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ВСУ устроили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – Минобороны РФ
ВСУ устроили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – Минобороны РФ - 31.08.2023 Украина.ру
ВСУ устроили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – Минобороны РФ
ВСУ применили имитирующие взрыв боеприпасы во время ротации наблюдателей от МАГАТЭ, сообщили в Минобороны РФ 31 августа
2023-08-31T20:03
2023-08-31T20:03
2023-08-31T20:03
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В Минобороны заявили, что на 31 августа запланировала ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. „С 6 до 19 часов объявлен режим прекращения огня в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей“, заявил Сергей Мальцев, представитель войск РХБ защиты ВС РФ.ВС РФ выступали гарантом безопасности проведения ротации наблюдателей. Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации ВС РФ. ВСУ применили на пути маршрута движения инспекторов средства, имитирующих взрывы боеприпасов, заявили в военном ведомстве.Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.В составе миссии пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
https://ukraina.ru/20230822/1048873717.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, минобороны рф, вс рф, всу, провокация, магатэ, запорожская аэс
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ, провокация, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
ВСУ устроили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – Минобороны РФ
ВСУ применили имитирующие взрыв боеприпасы во время ротации наблюдателей от МАГАТЭ, сообщили в Минобороны РФ 31 августа
В Минобороны заявили, что на 31 августа запланировала ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. „С 6 до 19 часов объявлен режим прекращения огня в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей“, заявил Сергей Мальцев, представитель войск РХБ защиты ВС РФ.
ВС РФ выступали гарантом безопасности проведения ротации наблюдателей. Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации ВС РФ. ВСУ применили на пути маршрута движения инспекторов средства, имитирующих взрывы боеприпасов, заявили в военном ведомстве.
Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
В составе миссии пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.