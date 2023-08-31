https://ukraina.ru/20230831/1049078974.html

„Как только разговоры превратятся в решения“: Лавров рассказал, когда РФ вернётся к зерновой сделке

„Как только разговоры превратятся в решения“: Лавров рассказал, когда РФ вернётся к зерновой сделке - 31.08.2023 Украина.ру

„Как только разговоры превратятся в решения“: Лавров рассказал, когда РФ вернётся к зерновой сделке

Россия вернётся к „зерновой сделке“, только будут выполнены российские условия сделки. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом

2023-08-31T19:03

2023-08-31T19:03

2023-08-31T19:03

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Глава МИД РФ сообщил, что на полях встречи БРИКС в Йоханнесбурге общался с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Генсек, по словам Лаврова, рассказал о своих новых инициативах и направил в МИД РФ соответствующее послание.До турецких партнёров „доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы“, подчеркнул дипломат.Как сообщается, на встрече Лавров и Фидан обсудили инициативу президента РФ Владимира Путина. Он предложил поставить в Турцию один миллион тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработке на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира.Лавров отметил, что в финансовых аспектах этой инициативы готовы поучаствовать „друзья из Катара“.Действие „зерновой сделки“ прекратилось 18 июля. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о „зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.

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новости, россия, сергей лавров, мид рф, турция, зерновая сделка, оон, генсек оон, антониу гутерреш, владимир путин