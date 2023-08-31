"Власть Зеленского от "великих укров": Захарова ответила на претензии к папе Франциску
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на возмущения киевских властей на слова Папы Римского Франциска. Об этом Захарова написала в своём телеграм-канале 31 августа
В пятницу, 25 августа, Папа Римский Франциск провел телемост с католической молодежью из России, во время которого призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а также не отказываться от "наследия великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности“.
В Киеве речь понтифика оценили на свой лад. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова понтифика "империалистической пропагандой" и "досадными русскими великодержавными идеями".
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал папу Франциска "инструментом российской пропаганды". А слова о России – "деструктивным дискурсом для современного гуманизма".
Захарова засомневалась, знает ли Подоляк значение слова "гуманизм". Гуманизм, пояснила она, предполагает стремление принести большее благо человечеству, высшее культурное развитие нравственных способностей, основанных на человечности.
"Казалось бы, где бандеровские факельные шествия и где кротость гуманизма? Где абсолютная ненависть к русскому и где терпимость гуманизма? Где тотальная коррупция и где бескорыстность гуманизма? Киевский режим – антигуманное и антигуманистическое новообразование по самой своей сути", - написала Захарова.
Также дипломат заинтересовалась, чьими наследниками являются те, кто у власти в Киеве, предположив, что это могут быть "великие укры". Она напомнила, что сторонников теории о древнеарийском происхождении укров в нормальное время в Киеве держали в Павловке – главной психиатрической больнице на Украине – как раз между палатой, где царствовали Наполеоны и скрывались агенты далёких галактик.
"Нынче киевский режим усиленно хочет подчеркнуть, что несчастное население Украины – наследники гитлеровских выкормышей Степана Бандеры и Романа Шухевича, принесших много зла украинскому и другим народам", - написала Захарова.
Более достойного наследия у киевского режима, кроме укроп и нацистских коллаборационистов, не находится, поинтересовалась Захарова.
Ведь и Николай Гоголь, и Богдан Хмельницкий, и многие другие из тех, кем они ещё разрешают людям гордиться, напрямую связаны с Россией, которую киевский режим из числа предков вычеркнул, резюмировала Захарова.
Дипломат посоветовала тем, кто хочет взглянуть на то, чьё наследие "разбазаривают" власти на Банковой, посмотреть на картину украинского живописца Михаила Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом". Картина, к слову, хранится в Национальном художественном музее Украины в городе Киеве.
30 августа, 08:24Папа Римский разрушает украинскую мифологию. Что стоит за высказываниями понтифика о величии РоссииНа Украине продолжают накаляться страсти после высказываний Папы Римского Франциска о величии России. В Киеве понтифика обвинили в "империалистической пропаганде" и, более того, даже внесли на скандальный сайт "Миротворец" (позже, правда, поспешно удалили).