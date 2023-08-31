https://ukraina.ru/20230831/1049078495.html

Французские истребители, угрозы Данилова, похороны "Вагнера". Итоги 31 августа

Французские истребители, угрозы Данилова, похороны "Вагнера". Итоги 31 августа - 31.08.2023 Украина.ру

Французские истребители, угрозы Данилова, похороны "Вагнера". Итоги 31 августа

В Мытищах похоронили командира группы "Вагнер" Дмитрия Уткина. Украина может получить французские истребители. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил России ракетам дальностью 700 км

2023-08-31T18:33

2023-08-31T18:33

2023-08-31T18:33

эксклюзив

хроники

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О похоронах Дмитрия Уткина на Мытищинском мемориальном кладбище сообщил ряд СМИ. Как рассказал РИА "Новости" источник из окружения погибшего похороны прошли с воинскими почестями, но без посторонних."По желанию его родных церемония прошла только в присутствии родственников и близких друзей", — отметил собеседник агентства.Ветеран спецназа, военный эксперт Александр Арутюнов у себя в телеграм-канале опубликовал фото с похорон Уткина."Награды Уткина Дмитрия Валерьевича. Он был широко известен, как "Вагнер". И не так широко, как "Девятый". С одной стороны - это просто фотография. С другой - непростая история, которой хватило бы на десяток жизней, а может и на сотню. Эпилог получился гораздо громче пролога. Но может это и не эпилог вовсе?" - подписал он фото.Фото могилы Уткина опубликовал телеграм-канал Grey Zone.Двумя днями ранее на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили основателя группы "Вагнер" Евгений Прихожин."Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей", - рассказал тогда в комментарии РИА "Новости" источник в окружении Пригожина.Как отметили в пресс-службе бизнесмена, все желающие проститься с погибшим могут посетить место захоронения.На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.В воскресенье Следственный комитет РФ заявил, что их личности установили, они соответствуют списку из полетного листа, опубликованному сразу после катастрофы Росавиацией. Среди пассажиров находились основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, известный под позывными "Вагнер" и "Девятый".Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присутствие Путина на похоронах Пригожина не планировалось.Французские истребителиУкраина работает с другими странами, помимо США, которые производят самолёты нового поколения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Monde.Кулеба подчеркнул, что Украина "не намерена ограничивать свои амбиции американскими F16". По его словам, Киев также интересуют французские самолеты Rafale."Мы работаем с другими странами [помимо США], которые производят современные самолёты нового поколения", - заявил Кулеба.Он указал на "стратегические" и инвестиционные выгоды для Франции от поставок самолетов Rafale в Украину.Как сообщил телеграм-канал "Милитарист", заявление Кулебы может быть прикрытием для легализации передаче Украине других французских истребителей."Что и требовалось доказать: пошла легализация передачи Украине греческих или эмиратских истребителей Dassault Mirage 2000, хотя и озвучивается мифический для Украины Rafale. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина заинтересована получить не только F-16, но и французские Rafale. Кулеба подчеркнул, что Киев уже работает с другими странами, производящими самолеты нового поколения", - указывалось в комментарии канала.Примечательно, что ещё 22 марта французское издание Le Figaro сообщало о том, что тридцати украинских пилотов к тому времени вот уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage-2000 на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.Решение об обучении пилотов было принято накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж 8 февраля. Примечательно, что тогда же глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о предоставлении Украине Западом самолётов, не указав их модель, однако позже существенно изменил эту свою запись в соцсетях.Как отмечало издание, в случае принятия решения Франция могла бы поставить ВСУ около 10 таких машин.При этом у ВВС Франции находится на вооружении 99 Mirage-2000. Сама же Франция сейчас отказывается от Mirage-2000 в пользу другого истребителя — Rafale. При этом Mirage 2000-C считается неплохой машиной, которую экспортировать после небольшой доработки.После появления информации во французских СМИ, ВСУ начали всё лихорадочно отрицать. Так, вечером 22 марта представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что информация французского издания Le Figaro об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.Угрозы ДаниловаСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов у себя в соцсетях опубликовал видео с испытаний находящихся на вооружении его страны ракет."Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. "Ждёт Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт..." P.S. Тиха и певуча украинская ночь...", - написал он.Подробностей испытаний Данилов не привёл. Однако ссылка на президента Украины может отсылать к заявлению Зеленского о том, что украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км."Заслушал доклад Главкома о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается. Минобороны - о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение крупной партии бронированных "медэваков" - то, что сейчас очень нужно. Минстратегпром - о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров", - заявил Зеленский днём 31 августа.Между тем эксперты полагают, что на самом деле Украина такими заявлениями пытается легализовать применение по российским территориям западных дальнобойных ракет, предоставленных Киеву. Ранее такие ракеты Украине поставили Великобритания, Франция и Германия: Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus. Также ряд телеграм-каналов сообщил о том, что подобные ракеты — ATACMS – на днях Украине поставили и США.

https://ukraina.ru/20230831/1049063142.html

https://ukraina.ru/20230831/1049056618.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники