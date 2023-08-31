В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ - 31.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230831/1049080675.html
В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ
В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ - 31.08.2023 Украина.ру
В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ
Только Украина сможет определить, в каких границах вступать в НАТО, заявил представитель Чехии при НАТО Якуб Ландовский. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg
2023-08-31T21:02
2023-08-31T21:02
новости
нато
украина
вступление
границы
зарубежье
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/28/1017712809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32be68f2d74ff373ea2d073e810224ac.jpg
По мнению чешского чиновника, Украина сможет вступить в НАТО, когда боевые действия закончатся, а границы стабилизируются.Важным критерием будет и то, сможет ли восточноевропейская страна вносить свой вклад в безопасность военного объединения, уточнил Ландовский.Ландовский считает, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, и не будет являться необходимым для членства в Альянсе.Вопрос членства Украины в НАТО поднимался на саммите Альянса в Вильнюсе в июле. Однако Украина не получила приглашения в блок. Также никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. А генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу.
https://ukraina.ru/20230829/1049007770.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/28/1017712809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd4d57cc895fd1b5cbcdf038e93b1d5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, украина, вступление, границы, зарубежье, йенс столтенберг
Новости, НАТО, Украина, вступление, границы, Зарубежье, Йенс Столтенберг

В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ

21:02 31.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Читать в
Только Украина сможет определить, в каких границах вступать в НАТО, заявил представитель Чехии при НАТО Якуб Ландовский. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg
„В конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина", — заявил Ландовский.
По мнению чешского чиновника, Украина сможет вступить в НАТО, когда боевые действия закончатся, а границы стабилизируются.
Важным критерием будет и то, сможет ли восточноевропейская страна вносить свой вклад в безопасность военного объединения, уточнил Ландовский.
Ландовский считает, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, и не будет являться необходимым для членства в Альянсе.
Вопрос членства Украины в НАТО поднимался на саммите Альянса в Вильнюсе в июле. Однако Украина не получила приглашения в блок. Также никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
А генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 13:43
Не то, чего хочет Украина. Какие гарантии G7 на самом деле даёт КиевуПрезидент Украины Владимир Зеленский ждёт от Запада гарантий безопасности по израильской модели. Но его американский коллега Джо Байден может свести всё к красивым словам и фактическому отсутствию обязательств G7 перед Киевом
 
НовостиНАТОУкраинавступлениеграницыЗарубежьеЙенс Столтенберг
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:39Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ
10:17Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
10:16Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов
10:07Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября
10:01США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
09:52Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
09:37Харьков готовят к штурму
09:26На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
09:24Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
09:11Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
08:58"Россия побеждает": конгрессмен США рассказала правду об украинском конфликте
08:30Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике
08:24Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
08:10Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
08:001 или 3? Когда началась II Мировая война
07:51Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
07:41В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
07:28Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
07:12В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
04:12Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархия
Лента новостейМолния