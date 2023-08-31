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Зачем Эрдоган едет в Сочи? Мнение экспертов

Зачем Эрдоган едет в Сочи? Мнение экспертов - 01.09.2023 Украина.ру

Зачем Эрдоган едет в Сочи? Мнение экспертов

В четверг, 31 августа, в Москве встретились министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Эти переговоры станут подготовкой для встречи Эрдогана и Путина в Сочи. Она запланирована на 4 сентября. Речь пойдет среди всего прочего про продление "зерновой сделки". Каковы ее перспективы — анализировали эксперты

2023-08-31T20:10

2023-08-31T20:10

2023-09-01T10:40

эксклюзив

зарубежье

россия

турция

зерновая сделка

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Директор Международного института экономический и политический стратегий Елена Панина«Зерновая сделка», как и обещалось, будет продвигаться Россией в другом формате. Сначала главы МИД России и Турции, а потом президенты согласовывают схему поставок российского зерна на мировой рынок без участия Украины. Финансовым посредником предложено выступить Катару — он гарантирует оплату российского зерна в долларах с его доставкой в Турцию (цены на условиях CIF). А Турция уже перепродаёт зерно дальше, в том числе и в страны Африки. Такова альтернатива прежней «черноморской сделке», в которой участвовала Украина. Такая схема предлагалась Москвой и раньше, осенью 2022 года, но была отвергнута Анкарой и Дохой, так как Киев грозился заблокировать сделку под предлогом возможности «кражи украинского зерна Россией». Сейчас Украины в схеме не предусмотрено, и Россия предлагает полностью заместить украинское зерно российским. Речь идёт об объёме 1 млн тонн, и, по мнению экспертов, только Эрдоган получит $ 200 млн (имеется в виду государство Турция. — Ред.) в качестве премии за согласие. Выгоды для России, Турции и Катара очевидны. Однако успех сделки в таком виде означает пробивание бреши в санкционной блокаде России. Запад, несомненно, применит все силы и средства, чтобы не допустить такого сценария. Катар в такой сделке, судя по всему, просто выдаёт гарантийные письма, платить же за всё придётся Турции. Смогут ли США этому помешать? Соблазн для Эрдогана очень велик. Выбор, который сделает «султан», покажет, что взяло верх: турецкий интерес или давление Запада. Очень скоро мы узнаем ответ на этот вопрос.Политик и журналист Дмитрий ВасилецМосква предлагает Анкаре альтернативу «зерновой сделке»: поставка в Турцию 1 млн тонн российского зерна для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся государства. Таким образом, возможная новая «зерновая сделка» по сути будет являться просто обходом западных антироссийских санкций, ведь Турция сможет поставлять российское зерно на те рынки Латинской Америки, которые закрыли для России санкциями США и Британия. И если вы спросите, ну, а Украина Зеленского тут вообще где в этой "зерновой сделке"? Все правильно, Украины Зеленского тут нет вообще, от слова "совсем".Тюрколог Владимир АватковВсе ближе и ближе день предполагаемых переговоров В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана. По данным турецких источников, они могут состояться уже 4 сентября. Пресс-секретарь президента России Д. Песков тоже намекал, что встреча готовится, хотя конкретных дат не называл. Известно одно: переговоры, как бы иное не хотелось лидеру Турции, пройдут в России, а не в Стамбуле, куда зазывал В.В. Путина Р.Т. Эрдоган, и даже не на южных турецких берегах. Хотя альтернатива достойная: наиболее вероятным местом встречи лидеров называют российский Сочи, и место встречи, судя по всему, изменить нельзя. К тому же, Сочи принимал уже много российско-турецких мероприятий, и итоги их были вполне удовлетворительными. Всяко успешнее последних, состоявшихся на турецкой земле. Видимо, после заявлений об "украинском" Крыме, турецких выкрутасов с зерном и Украиной в целом встречаться было предложено на нашей территории и на наших условиях, когда удобно, прежде всего, российской стороне. Этим в целом можно объяснить планирование встречи в сентябре, а не в августе, как ранее того хотел турецкий лидер. Но Р.Т. Эрдоган будто бы и не против. Во всяком случае он чувствует, что разговор предстоит непростой и лучше ситуацию лишний раз не обострять. Почти точно можно предположить, что обстановка на самих переговорах между "дорогими друзьями" будет напряженная, хоть широкая общественность об этом и не узнает. Для журналистов и сторонних наблюдателей будет, конечно, сохранен вид спокойствия и стратегического партнерства. Однако в реальности свою "пару ласковых" турецкая сторона, вероятно, услышит. Во всяком случае не помешало бы. При этом есть и много того, что может дать импульс развитию отношений. Нужна только воля. В данном случае точно будет лучше, если волноваться будут за океаном. А они и так волнуются и делают все, чтобы столкнуть Москву и Анкару. Поводы есть, конечно. Но не надо помогать западным коллегам.

https://ukraina.ru/20230826/1048944043.html

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эксклюзив, зарубежье, россия, турция, зерновая сделка