ВСУ устроили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – Минобороны РФ - 31.08.2023 Украина.ру
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ВСУ устроили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – Минобороны РФ
ВСУ устроили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – Минобороны РФ - 31.08.2023 Украина.ру
ВСУ устроили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – Минобороны РФ
ВСУ применили имитирующие взрыв боеприпасы во время ротации наблюдателей от МАГАТЭ, сообщили в Минобороны РФ 31 августа
2023-08-31T20:03
2023-08-31T20:03
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В Минобороны заявили, что на 31 августа запланировала ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. „С 6 до 19 часов объявлен режим прекращения огня в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей“, заявил Сергей Мальцев, представитель войск РХБ защиты ВС РФ.ВС РФ выступали гарантом безопасности проведения ротации наблюдателей. Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации ВС РФ. ВСУ применили на пути маршрута движения инспекторов средства, имитирующих взрывы боеприпасов, заявили в военном ведомстве.Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.В составе миссии пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, минобороны рф, вс рф, всу, провокация, магатэ, запорожская аэс
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ, провокация, МАГАТЭ, Запорожская АЭС

ВСУ устроили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – Минобороны РФ

20:03 31.08.2023
 
© Минобороны РФ телеграм-канал
© Минобороны РФ телеграм-канал
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ВСУ применили имитирующие взрыв боеприпасы во время ротации наблюдателей от МАГАТЭ, сообщили в Минобороны РФ 31 августа
В Минобороны заявили, что на 31 августа запланировала ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. „С 6 до 19 часов объявлен режим прекращения огня в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей“, заявил Сергей Мальцев, представитель войск РХБ защиты ВС РФ.
ВС РФ выступали гарантом безопасности проведения ротации наблюдателей. Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации ВС РФ. ВСУ применили на пути маршрута движения инспекторов средства, имитирующих взрывы боеприпасов, заявили в военном ведомстве.
Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
В составе миссии пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 21:43
Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭРазрушение плотины и исчезновение воды в Каховском водохранилище вынудило крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС) принять дополнительные меры защиты. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ 22 августа
 
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