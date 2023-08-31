https://ukraina.ru/20230831/1049077172.html

"Власть Зеленского от "великих укров": Захарова ответила на претензии к папе Франциску

"Власть Зеленского от "великих укров": Захарова ответила на претензии к папе Франциску - 31.08.2023 Украина.ру

"Власть Зеленского от "великих укров": Захарова ответила на претензии к папе Франциску

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на возмущения киевских властей на слова Папы Римского Франциска. Об этом Захарова написала в своём телеграм-канале 31 августа

2023-08-31T18:00

2023-08-31T18:00

2023-08-31T18:00

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франциск (хорхе марио бергольо)

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культурное наследие

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В пятницу, 25 августа, Папа Римский Франциск провел телемост с католической молодежью из России, во время которого призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а также не отказываться от "наследия великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности“.В Киеве речь понтифика оценили на свой лад. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова понтифика "империалистической пропагандой" и "досадными русскими великодержавными идеями".Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал папу Франциска "инструментом российской пропаганды". А слова о России – "деструктивным дискурсом для современного гуманизма".Захарова засомневалась, знает ли Подоляк значение слова "гуманизм". Гуманизм, пояснила она, предполагает стремление принести большее благо человечеству, высшее культурное развитие нравственных способностей, основанных на человечности.Также дипломат заинтересовалась, чьими наследниками являются те, кто у власти в Киеве, предположив, что это могут быть "великие укры". Она напомнила, что сторонников теории о древнеарийском происхождении укров в нормальное время в Киеве держали в Павловке – главной психиатрической больнице на Украине – как раз между палатой, где царствовали Наполеоны и скрывались агенты далёких галактик.Более достойного наследия у киевского режима, кроме укроп и нацистских коллаборационистов, не находится, поинтересовалась Захарова.Ведь и Николай Гоголь, и Богдан Хмельницкий, и многие другие из тех, кем они ещё разрешают людям гордиться, напрямую связаны с Россией, которую киевский режим из числа предков вычеркнул, резюмировала Захарова.Дипломат посоветовала тем, кто хочет взглянуть на то, чьё наследие "разбазаривают" власти на Банковой, посмотреть на картину украинского живописца Михаила Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом". Картина, к слову, хранится в Национальном художественном музее Украины в городе Киеве.

https://ukraina.ru/20230830/1049025673.html

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новости, россия, украина, мария захарова, дмитрий кулеба, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), наследие, культурное наследие