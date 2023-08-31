Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна - 31.08.2023 Украина.ру
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Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна
Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна - 31.08.2023 Украина.ру
Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна
Так называемая „формула мира“ Зеленского неприемлема, ультимативна и заведомо провальна. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом
2023-08-31T19:23
2023-08-31T19:23
новости
россия
турция
сергей лавров
мид рф
"формула мира"
владимир зеленский
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Глава МИД РФ сообщил, что на встрече была затронута и ситуация на Украине. Также обсудили инициативы, которые "призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского“, отметил Лавров.Так называемая “формула мира" президента Украины Владимира Зеленского предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
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новости, россия, турция, сергей лавров, мид рф, "формула мира", владимир зеленский
Новости, Россия, Турция, Сергей Лавров, МИД РФ, "формула мира", Владимир Зеленский

Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна

19:23 31.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Так называемая „формула мира“ Зеленского неприемлема, ультимативна и заведомо провальна. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом
Глава МИД РФ сообщил, что на встрече была затронута и ситуация на Украине. Также обсудили инициативы, которые "призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского“, отметил Лавров.
„Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются и этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечить равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы“, - заявил дипломат.
Так называемая “формула мира" президента Украины Владимира Зеленского предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
30 августа, 18:06
Захарова прокомментировала обсуждение "формулы мира" Зеленского в Джидде Продвижением так называемой "формулы мира" Зеленского, которая никакого отношения к миру не имеет, страны НАТО прикрывают свои агрессивные планы в отношении России. Позицию Москвы озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 30 августа
 
НовостиРоссияТурцияСергей ЛавровМИД РФ"формула мира"Владимир Зеленский
 
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