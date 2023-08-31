https://ukraina.ru/20230831/1049075810.html

Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео

Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео - 31.08.2023 Украина.ру

Окопы застынут, а основной проблемой станут беспилотники и диверсанты: Скориков о втором фронте. Видео

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об опасности от атак БПЛА и диверсионной деятельности Украины,... Украина.ру, 31.08.2023

2023-08-31T17:15

2023-08-31T17:15

2023-08-31T17:15

иван скориков

видео

россия

украина

сво

псков

дроны

бпла

гуманитарная помощь

фронт

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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об опасности от атак БПЛА и диверсионной деятельности Украины, степени вовлечённости российского общества в конфликт, военной и гуманитарной ситуации в зоне СВО, где он недавно был с гуманитарной миссией, а также разбирал накачивание украинского общества ненавистью и последствия этой накачки: 0:38 – Атака на Псков и новые угрозы; 9:13 – Вовлечённость общества в конфликт; 11:14 – Жесткие ответы и украинский "козёл отпущения"; 15:51 – Главное беспокойство граждан России; 16:58 – Военная и гуманитарная ситуация в зоне СВО; 20:26 – Защита от дронов; 23:37 – Украинское общество и накачивание агрессией; 26:02 – Автократия на Украине; 28:52 – Как перевоспитать общество, воспитанное на ненависти?

псков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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