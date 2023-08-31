https://ukraina.ru/20230831/1049078974.html
„Как только разговоры превратятся в решения“: Лавров рассказал, когда РФ вернётся к зерновой сделке
„Как только разговоры превратятся в решения“: Лавров рассказал, когда РФ вернётся к зерновой сделке - 31.08.2023 Украина.ру
„Как только разговоры превратятся в решения“: Лавров рассказал, когда РФ вернётся к зерновой сделке
Россия вернётся к „зерновой сделке“, только будут выполнены российские условия сделки. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом
2023-08-31T19:03
2023-08-31T19:03
2023-08-31T19:03
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сергей лавров
мид рф
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оон
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антониу гутерреш
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Глава МИД РФ сообщил, что на полях встречи БРИКС в Йоханнесбурге общался с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Генсек, по словам Лаврова, рассказал о своих новых инициативах и направил в МИД РФ соответствующее послание.До турецких партнёров „доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы“, подчеркнул дипломат.Как сообщается, на встрече Лавров и Фидан обсудили инициативу президента РФ Владимира Путина. Он предложил поставить в Турцию один миллион тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработке на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира.Лавров отметил, что в финансовых аспектах этой инициативы готовы поучаствовать „друзья из Катара“.Действие „зерновой сделки“ прекратилось 18 июля. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о „зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
https://ukraina.ru/20230827/1048960792.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, сергей лавров, мид рф, турция, зерновая сделка, оон, генсек оон, антониу гутерреш, владимир путин
Новости, Россия, Сергей Лавров, МИД РФ, Турция, зерновая сделка, ООН, Генсек ООН, Антониу Гутерреш, Владимир Путин
„Как только разговоры превратятся в решения“: Лавров рассказал, когда РФ вернётся к зерновой сделке
Россия вернётся к „зерновой сделке“, только будут выполнены российские условия сделки. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом
Глава МИД РФ сообщил, что на полях встречи БРИКС в Йоханнесбурге общался с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Генсек, по словам Лаврова, рассказал о своих новых инициативах и направил в МИД РФ соответствующее послание.
„Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее", - сказал Лавров.
До турецких партнёров „доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы“, подчеркнул дипломат.
"Как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и "украинскую часть" зернового пакета", - указал министр.
Как сообщается, на встрече Лавров и Фидан обсудили инициативу президента РФ Владимира Путина. Он предложил поставить в Турцию один миллион тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработке на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира.
Лавров отметил, что в финансовых аспектах этой инициативы готовы поучаствовать „друзья из Катара“.
Действие „зерновой сделки“ прекратилось 18 июля. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о „зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.