Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео - 31.08.2023 Украина.ру
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Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео
Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео - 31.08.2023 Украина.ру
Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об опасности от атак БПЛА и диверсионной деятельности Украины,... Украина.ру, 31.08.2023
2023-08-31T17:15
2023-08-31T17:15
иван скориков
видео
россия
украина
сво
псков
дроны
бпла
гуманитарная помощь
фронт
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об опасности от атак БПЛА и диверсионной деятельности Украины, степени вовлечённости российского общества в конфликт, военной и гуманитарной ситуации в зоне СВО, где он недавно был с гуманитарной миссией, а также разбирал накачивание украинского общества ненавистью и последствия этой накачки: 0:38 – Атака на Псков и новые угрозы; 9:13 – Вовлечённость общества в конфликт; 11:14 – Жесткие ответы и украинский "козёл отпущения"; 15:51 – Главное беспокойство граждан России; 16:58 – Военная и гуманитарная ситуация в зоне СВО; 20:26 – Защита от дронов; 23:37 – Украинское общество и накачивание агрессией; 26:02 – Автократия на Украине; 28:52 – Как перевоспитать общество, воспитанное на ненависти?
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иван скориков, видео, россия, украина, сво, псков, дроны, бпла, гуманитарная помощь, фронт, донецк, лнр, днр, донбасс, беспилотник, прибалтика, руанда, днепропетровск, видео
Иван Скориков, Видео, Россия, Украина, СВО, Псков, дроны, БПЛА, гуманитарная помощь, фронт, Донецк, ЛНР, ДНР, Донбасс, беспилотник, Прибалтика, Руанда, Днепропетровск

Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео

17:15 31.08.2023
 
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об опасности от атак БПЛА и диверсионной деятельности Украины, степени вовлечённости российского общества в конфликт, военной и гуманитарной ситуации в зоне СВО, где он недавно был с гуманитарной миссией, а также разбирал накачивание украинского общества ненавистью и последствия этой накачки:
0:38 – Атака на Псков и новые угрозы;
9:13 – Вовлечённость общества в конфликт;
11:14 – Жесткие ответы и украинский "козёл отпущения";
15:51 – Главное беспокойство граждан России;
16:58 – Военная и гуманитарная ситуация в зоне СВО;
20:26 – Защита от дронов;
23:37 – Украинское общество и накачивание агрессией;
26:02 – Автократия на Украине;
28:52 – Как перевоспитать общество, воспитанное на ненависти?
 
Иван СкориковВидеоРоссияУкраинаСВОПсковдроныБПЛАгуманитарная помощьфронтДонецкЛНРДНРДонбассбеспилотникПрибалтикаРуандаДнепропетровск
 
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