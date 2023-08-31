"Это ужас!" Украинский исторический фильм "Довбуш" вызвал истерику в польских СМИ - 31.08.2023 Украина.ру
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"Это ужас!" Украинский исторический фильм "Довбуш" вызвал истерику в польских СМИ
"Это ужас!" Украинский исторический фильм "Довбуш" вызвал истерику в польских СМИ - 31.08.2023 Украина.ру
"Это ужас!" Украинский исторический фильм "Довбуш" вызвал истерику в польских СМИ
В День Независимости Украины, 24 августа, в украинский и немецкий прокат вышел украинский фильм Олеся Санина "Довбуш", рассказывающий о лидере опришков Олексе Довбуше. В Польше на него отреагировали неоднозначно
2023-08-31T18:06
2023-08-31T18:06
новости
культура
фильм
польша
украина
кино
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Опришки – народные повстанческие отряды бедняков и крестьян, в XVI-XIX веке боровшиеся на Западной Украине против польского владычества и Австро-Венгерского империализма.Заголовки большинства польских СМИ на эту тему начинаются со слов "украинский антипольский фильм", "самый дорогой украинский фильм о ненависти к полякам", и так далее.Журналисты цитировали блогера Рафаэля из Кракова, который едва ли ни первым написал, что это – "ужас", так как поляки в фильме показаны "жестокими оккупантами".СМИ неизменно цитируют фразу из фильма, которую произносит представитель польской шляхты:Главный редактор журнала Najwyższy Czas! Томаш Соммер написал:"То есть украинцы в благодарность за помощь сняли самый дорогой фильм в истории Украины, в котором показано, что поляков надо убивать, потому что польские паны - исключительные свиньи? А президента Дуды не было на премьере в Киеве? Он, наверное, расплакался бы от умиления в жилетку Зеленского".За первую неделю показа фильм собрал в украинском прокате рекордные 8,7 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей).
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новости, культура, фильм, польша, украина, кино
Новости, культура, фильм, Польша, Украина, кино

"Это ужас!" Украинский исторический фильм "Довбуш" вызвал истерику в польских СМИ

18:06 31.08.2023
 
© imdb.com
© imdb.com
Читать в
В День Независимости Украины, 24 августа, в украинский и немецкий прокат вышел украинский фильм Олеся Санина "Довбуш", рассказывающий о лидере опришков Олексе Довбуше. В Польше на него отреагировали неоднозначно
Опришки – народные повстанческие отряды бедняков и крестьян, в XVI-XIX веке боровшиеся на Западной Украине против польского владычества и Австро-Венгерского империализма.
Заголовки большинства польских СМИ на эту тему начинаются со слов "украинский антипольский фильм", "самый дорогой украинский фильм о ненависти к полякам", и так далее.
Журналисты цитировали блогера Рафаэля из Кракова, который едва ли ни первым написал, что это – "ужас", так как поляки в фильме показаны "жестокими оккупантами".
СМИ неизменно цитируют фразу из фильма, которую произносит представитель польской шляхты:
"Думаете, что вы – свободные люди? Вы наша собственность"
Главный редактор журнала Najwyższy Czas! Томаш Соммер написал:
"То есть украинцы в благодарность за помощь сняли самый дорогой фильм в истории Украины, в котором показано, что поляков надо убивать, потому что польские паны - исключительные свиньи? А президента Дуды не было на премьере в Киеве? Он, наверное, расплакался бы от умиления в жилетку Зеленского".
За первую неделю показа фильм собрал в украинском прокате рекордные 8,7 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей).
Храни меня мой талисман
Вчера, 18:00История
"Храни меня мой талисман": не понятый, но не забытый фильм Романа Балаяна150-летие со дня смерти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина советские кинематографисты отметили весьма нетривиально. 31 августа 1986 года на экраны кинотеатров вышла снятая на Киевской киностудии им. Довженко, пожалуй, самая необычная и неоднозначная картина режиссера Романа Балаяна "Храни меня мой талисман"
 
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