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Почти 180 тысяч украинцев получают выплаты по ошибке: Верещук пообещала исправить эти ошибки

Почти 180 тысяч украинцев получают выплаты по ошибке: Верещук пообещала исправить эти ошибки - 31.08.2023 Украина.ру

Почти 180 тысяч украинцев получают выплаты по ошибке: Верещук пообещала исправить эти ошибки

Более 100 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица, хотя находятся за границей, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Об этом сообщили журналисты РБК-Украина

2023-08-31T19:43

2023-08-31T19:43

2023-08-31T19:43

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ирина верещук

выплаты

миграция

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Также министр заявила, что почти 10 тысяч украинцев числятся в реестрах ЗАГСа как умершие, однако на них продолжают получать выплаты.Верещук указала и на ошибке в реестре, когда оба родителя подали на выплаты по одним и тем же детям. По её словам, таких семей нашли почти 60 тысяч.Министр заявила, что все ошибки будут исправлены, а выплаты таким лицам прекращены.В настоящее время выплаты для переселенцев получают 2,6 миллионов человек, отметила Верещук.

https://ukraina.ru/20230824/1048903796.html

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2023

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новости, украина, ирина верещук, выплаты, миграция, украинцы