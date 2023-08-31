https://ukraina.ru/20230831/1049075732.html

На Украине объявили о создании ракеты, которая "достанет до Камчатки". Литовкин изучил ее возможности

На Украине объявили о создании ракеты, которая "достанет до Камчатки". Литовкин изучил ее возможности - 31.08.2023 Украина.ру

На Украине объявили о создании ракеты, которая "достанет до Камчатки". Литовкин изучил ее возможности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов похвастался в соцсетях новой украинской ракетой, которая якобы может достать даже до Камчатки

2023-08-31T18:04

2023-08-31T18:04

2023-08-31T18:04

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По словам Данилова, Киев использует только оружие собственного производства для ударов по территории России.Параллельно Владимир Зеленский взял на себя ответственность за массированную атаку дронами российских территорий в ночь на 30 августа. По словам главаря киевского режима, "Украина применила дальнобойное оружие и поразила цель на расстоянии 700 километров".Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин специально для издания Украина.ру изучил ролик выложенный Даниловым, и заключил, что слова секретаря СНБО не более, чем бравада.По мнению эксперта, в ролике мог быть запечатлен как вылет неизвестной ракеты, так и вылет, например, Хаймарс, на что указывает баллистическая кривая полета. Однако точно сказать, чем именно Данилов пытался напугать россиян по такому ролику невозможно, да и цель представитель киевского режима ставил совсем другую.Он добавил, что пока Киев не смог показать себя даже в долго готовившемся и активно разрекламированном контрнаступлении. За два месяца ВСУ потеряли 43 тысячи солдат и 2,5 тысячи единиц техники.И попытка Зеленского присвоить терактам в России свое имя - часть той же политики Киева - желание запугать противника не острыми когтями или зубами, а их муляжами."Конечно, они хотят вызвать у нас страх, но они врут, потому что так прицельно выстрелить со стороны Украины по аэродрому в место, где находятся самолеты, практически невозможно, для этого нужно знать точку прилета, то есть точку, где находятся самолеты. Я так думаю, что это сделала агентура СБУ или ГУР Украины, которая находится на территории России. Обратите внимание, что за время прилетов беспилотников в российские города наши официальные власти не называли тип этих машин. Понятно, что это действуют наши враги, бандеровцы, а Зеленский себе может приписывать все, что угодно. Правильно говорят, что у победы много отцов, а поражение - сирота", - отметил эксперт, резюмировав, что враг в итоге будет уничтожен, где бы он не находился.И действительно ФСБ регулярно сообщает о задержании тех или иных диверсантов, работавших в России по инструкциям от СБУ.

https://ukraina.ru/20230804/1048473496.html

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новости, украина, всу, алексей данилов, виктор литовкин, ракета