https://ukraina.ru/20230831/1049079129.html

Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна

Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна - 31.08.2023 Украина.ру

Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна

Так называемая „формула мира“ Зеленского неприемлема, ультимативна и заведомо провальна. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом

2023-08-31T19:23

2023-08-31T19:23

2023-08-31T19:23

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Глава МИД РФ сообщил, что на встрече была затронута и ситуация на Украине. Также обсудили инициативы, которые "призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского“, отметил Лавров.Так называемая “формула мира" президента Украины Владимира Зеленского предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.

https://ukraina.ru/20230830/1049044148.html

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новости, россия, турция, сергей лавров, мид рф, "формула мира", владимир зеленский