Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С.Лавров провел рабочую встречу с главой МИД Латвии Э.Ринкевичем
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает не допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх, сообщили журналисты издания Jauns.lv
"Необходимо продолжать активную работу с международными партнерами, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх", - заявил Ринкевич.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с президентом Олимпийского комитета Латвии Янисом Букой. На встрече обсуждался вопрос подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже летом 2024 года. Помимо этого, Латвия планирует подать заявку на совместное проведение Олимпиады в 2030 году в Латвии и Швеции.
Как сообщает издание, Международный олимпийский комитет ещё не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх, приглашения странам пока не отравлены.
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