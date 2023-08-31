https://ukraina.ru/20230831/1049075810.html
Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео
Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео - 31.08.2023 Украина.ру
Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об опасности от атак БПЛА и диверсионной деятельности Украины,... Украина.ру, 31.08.2023
2023-08-31T17:15
2023-08-31T17:15
2023-08-31T17:15
иван скориков
видео
россия
украина
сво
псков
дроны
бпла
гуманитарная помощь
фронт
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об опасности от атак БПЛА и диверсионной деятельности Украины, степени вовлечённости российского общества в конфликт, военной и гуманитарной ситуации в зоне СВО, где он недавно был с гуманитарной миссией, а также разбирал накачивание украинского общества ненавистью и последствия этой накачки: 0:38 – Атака на Псков и новые угрозы; 9:13 – Вовлечённость общества в конфликт; 11:14 – Жесткие ответы и украинский "козёл отпущения"; 15:51 – Главное беспокойство граждан России; 16:58 – Военная и гуманитарная ситуация в зоне СВО; 20:26 – Защита от дронов; 23:37 – Украинское общество и накачивание агрессией; 26:02 – Автократия на Украине; 28:52 – Как перевоспитать общество, воспитанное на ненависти?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Иван Скориков, Видео, Россия, Украина, СВО, Псков, дроны, БПЛА, гуманитарная помощь, фронт, Донецк, ЛНР, ДНР, Донбасс, беспилотник, Прибалтика, Руанда, Днепропетровск