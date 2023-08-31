Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Так называемая „формула мира“ Зеленского неприемлема, ультимативна и заведомо провальна. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом
Глава МИД РФ сообщил, что на встрече была затронута и ситуация на Украине. Также обсудили инициативы, которые "призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского“, отметил Лавров.
„Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются и этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечить равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы“, - заявил дипломат.
Так называемая “формула мира" президента Украины Владимира Зеленского предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
30 августа, 18:06Захарова прокомментировала обсуждение "формулы мира" Зеленского в Джидде Продвижением так называемой "формулы мира" Зеленского, которая никакого отношения к миру не имеет, страны НАТО прикрывают свои агрессивные планы в отношении России. Позицию Москвы озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 30 августа