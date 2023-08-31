https://ukraina.ru/20230831/1049080675.html
В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ
В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ - 31.08.2023 Украина.ру
В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ
Только Украина сможет определить, в каких границах вступать в НАТО, заявил представитель Чехии при НАТО Якуб Ландовский. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg
2023-08-31T21:02
2023-08-31T21:02
2023-08-31T21:02
новости
нато
украина
вступление
границы
зарубежье
йенс столтенберг
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По мнению чешского чиновника, Украина сможет вступить в НАТО, когда боевые действия закончатся, а границы стабилизируются.Важным критерием будет и то, сможет ли восточноевропейская страна вносить свой вклад в безопасность военного объединения, уточнил Ландовский.Ландовский считает, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, и не будет являться необходимым для членства в Альянсе.Вопрос членства Украины в НАТО поднимался на саммите Альянса в Вильнюсе в июле. Однако Украина не получила приглашения в блок. Также никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. А генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу.
https://ukraina.ru/20230829/1049007770.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, украина, вступление, границы, зарубежье, йенс столтенберг
Новости, НАТО, Украина, вступление, границы, Зарубежье, Йенс Столтенберг
В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ
Только Украина сможет определить, в каких границах вступать в НАТО, заявил представитель Чехии при НАТО Якуб Ландовский. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg
„В конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина", — заявил Ландовский.
По мнению чешского чиновника, Украина сможет вступить в НАТО, когда боевые действия закончатся, а границы стабилизируются.
Важным критерием будет и то, сможет ли восточноевропейская страна вносить свой вклад в безопасность военного объединения, уточнил Ландовский.
Ландовский считает, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, и не будет являться необходимым для членства в Альянсе.
Вопрос членства Украины в НАТО поднимался на саммите Альянса в Вильнюсе в июле. Однако Украина не получила приглашения в блок. Также никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
А генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу.