https://ukraina.ru/20230831/1049071563.html

Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили Марьинку

Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили Марьинку - 31.08.2023 Украина.ру

Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили Марьинку

Украинская армия до сих пор не может взять под контроль Работино на Запорожском направлении. Это нужно ВСУ, чтобы выйти к Токмаку, а там — к Мелитополю и Бердянску и установить огневой контроль над Крымом, Крымским мостом и Азовским морем

2023-08-31T16:37

2023-08-31T16:37

2023-08-31T17:26

эксклюзив

запорожское направление

артёмовск (бахмут)

купянск

сво

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ВСУ, заняв север Работино, не только не в состоянии выбить российские подразделения с юга населенного пункта, но и взять под контроль его центр. Последний до сих пор находится в серой зоне.Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский подсчитал, что российская армия держит оборону в микроскопическом Работино больше, чем украинская в полумиллионом Мариуполе, и это включая бои за «Азовсталь». Об этом Бердичевский написал у себя на странице в социальной сети:«ВСУ в Работино перешли сейчас к новой тактике: больше бронетехнику в бой они не бросают. Причина: техника практически сразу уничтожается нашими артиллерией и авиацией. Вместо этого украинская пехота на броне подъезжает максимально близко к нашим позициям, разгружается и вступает в бой.В сутки может доходить до 10 атак, которые начинаются в 5 часов утра и заканчиваются ночью. И это не считая постоянных артиллерийских дуэлей и стрелковых боев, которые не прекращаются».«Там сейчас ад», — рассказал изданию Украина.ру о ситуации на самом горячем участке Запорожского фронта старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, донецкий волонтер, который снабжает гуманитаркой подразделения, стоящие в Работино.ВСУ, не имея возможности выбить российские подразделения из этого села, пытаются его обойти и взять под контроль окрестные высоты.«Они в последние дни предпринимают активные попытки захватить село Вербовое, находящееся в нескольких километрах справа от Работино. Сегодня утром они предприняли две атаки силами роты. Но их встретила российская артиллерия. По информации нашей разведки, 100–120 вэсэушников лежат сейчас в поле», — сообщил Матюшин.Хорошие новости сегодня пришли из Марьинки, которая находится на западе от Донецка.«Она практически освобождена. Осталось взять территорию величиной буквально в 400 кв. м. И всё. Дальше надо будет взять два небольших села — Георгиевку и Максимильяновку, а после этого начнется сражение за Курахово. По сведениям нашей разведки, ВСУ перебросили в Курахово 5 танков "Челленджер".Также разведчики сообщают, что ВСУ перебрасывает резервы из-под Артемовска в Купянск, чтобы сделать из города второй Артемовск и задержать наше наступление на полгода», — рассказал Матюшин.На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ не оставляют попыток создать новые плацдармы для наступления — сегодня ночью высадили десант на остров Переяславский и около села Подстепное (рядом с Казачьими лагерями). Под Бахмутом идут позиционные бои. ВСУ также предпринимают безуспешные попытки прорыва на Времевском выступе.

https://ukraina.ru/20230828/1048985846.html

запорожское направление

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, запорожское направление, артёмовск (бахмут), купянск, сво