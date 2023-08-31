https://ukraina.ru/20230831/1049073787.html

"Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы": раввин, проклявший Украину, требует пустить его обратно

"Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы": раввин, проклявший Украину, требует пустить его обратно - 31.08.2023 Украина.ру

"Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы": раввин, проклявший Украину, требует пустить его обратно

Скандально известный раввин Элиэзер Берланд, возглавляющий религиозное движение Шуву Боним и ешиву, следующее традициям бресловских хасидов, потребовал отменить запрет на въезд на Украину. Решение о таком ограничении, считает он, было принято "без достаточных оснований". Об этом 30 августа сообщило издание al-monitor

2023-08-31T18:33

2023-08-31T18:33

2023-08-31T18:58

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Сейчас Берланду 85 лет. Сам он, как и его последователи, известны в Израиле и на Украине своим антисоциальным поведением. Например, участники движения привлекались за нападение на бывшего сторонника, погромы в синагогах и нарушение правил дорожного движения.Сам Берланд был признан виновным в отмывании денег, двух преступлениях сексуального характера и нападении на мужа обвинявшей его женщины. Раввин пытался уйти от правосудия, бежав сначала в Марокко, а потом в Зимбабве, Голландию и Южную Африку. В итоге арестовать его удалось только при помощи Интерпола.Тем временем на Украине его тоже обвинили. Причиной стали слова Берланда о том, что события на Украине - наказание Киеву за то, что членам его религиозного движения препятствовали в посещении Умани.Однако самое интересное в этой истории даже не то, что хасид обратился к Украине с требованием пустить его в Умань, а то, что оправдываться за него пришлось самому премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.Дело в том, что в информационном пространстве поползли слухи, что помочь в этом деле раввину-преступнику помогает один из членов кабинета министров. В заявлении канцелярии Нетаньяху говорится, что он "отклоняет просьбу относительно въезда Берланда в Украину и уточняет, что правительство Израиля не поддерживает эту просьбу"."Вот это дед! Надо его обязательно пустить на Украину, он там идеально впишется", "Украинцам стоило бы поаккуратнее, вдруг его проклятия сбываются", "Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы", - отреагировали пользователи сети.В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Хасиды считают, что если они встретят Рош ха-шана (еврейский новый год) на его могиле, то следующий год будет для них счастливым.В этом году Рош ха-шана хасиды будут праздновать с 15 по 17 сентября.

https://ukraina.ru/20230831/1049074666.html

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