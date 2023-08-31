На Украине объявили о создании ракеты, которая "достанет до Камчатки". Литовкин изучил ее возможности - 31.08.2023 Украина.ру
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На Украине объявили о создании ракеты, которая "достанет до Камчатки". Литовкин изучил ее возможности
На Украине объявили о создании ракеты, которая "достанет до Камчатки". Литовкин изучил ее возможности - 31.08.2023 Украина.ру
На Украине объявили о создании ракеты, которая "достанет до Камчатки". Литовкин изучил ее возможности
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов похвастался в соцсетях новой украинской ракетой, которая якобы может достать даже до Камчатки
2023-08-31T18:04
2023-08-31T18:04
новости
украина
всу
алексей данилов
виктор литовкин
ракета
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По словам Данилова, Киев использует только оружие собственного производства для ударов по территории России.Параллельно Владимир Зеленский взял на себя ответственность за массированную атаку дронами российских территорий в ночь на 30 августа. По словам главаря киевского режима, "Украина применила дальнобойное оружие и поразила цель на расстоянии 700 километров".Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин специально для издания Украина.ру изучил ролик выложенный Даниловым, и заключил, что слова секретаря СНБО не более, чем бравада.По мнению эксперта, в ролике мог быть запечатлен как вылет неизвестной ракеты, так и вылет, например, Хаймарс, на что указывает баллистическая кривая полета. Однако точно сказать, чем именно Данилов пытался напугать россиян по такому ролику невозможно, да и цель представитель киевского режима ставил совсем другую.Он добавил, что пока Киев не смог показать себя даже в долго готовившемся и активно разрекламированном контрнаступлении. За два месяца ВСУ потеряли 43 тысячи солдат и 2,5 тысячи единиц техники.И попытка Зеленского присвоить терактам в России свое имя - часть той же политики Киева - желание запугать противника не острыми когтями или зубами, а их муляжами."Конечно, они хотят вызвать у нас страх, но они врут, потому что так прицельно выстрелить со стороны Украины по аэродрому в место, где находятся самолеты, практически невозможно, для этого нужно знать точку прилета, то есть точку, где находятся самолеты. Я так думаю, что это сделала агентура СБУ или ГУР Украины, которая находится на территории России. Обратите внимание, что за время прилетов беспилотников в российские города наши официальные власти не называли тип этих машин. Понятно, что это действуют наши враги, бандеровцы, а Зеленский себе может приписывать все, что угодно. Правильно говорят, что у победы много отцов, а поражение - сирота", - отметил эксперт, резюмировав, что враг в итоге будет уничтожен, где бы он не находился.И действительно ФСБ регулярно сообщает о задержании тех или иных диверсантов, работавших в России по инструкциям от СБУ.
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новости, украина, всу, алексей данилов, виктор литовкин, ракета
Новости, Украина, ВСУ, Алексей Данилов, Виктор Литовкин, Ракета

На Украине объявили о создании ракеты, которая "достанет до Камчатки". Литовкин изучил ее возможности

18:04 31.08.2023
 
© Klymenko Time/Telegram
© Klymenko Time/Telegram
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов похвастался в соцсетях новой украинской ракетой, которая якобы может достать даже до Камчатки

"Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешны, внедрение эффективно. Севастополь ждет, Камчатка ждет, Кронштадт ждет", - написал он.

По словам Данилова, Киев использует только оружие собственного производства для ударов по территории России.
Параллельно Владимир Зеленский взял на себя ответственность за массированную атаку дронами российских территорий в ночь на 30 августа. По словам главаря киевского режима, "Украина применила дальнобойное оружие и поразила цель на расстоянии 700 километров".
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин специально для издания Украина.ру изучил ролик выложенный Даниловым, и заключил, что слова секретаря СНБО не более, чем бравада.
По мнению эксперта, в ролике мог быть запечатлен как вылет неизвестной ракеты, так и вылет, например, Хаймарс, на что указывает баллистическая кривая полета. Однако точно сказать, чем именно Данилов пытался напугать россиян по такому ролику невозможно, да и цель представитель киевского режима ставил совсем другую.
"Безусловно, любого оружия надо опасаться. Но это не значит, что на видео у Данилова абсолютное оружие, которое и до Камчатки дотянется, и которого Москве надо бояться. То, что говорит Данилов - это обычное хвастовство, попытка выдать желаемое за действительное. Про таких людей говорят "мели Емеля, твоя неделя" или "бодливой корове бог рогов не давал". Они нам уже обещали пиво пить на Ялтинской набережной, на танках ездить по Красной площади и Арбату. А реальность такова, что сегодня шесть бывших субъекта Украины уже часть России", - сказал Литовкин.
Он добавил, что пока Киев не смог показать себя даже в долго готовившемся и активно разрекламированном контрнаступлении. За два месяца ВСУ потеряли 43 тысячи солдат и 2,5 тысячи единиц техники.
И попытка Зеленского присвоить терактам в России свое имя - часть той же политики Киева - желание запугать противника не острыми когтями или зубами, а их муляжами.
"Конечно, они хотят вызвать у нас страх, но они врут, потому что так прицельно выстрелить со стороны Украины по аэродрому в место, где находятся самолеты, практически невозможно, для этого нужно знать точку прилета, то есть точку, где находятся самолеты. Я так думаю, что это сделала агентура СБУ или ГУР Украины, которая находится на территории России. Обратите внимание, что за время прилетов беспилотников в российские города наши официальные власти не называли тип этих машин. Понятно, что это действуют наши враги, бандеровцы, а Зеленский себе может приписывать все, что угодно. Правильно говорят, что у победы много отцов, а поражение - сирота", - отметил эксперт, резюмировав, что враг в итоге будет уничтожен, где бы он не находился.
И действительно ФСБ регулярно сообщает о задержании тех или иных диверсантов, работавших в России по инструкциям от СБУ.
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
4 августа, 14:13
Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизменеНа днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье
 
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