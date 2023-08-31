https://ukraina.ru/20230831/1049074462.html

Кузен панк-рокера, приютивший украинку. Что известно о новом министре обороны Великобритании

Кузен панк-рокера, приютивший украинку. Что известно о новом министре обороны Великобритании - 31.08.2023 Украина.ру

Кузен панк-рокера, приютивший украинку. Что известно о новом министре обороны Великобритании

Бен Уоллес подал прошение об отставке с поста министра обороны Великобритании. Именно Уоллес призывал президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО быть более благодарным за полученную помощь и не считать страны Альянса, поставляющие вооружение ВСУ, интернет-магазином Amazon, где делают заказы по списку

2023-08-31T17:13

2023-08-31T17:13

2023-08-31T17:13

эксклюзив

великобритания

министр обороны

бен уоллес

борис джонсон

риши сунак

украина

зарубежье

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31 августа стало известно, что его преемником станет министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс, двоюродный брат панк-рокера, основателя групп Clash и Big Audio Dynamite Мика Джонса.Украинская семья ШаппсаСразу после назначения на новую должность он написал в социальной сети X (бывший Twitter):"Для меня большая честь быть назначенным министром обороны. Вступая в должность, я с нетерпением жду возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооружённых Сил <…> и продолжить поддержку Украины со стороны Великобритании".Шаппс – тот ещё помощник Украины. После начала российской специальной военной операции семья британского министра в рамках гуманитарной программы "Дома для Украины" приняла украинскую беженку Снежану Чайкину, в Киеве работавшую IT-менеджером в туристической фирме, её 75-летнюю мать Анну и 7-летнего сына Никиту, а также собаку по кличке Макс. Супруг женщины остался на Родине, но после увольнения из армии по медицинским показаниям из-за травмы ноги приехал в Польшу и собирался в Соединённое Королевство для воссоединения с семьёй. Тем временем его жена, сын, тёща и собака расположились в комнате старшего сына британского министра и собирались остаться гостить там ещё несколько месяцев."Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья", — рассказывал Шаппс.Снежана же говорила, что у них с министром "много общего", однако они не обсуждают политику Великобритании, только ситуацию на Украине.Британские премьеры меняются, а Шаппс остаётсяШаппс – давний политический союзник нынешнего премьер-министра королевства Риши Сунака, а Уоллес – друг предыдущего главы правительства Бориса Джонсона.Комментируя кадровые перестановки, Джонсон написал в X: "Грустно видеть уход моего друга Бена Уоллеса. Прекрасный министр обороны, который сделал много правильного — особенно в отношении Украины. Грант Шаппс — отличный выбор на роль его преемника".Именно при Уоллесе Великобритания прочно заняла вторую строчку по объёму оказанной Киеву военной помощи. Более того, она первой из западных государств начала поставлять ВСУ крылатые ракеты большой дальности (Storm Shadow).С Джонсоном, новый министр обороны тоже успел поработать – и не только с ним: в правительстве Дэвида Кэмерона Шаппс был младшим министром по обеспечению жильём и местному самоуправлению, а также младшим министром международного развития, при Джонсоне – министром транспорта; при Лиз Трасс – главой МВД, при Сунаке – министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии, а после реорганизации ведомства стал министром энергетической безопасности и углеродной нейтральности.За столь продолжительную карьеру в правительстве Великобритании Шаппс неоднократно попадал в различные скандалы.По окончании курса бизнеса и финансов Манчестерского политехнического института он занимался торговлей копировальных аппаратов, а в 1990 году основал собственную типографию PrintHouse Corporation, которая впоследствии стала крупной компанией по коммерческому дизайну, печати и web-разработке. В 2012 году корпорация Google внесла 19 бизнес-сайтов, разработанных фирмой Шаппса, в "чёрный список" за нарушение авторских прав, связанных с продаваемым ими программным обеспечением.После избрания в Палату представителей в 2005 году политик должен был уйти из бизнеса и утверждал, что так и сделал, однако через 10 лет в эфире радиостанции LBC проговорился, что продолжил осуществлять предпринимательскую деятельность, используя псевдоним Майкл Грин. А Лейбористская партия утверждала, что PrintHouse Corporation оказывала услуги парламенту по завышенным расценкам.Назначение Шаппса на должность министра международного развития Великобритании в том же2015 году расценивалось как понижение, хотя на парламентских выборах по своему округу он одержал победу над сильным соперником из числа лейбористов (Анавара Миа). Дело в том, что тогда в адрес политика звучали обвинения в бездействии как председателя Консервативной партии, когда в её рядах шла травля, хотя он, по информации СМИ, был в курсе, в результате молодой человек, которого запугивал активист молодёжной организации консерваторов Марк Кларк, покончил с собой, а самому Шаппсу пришлось подать в отставку. В правительство его вернул Джонсон спустя почти 4 года – в июле 2019-го.В 2022 году, когда Джонсон уходил в отставку, Шаппс объявил о намерении возглавить правительство королевства, однако впоследствии первым из участников гонки снял свою кандидатуру, поддержав Сунака, который, по его словам, обладает навыками и опытом для руководства страной.Соратники Шаппса отмечают его напористость в работе и связывают эту черту характера со страшной ситуацией, которую ему пришлось пережить больше 20 лет назад: в 1999 году у политика диагностировали рак лимфатической системы (лимфому Ходжкина). После выздоровления он уверен, что жизнь дала ему второй шанс для самореализации.

https://ukraina.ru/20221129/1041295062.html

https://ukraina.ru/20230427/1045731745.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, великобритания, министр обороны, бен уоллес, борис джонсон, риши сунак, украина, зарубежье