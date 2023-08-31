https://ukraina.ru/20230831/1049077003.html

Великобритания сообщила о взломе телефонов ВСУшников российскими хакерами

Великобритания сообщила о взломе телефонов ВСУшников российскими хакерами - 31.08.2023 Украина.ру

Великобритания сообщила о взломе телефонов ВСУшников российскими хакерами

По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании и ее партнеров, вредоносную программу Infamous Chisel разработал хакер Sandworm, якобы связанный с российским ГРУ

2023-08-31T17:46

2023-08-31T17:46

2023-08-31T17:46

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Мобильные телефоны украинских военнослужащих, работающих на "Андроиде", подвергаются атакам вредоносной программы, якобы разработанной Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ). Об этом говорится в совместном отчете Великобритании и ее партнеров по программе "Пять глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия и США), опубликованном 31 августа, пишет издание Infosecurity-magazine.Авторы отчета утверждают, что вредоносная программа Infamous Chisel обеспечивает несанкционированный доступ к зараженным Android-устройствам, используемым украинскими военными, через сеть Tor."Программа предназначена для сканирования файлов, мониторинга трафика и периодической кражи конфиденциальной информации. Извлеченная информация представляет собой комбинацию информации о системных устройствах, информации о коммерческих приложениях и приложений, характерных для украинских военных", - говорится в статье.В отчете такте подчеркивается, что разведывательным агентствам стран, участвующих в программе "Пять глаз", известно, что за ПО стоит хакер, известный как Sandworm, которого ранее связывали с российским Главным центром специальных технологий ГРУ.Эксперты, опрошенные изданием считают, что новая вредоносная кампания "иллюстрирует, как незаконная война России в Украине продолжает разыгрываться в киберпространстве".В июне этого года власти Великобритании заявили, что планируют выделить дополнительных 25 млн фунтов стерлингов для защиты украинской государственной инфраструктуры от кибератак.

https://ukraina.ru/20230826/1048948940.html

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новости, новороссия, хакеры, кибервойны, россия, украина, андроид