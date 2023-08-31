Восьмой транш на оружие Киеву заблокирован — Боррель - 31.08.2023 Украина.ру
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Восьмой транш на оружие Киеву заблокирован — Боррель
Восьмой транш на оружие Киеву заблокирован — Боррель - 31.08.2023 Украина.ру
Восьмой транш на оружие Киеву заблокирован — Боррель
Глава евродипломатии Жозеп Боррель посетовал, что очередной транш финансирования на оружие для киевских властей не удалось разблокировать. Об этом Боррель заявил по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД ЕС. Его слова приводят журналисты РИА Новости
2023-08-31T20:27
2023-08-31T20:27
новости
ес
украина
венгрия
зарубежье
петер сийярто
жозеп боррель
транш
военная помощь
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Очередной транш для Украины заблокирован с весны Венгрией.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны“."Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине", - заявлял Сийярто.По его словам, Венгрия придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт.Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрию "не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, поскольку речь идет о венгерских национальных интересах".
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новости, ес, украина, венгрия, зарубежье, петер сийярто, жозеп боррель, транш, военная помощь
Новости, ЕС, Украина, Венгрия, Зарубежье, Петер Сийярто, Жозеп Боррель, транш, военная помощь

Восьмой транш на оружие Киеву заблокирован — Боррель

20:27 31.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель посетовал, что очередной транш финансирования на оружие для киевских властей не удалось разблокировать. Об этом Боррель заявил по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД ЕС. Его слова приводят журналисты РИА Новости
"Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира все еще заблокирован. Я надеюсь, что мы сможем его разблокировать в ближайшие недели. Но это та проблема, которую предстоит решить", - сказал он.
Очередной транш для Украины заблокирован с весны Венгрией.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны“.
"Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине", - заявлял Сийярто.
По его словам, Венгрия придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрию "не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, поскольку речь идет о венгерских национальных интересах".
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
5 июля, 11:48
Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине, пока та не выполнит одно условие - СийяртоВенгрия будет блокировать закупки оружия ЕС для Украины до тех пор, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщили журналисты венгерского издания Magyar Hírlap
 
НовостиЕСУкраинаВенгрияЗарубежьеПетер СийяртоЖозеп Боррельтраншвоенная помощь
 
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