https://ukraina.ru/20230831/1049080675.html

В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ

В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ - 31.08.2023 Украина.ру

В НАТО предположили, что Украина сможет вступить в блок при стабилизации границ

Только Украина сможет определить, в каких границах вступать в НАТО, заявил представитель Чехии при НАТО Якуб Ландовский. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg

2023-08-31T21:02

2023-08-31T21:02

2023-08-31T21:02

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нато

украина

вступление

границы

зарубежье

йенс столтенберг

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По мнению чешского чиновника, Украина сможет вступить в НАТО, когда боевые действия закончатся, а границы стабилизируются.Важным критерием будет и то, сможет ли восточноевропейская страна вносить свой вклад в безопасность военного объединения, уточнил Ландовский.Ландовский считает, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, и не будет являться необходимым для членства в Альянсе.Вопрос членства Украины в НАТО поднимался на саммите Альянса в Вильнюсе в июле. Однако Украина не получила приглашения в блок. Также никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. А генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу.

https://ukraina.ru/20230829/1049007770.html

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новости, нато, украина, вступление, границы, зарубежье, йенс столтенберг