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Восьмой транш на оружие Киеву заблокирован — Боррель

Восьмой транш на оружие Киеву заблокирован — Боррель - 31.08.2023 Украина.ру

Восьмой транш на оружие Киеву заблокирован — Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель посетовал, что очередной транш финансирования на оружие для киевских властей не удалось разблокировать. Об этом Боррель заявил по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД ЕС. Его слова приводят журналисты РИА Новости

2023-08-31T20:27

2023-08-31T20:27

2023-08-31T20:27

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Очередной транш для Украины заблокирован с весны Венгрией.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны“."Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине", - заявлял Сийярто.По его словам, Венгрия придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт.Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрию "не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, поскольку речь идет о венгерских национальных интересах".

https://ukraina.ru/20230705/1047809865.html

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новости, ес, украина, венгрия, зарубежье, петер сийярто, жозеп боррель, транш, военная помощь