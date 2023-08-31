https://ukraina.ru/20230831/1049073787.html
"Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы": раввин, проклявший Украину, требует пустить его обратно
"Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы": раввин, проклявший Украину, требует пустить его обратно - 31.08.2023 Украина.ру
"Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы": раввин, проклявший Украину, требует пустить его обратно
Скандально известный раввин Элиэзер Берланд, возглавляющий религиозное движение Шуву Боним и ешиву, следующее традициям бресловских хасидов, потребовал отменить запрет на въезд на Украину. Решение о таком ограничении, считает он, было принято "без достаточных оснований". Об этом 30 августа сообщило издание al-monitor
2023-08-31T18:33
2023-08-31T18:33
2023-08-31T18:58
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Сейчас Берланду 85 лет. Сам он, как и его последователи, известны в Израиле и на Украине своим антисоциальным поведением. Например, участники движения привлекались за нападение на бывшего сторонника, погромы в синагогах и нарушение правил дорожного движения.Сам Берланд был признан виновным в отмывании денег, двух преступлениях сексуального характера и нападении на мужа обвинявшей его женщины. Раввин пытался уйти от правосудия, бежав сначала в Марокко, а потом в Зимбабве, Голландию и Южную Африку. В итоге арестовать его удалось только при помощи Интерпола.Тем временем на Украине его тоже обвинили. Причиной стали слова Берланда о том, что события на Украине - наказание Киеву за то, что членам его религиозного движения препятствовали в посещении Умани.Однако самое интересное в этой истории даже не то, что хасид обратился к Украине с требованием пустить его в Умань, а то, что оправдываться за него пришлось самому премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.Дело в том, что в информационном пространстве поползли слухи, что помочь в этом деле раввину-преступнику помогает один из членов кабинета министров. В заявлении канцелярии Нетаньяху говорится, что он "отклоняет просьбу относительно въезда Берланда в Украину и уточняет, что правительство Израиля не поддерживает эту просьбу"."Вот это дед! Надо его обязательно пустить на Украину, он там идеально впишется", "Украинцам стоило бы поаккуратнее, вдруг его проклятия сбываются", "Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы", - отреагировали пользователи сети.В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Хасиды считают, что если они встретят Рош ха-шана (еврейский новый год) на его могиле, то следующий год будет для них счастливым.В этом году Рош ха-шана хасиды будут праздновать с 15 по 17 сентября.
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новости, новости украины, украина, раввин, преступления, запрет
"Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы": раввин, проклявший Украину, требует пустить его обратно
18:33 31.08.2023 (обновлено: 18:58 31.08.2023)
Скандально известный раввин Элиэзер Берланд, возглавляющий религиозное движение Шуву Боним и ешиву, следующее традициям бресловских хасидов, потребовал отменить запрет на въезд на Украину. Решение о таком ограничении, считает он, было принято "без достаточных оснований". Об этом 30 августа сообщило издание al-monitor
Сейчас Берланду 85 лет. Сам он, как и его последователи, известны в Израиле и на Украине своим антисоциальным поведением. Например, участники движения привлекались за нападение на бывшего сторонника, погромы в синагогах и нарушение правил дорожного движения.
Сам Берланд был признан виновным в отмывании денег, двух преступлениях сексуального характера и нападении на мужа обвинявшей его женщины. Раввин пытался уйти от правосудия, бежав сначала в Марокко, а потом в Зимбабве, Голландию и Южную Африку. В итоге арестовать его удалось только при помощи Интерпола.
Тем временем на Украине его тоже обвинили. Причиной стали слова Берланда о том, что события на Украине - наказание Киеву за то, что членам его религиозного движения препятствовали в посещении Умани.
Однако самое интересное в этой истории даже не то, что хасид обратился к Украине с требованием пустить его в Умань, а то, что оправдываться за него пришлось самому премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
Дело в том, что в информационном пространстве поползли слухи, что помочь в этом деле раввину-преступнику помогает один из членов кабинета министров.
В заявлении канцелярии Нетаньяху говорится, что он "отклоняет просьбу относительно въезда Берланда в Украину и уточняет, что правительство Израиля не поддерживает эту просьбу".
"Вот это дед! Надо его обязательно пустить на Украину, он там идеально впишется", "Украинцам стоило бы поаккуратнее, вдруг его проклятия сбываются", "Комбо Чарльза Мэнсона и матери Терезы", - отреагировали пользователи сети.
В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Хасиды считают, что если они встретят Рош ха-шана (еврейский новый год) на его могиле, то следующий год будет для них счастливым.
В этом году Рош ха-шана хасиды будут праздновать с 15 по 17 сентября.