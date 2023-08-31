https://ukraina.ru/20230831/1049076202.html

Дмитрий Бабич: Россия закончит биться с ВСУ, если в 2024 году США навсегда забудут о "конце истории"

Дмитрий Бабич: Россия закончит биться с ВСУ, если в 2024 году США навсегда забудут о "конце истории" - 31.08.2023 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Россия закончит биться с ВСУ, если в 2024 году США навсегда забудут о "конце истории"

В российско-украинском конфликте Китай формально нейтрален. Потому что напрямую его интересы не затронуты и потому что Пекин традиционно не занимается миротворчеством и не влезает в чужие дела

2023-08-31T17:38

2023-08-31T17:38

2023-08-31T17:38

интервью

украина

сша

китай

великобритания

алексей резников

бен уоллес

идеология

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045668961_67:38:823:463_1920x0_80_0_0_6f3f18369260352a5decfff572b770a8.jpg

Но потихоньку Китай понимает, что против России на Украине воюет та сила, которая хочет и его поменять до неузнаваемости. Поэтому симпатии руководства Китая на стороне России, считает политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Алексей Резников будет снят с поста министра обороны Украины. По словам парламентария, Резников позже будет назначен послом Украины в Лондоне. А до этого министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин призвал Китай помочь положить конец вооруженному конфликту на Украине.- Дмитрий, видите ли вы связь между этими двумя фактами?- Прямой связи между этими двумя фактами я не вижу. Слухи об отставке Резникова ходили давно. Но мне кажется, что это, как и отставка Бена Уоллеса с поста министра обороны Великобритании, не повлияет на ситуацию вокруг Украины.Вообще, мы слишком много внимания уделяем персоналиям, полагая, что с кадровыми перестановками Запад образумится. Но основа конфликта между Россией и Западом – это не интересы и даже не ресурсы. Если бы Запад хотел, он мог бы за умеренную цену пользоваться нашими ресурсами. Российская элита на это шла. Главная причина конфликта – идеология.США и Евросоюз рассматривают себя как большевиков, которые замыслили глубокую мировую революцию, затрагивающую семью, экономику и отношения между людьми. Их идеология рассматривает Россию и Китай как крупные реакционные страны, которые могут помешать их проекту. С Россией и Китаем они будут бороться. А любое перемирие для них, как и для большевиков, всегда носит временный характер.Мы говорим, что республиканцы в США стали уставать от войны и выступают против отправки оружия на Украину. Но лично у меня вызвали хоть какую-то надежду слова Фрэнсиса Фукуямы (автор "Конца истории", лютый либерал, наш враг, преподавал на Украине "птенцам Зеленского"), который полгода назад сказал, что "мы слишком увлеклись сменой основ общества".Это был первый разговор о чем-то, что может привести к реальному миру. Но в целом идеология Запада пока не проявляет признаков к изменению.- Исходя из этого, призыв Великобритании к Китаю помочь установить мир на Украине – не более чем тактический ход?- Я вообще не думаю, что этот человек говорил всерьез.Посмотрите заявления о Китае, которые делали страны НАТО на своих саммитах. Китай рассматривается ими как такое же агрессивное государство, как Россия (только формулировки помягче). Мол, Пекин проявляет агрессию в Южно-Китайском море. Это просто смешно. Само море называется "китайским". Как эту "агрессию" собираются ограничивать США и Великобритания, которые находятся за десятки тысяч километров Южно-Китайского моря?Поэтому ни о какой серьезной мирной роли Китая Запад не говорит. Если бы они хотели мира, они вполне могли бы поговорить с российским руководством, которое много лет относилось к ним гораздо лучше, чем руководство Китая.Более того, сейчас необязательно, чтобы Запад что-то делал. Нам надо, чтобы Запад что-то не делал. Например, Запад мог не свергать Януковича, но они пошли на переворот.Поэтому когда британцы говорят, что рассчитывают на Китай как на посредника в переговорах, это неправда. Они хотят, чтобы Украина нанесла России драматическое поражение (прорвала фронт или захватила Крым), а потом провести переговоры с Москвой при участии посредников. А Китай не хочет победы ни России, ни Украины. Пекин лишь хочет, чтобы стороны прекратили бессмысленное уничтожение друг друга.- Сохраняется ли опасность, что Китай самостоятельно или под давлением станет давить на Россию, чтобы она пошла на временное перемирие при совершенно невыгодной конфигурации фронта?- Нужно понимать, что Китай – еще более неповоротливая и инертная страна, чем Россия. У китайского руководства уходит больше времени, чтобы понять, что с ним борется идеологический враг.Россия и Китай – не идеологические государства. Россия по конституции – не идеологическое государство. А коммунистическая идеология Китая – это только фасад. Но Запад объявил Китаю идеологическую войну. И китайцы долгое время не могли понять, чего хочет от них Запад. Неидеологическое государство не может понять идеологическое так же, как атеист не может понять, почему верующий человек обижается на шутки про Иисуса Христа.И только сейчас до Китая начинает доходить, что Запад воюет против него по идеологическим причинам, несмотря на то, что Евросоюзу это экономически очень невыгодно. Если некоторые страны ЕС еще можно натравить на Россию, потому что у них есть к ней исторические счеты, то у Польши, Литвы, Германии и Франции таких претензий к Китаю нет. Тем не менее, их заставили идти против Китая. Вы же помните, как Литва открыла у себя посольство Тайваня и всячески хамила Пекину. Вильнюс сделал это исключительно из лояльности к евроатлантическому единству и их идеологии.Теперь Китай понимает, что Запад хочет от него не денег. От него хотят изменений Китая. Чтобы в Китае сменился режим и он подчинился Западу. Пекин это понимает и настраивается на оборону. Он пытается производить не только оружие, но и высокотехнологические вещи у себя на территории, а также пытается отказаться от доллара.Да, в российско-украинском конфликте Китай формально нейтрален. Потому что напрямую его интересы не затронуты и потому что Пекин традиционно не занимается миротворчеством и не влезает в чужие дела. Но потихоньку Китай понимает, что против России на Украине воюет та сила, которая хочет и его поменять до неузнаваемости. Поэтому симпатии руководства Китая – на стороне России.- Есть мнение, что в 2024 году на Украине будет хотя бы временное перемирие, потому что у всех выборы. Согласны ли вы с таким подходом?- Мне бы хотелось, чтобы перемирие наступило как можно скорее. Я понимаю, что это конфликт не России и Украины, а России и Запада. Но я тяжело переживаю гибель людей. Поэтому я считаю худой мир лучше доброй ссоры. Но я не верю в окончание конфликта в связи с выборами.Обратите внимание, как проходили выборы в США за последние 30 лет. Американский народ не воевать и не настроен враждебно в отношении России. Поэтому все президенты начинали как сторонники договоренностей с Москвой, а заканчивали как "ястребы".Клинтон начинал как друг Ельцина и влюбленный в Россию человек, а закончил войной в Югославии и разрывом сотрудничества между Москвой и НАТО. Буш начинал со встреч с Путиным и подписанием нового договора о стратегическом ядерном потенциале, а закончил Осетинской войной и предложением принять Грузию и Украину в НАТО. Обама в ходе предвыборной кампании боролся с "ястребом" Миттом Ромни, а закончил чудовищной украинской историей.Трамп обещал поладить с Путиным, но его назвали агентом Кремля, и он послал на Украину летальное оружие, а также объявил о беспрецедентной высылке наших дипломатов. Даже Байден начинал со встречи с Путиным в Женеве и хоть каких-то переговоров, но сейчас мы находимся там, где находимся.- На Украине же – то же самое. Порошенко и Зеленский тоже обещали компромисс с Россией, но войну никто заканчивать не собирался.- На Украине еще действовал принцип "восток-запад", когда восток голосует, а запад действует в качестве активистов. А в случае США в этом процессе участвуют силы, о которых мы не знаем.Поэтому в 2024 году какая-то мирная риторика может начаться. И новый президент в первые месяцы, чтобы не обманывать ожидания избирателей, какие-то шаги навстречу России сделает. Но это будет очень кратковременно.Этого явно недостаточно, чтобы прекратить военные действия. Потому что уж очень мощная машина стоит за военными действиями.

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

https://ukraina.ru/20230831/1049051029.html

https://ukraina.ru/20230831/1049047115.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, китай, великобритания, алексей резников, бен уоллес, идеология, сво