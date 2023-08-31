Великобритания сообщила о взломе телефонов ВСУшников российскими хакерами - 31.08.2023 Украина.ру
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Великобритания сообщила о взломе телефонов ВСУшников российскими хакерами
Великобритания сообщила о взломе телефонов ВСУшников российскими хакерами - 31.08.2023 Украина.ру
Великобритания сообщила о взломе телефонов ВСУшников российскими хакерами
По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании и ее партнеров, вредоносную программу Infamous Chisel разработал хакер Sandworm, якобы связанный с российским ГРУ
2023-08-31T17:46
2023-08-31T17:46
новости
новороссия
хакеры
кибервойны
россия
украина
андроид
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Мобильные телефоны украинских военнослужащих, работающих на "Андроиде", подвергаются атакам вредоносной программы, якобы разработанной Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ). Об этом говорится в совместном отчете Великобритании и ее партнеров по программе "Пять глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия и США), опубликованном 31 августа, пишет издание Infosecurity-magazine.Авторы отчета утверждают, что вредоносная программа Infamous Chisel обеспечивает несанкционированный доступ к зараженным Android-устройствам, используемым украинскими военными, через сеть Tor."Программа предназначена для сканирования файлов, мониторинга трафика и периодической кражи конфиденциальной информации. Извлеченная информация представляет собой комбинацию информации о системных устройствах, информации о коммерческих приложениях и приложений, характерных для украинских военных", - говорится в статье.В отчете такте подчеркивается, что разведывательным агентствам стран, участвующих в программе "Пять глаз", известно, что за ПО стоит хакер, известный как Sandworm, которого ранее связывали с российским Главным центром специальных технологий ГРУ.Эксперты, опрошенные изданием считают, что новая вредоносная кампания "иллюстрирует, как незаконная война России в Украине продолжает разыгрываться в киберпространстве".В июне этого года власти Великобритании заявили, что планируют выделить дополнительных 25 млн фунтов стерлингов для защиты украинской государственной инфраструктуры от кибератак.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новороссия, хакеры, кибервойны, россия, украина, андроид
Новости, Новороссия, хакеры, кибервойны, Россия, Украина, андроид

Великобритания сообщила о взломе телефонов ВСУшников российскими хакерами

17:46 31.08.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании и ее партнеров, вредоносную программу Infamous Chisel разработал хакер Sandworm, якобы связанный с российским ГРУ
Мобильные телефоны украинских военнослужащих, работающих на "Андроиде", подвергаются атакам вредоносной программы, якобы разработанной Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ). Об этом говорится в совместном отчете Великобритании и ее партнеров по программе "Пять глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия и США), опубликованном 31 августа, пишет издание Infosecurity-magazine.
Авторы отчета утверждают, что вредоносная программа Infamous Chisel обеспечивает несанкционированный доступ к зараженным Android-устройствам, используемым украинскими военными, через сеть Tor.
"Программа предназначена для сканирования файлов, мониторинга трафика и периодической кражи конфиденциальной информации. Извлеченная информация представляет собой комбинацию информации о системных устройствах, информации о коммерческих приложениях и приложений, характерных для украинских военных", - говорится в статье.
В отчете такте подчеркивается, что разведывательным агентствам стран, участвующих в программе "Пять глаз", известно, что за ПО стоит хакер, известный как Sandworm, которого ранее связывали с российским Главным центром специальных технологий ГРУ.
Эксперты, опрошенные изданием считают, что новая вредоносная кампания "иллюстрирует, как незаконная война России в Украине продолжает разыгрываться в киберпространстве".
В июне этого года власти Великобритании заявили, что планируют выделить дополнительных 25 млн фунтов стерлингов для защиты украинской государственной инфраструктуры от кибератак.
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