https://ukraina.ru/20230831/1049078136.html

"Это ужас!" Украинский исторический фильм "Довбуш" вызвал истерику в польских СМИ

"Это ужас!" Украинский исторический фильм "Довбуш" вызвал истерику в польских СМИ - 31.08.2023 Украина.ру

"Это ужас!" Украинский исторический фильм "Довбуш" вызвал истерику в польских СМИ

В День Независимости Украины, 24 августа, в украинский и немецкий прокат вышел украинский фильм Олеся Санина "Довбуш", рассказывающий о лидере опришков Олексе Довбуше. В Польше на него отреагировали неоднозначно

2023-08-31T18:06

2023-08-31T18:06

2023-08-31T18:06

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Опришки – народные повстанческие отряды бедняков и крестьян, в XVI-XIX веке боровшиеся на Западной Украине против польского владычества и Австро-Венгерского империализма.Заголовки большинства польских СМИ на эту тему начинаются со слов "украинский антипольский фильм", "самый дорогой украинский фильм о ненависти к полякам", и так далее.Журналисты цитировали блогера Рафаэля из Кракова, который едва ли ни первым написал, что это – "ужас", так как поляки в фильме показаны "жестокими оккупантами".СМИ неизменно цитируют фразу из фильма, которую произносит представитель польской шляхты:Главный редактор журнала Najwyższy Czas! Томаш Соммер написал:"То есть украинцы в благодарность за помощь сняли самый дорогой фильм в истории Украины, в котором показано, что поляков надо убивать, потому что польские паны - исключительные свиньи? А президента Дуды не было на премьере в Киеве? Он, наверное, расплакался бы от умиления в жилетку Зеленского".За первую неделю показа фильм собрал в украинском прокате рекордные 8,7 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей).

https://ukraina.ru/20230831/1049069477.html

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новости, культура, фильм, польша, украина, кино