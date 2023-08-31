Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили Марьинку - 31.08.2023 Украина.ру
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Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили Марьинку
Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили Марьинку - 31.08.2023 Украина.ру
Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили Марьинку
Украинская армия до сих пор не может взять под контроль Работино на Запорожском направлении. Это нужно ВСУ, чтобы выйти к Токмаку, а там — к Мелитополю и Бердянску и установить огневой контроль над Крымом, Крымским мостом и Азовским морем
2023-08-31T16:37
2023-08-31T17:26
эксклюзив
запорожское направление
артёмовск (бахмут)
купянск
сво
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ВСУ, заняв север Работино, не только не в состоянии выбить российские подразделения с юга населенного пункта, но и взять под контроль его центр. Последний до сих пор находится в серой зоне.Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский подсчитал, что российская армия держит оборону в микроскопическом Работино больше, чем украинская в полумиллионом Мариуполе, и это включая бои за «Азовсталь». Об этом Бердичевский написал у себя на странице в социальной сети:«ВСУ в Работино перешли сейчас к новой тактике: больше бронетехнику в бой они не бросают. Причина: техника практически сразу уничтожается нашими артиллерией и авиацией. Вместо этого украинская пехота на броне подъезжает максимально близко к нашим позициям, разгружается и вступает в бой.В сутки может доходить до 10 атак, которые начинаются в 5 часов утра и заканчиваются ночью. И это не считая постоянных артиллерийских дуэлей и стрелковых боев, которые не прекращаются».«Там сейчас ад», — рассказал изданию Украина.ру о ситуации на самом горячем участке Запорожского фронта старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, донецкий волонтер, который снабжает гуманитаркой подразделения, стоящие в Работино.ВСУ, не имея возможности выбить российские подразделения из этого села, пытаются его обойти и взять под контроль окрестные высоты.«Они в последние дни предпринимают активные попытки захватить село Вербовое, находящееся в нескольких километрах справа от Работино. Сегодня утром они предприняли две атаки силами роты. Но их встретила российская артиллерия. По информации нашей разведки, 100–120 вэсэушников лежат сейчас в поле», — сообщил Матюшин.Хорошие новости сегодня пришли из Марьинки, которая находится на западе от Донецка.«Она практически освобождена. Осталось взять территорию величиной буквально в 400 кв. м. И всё. Дальше надо будет взять два небольших села — Георгиевку и Максимильяновку, а после этого начнется сражение за Курахово. По сведениям нашей разведки, ВСУ перебросили в Курахово 5 танков "Челленджер".Также разведчики сообщают, что ВСУ перебрасывает резервы из-под Артемовска в Купянск, чтобы сделать из города второй Артемовск и задержать наше наступление на полгода», — рассказал Матюшин.На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ не оставляют попыток создать новые плацдармы для наступления — сегодня ночью высадили десант на остров Переяславский и около села Подстепное (рядом с Казачьими лагерями). Под Бахмутом идут позиционные бои. ВСУ также предпринимают безуспешные попытки прорыва на Времевском выступе.
https://ukraina.ru/20230828/1048985846.html
запорожское направление
купянск
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, запорожское направление, артёмовск (бахмут), купянск, сво
Эксклюзив, Запорожское направление, Артёмовск (Бахмут), Купянск, СВО

Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили Марьинку

16:37 31.08.2023 (обновлено: 17:26 31.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Украинская армия до сих пор не может взять под контроль Работино на Запорожском направлении. Это нужно ВСУ, чтобы выйти к Токмаку, а там — к Мелитополю и Бердянску и установить огневой контроль над Крымом, Крымским мостом и Азовским морем
ВСУ, заняв север Работино, не только не в состоянии выбить российские подразделения с юга населенного пункта, но и взять под контроль его центр. Последний до сих пор находится в серой зоне.
Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский подсчитал, что российская армия держит оборону в микроскопическом Работино больше, чем украинская в полумиллионом Мариуполе, и это включая бои за «Азовсталь». Об этом Бердичевский написал у себя на странице в социальной сети:
«ВСУ в Работино перешли сейчас к новой тактике: больше бронетехнику в бой они не бросают. Причина: техника практически сразу уничтожается нашими артиллерией и авиацией. Вместо этого украинская пехота на броне подъезжает максимально близко к нашим позициям, разгружается и вступает в бой.
В сутки может доходить до 10 атак, которые начинаются в 5 часов утра и заканчиваются ночью. И это не считая постоянных артиллерийских дуэлей и стрелковых боев, которые не прекращаются».
«Там сейчас ад», — рассказал изданию Украина.ру о ситуации на самом горячем участке Запорожского фронта старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, донецкий волонтер, который снабжает гуманитаркой подразделения, стоящие в Работино.
ВСУ, не имея возможности выбить российские подразделения из этого села, пытаются его обойти и взять под контроль окрестные высоты.
«Они в последние дни предпринимают активные попытки захватить село Вербовое, находящееся в нескольких километрах справа от Работино. Сегодня утром они предприняли две атаки силами роты. Но их встретила российская артиллерия.
По информации нашей разведки, 100–120 вэсэушников лежат сейчас в поле», — сообщил Матюшин.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 16:16
ВСУ бьется лбом о Работино. Тяжелая техника горит, самолеты сбиваются, а москвичи стоят насмертьУкраинское командование несколько недель безуспешно пытается захватить Работино, практически уничтоженное артиллерией село на Запорожском направлении
Хорошие новости сегодня пришли из Марьинки, которая находится на западе от Донецка.
«Она практически освобождена. Осталось взять территорию величиной буквально в 400 кв. м. И всё. Дальше надо будет взять два небольших села — Георгиевку и Максимильяновку, а после этого начнется сражение за Курахово. По сведениям нашей разведки, ВСУ перебросили в Курахово 5 танков "Челленджер".
Также разведчики сообщают, что ВСУ перебрасывает резервы из-под Артемовска в Купянск, чтобы сделать из города второй Артемовск и задержать наше наступление на полгода», — рассказал Матюшин.
На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ не оставляют попыток создать новые плацдармы для наступления — сегодня ночью высадили десант на остров Переяславский и около села Подстепное (рядом с Казачьими лагерями).
Под Бахмутом идут позиционные бои. ВСУ также предпринимают безуспешные попытки прорыва на Времевском выступе.
 
ЭксклюзивЗапорожское направлениеАртёмовск (Бахмут)КупянскСВО
 
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