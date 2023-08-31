Почти 180 тысяч украинцев получают выплаты по ошибке: Верещук пообещала исправить эти ошибки
Более 100 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица, хотя находятся за границей, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Об этом сообщили журналисты РБК-Украина
"То, что мне известно сейчас, по состоянию на сегодняшний день: 109 тысяч постоянно находятся за границей, проживают там, и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица", - сказала Верещук.
Также министр заявила, что почти 10 тысяч украинцев числятся в реестрах ЗАГСа как умершие, однако на них продолжают получать выплаты.
Верещук указала и на ошибке в реестре, когда оба родителя подали на выплаты по одним и тем же детям. По её словам, таких семей нашли почти 60 тысяч.
Министр заявила, что все ошибки будут исправлены, а выплаты таким лицам прекращены.
В настоящее время выплаты для переселенцев получают 2,6 миллионов человек, отметила Верещук.
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