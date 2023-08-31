Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады - 31.08.2023 Украина.ру
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Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады
Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады - 31.08.2023 Украина.ру
Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает не допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх, сообщили журналисты издания Jauns.lv
2023-08-31T15:58
2023-08-31T15:58
новости
латвия
зарубежье
эдгар ринкевич
олимпийские игры
париж
спортсмены
белорусы
россияне
мок
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с президентом Олимпийского комитета Латвии Янисом Букой. На встрече обсуждался вопрос подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже летом 2024 года. Помимо этого, Латвия планирует подать заявку на совместное проведение Олимпиады в 2030 году в Латвии и Швеции.Как сообщает издание, Международный олимпийский комитет ещё не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх, приглашения странам пока не отравлены.
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новости, латвия, зарубежье, эдгар ринкевич, олимпийские игры, париж, спортсмены, белорусы, россияне, мок
Новости, Латвия, Зарубежье, Эдгар Ринкевич, Олимпийские игры, Париж, спортсмены, белорусы, россияне, МОК

Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады

15:58 31.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С.Лавров провел рабочую встречу с главой МИД Латвии Э.Ринкевичем
Глава МИД РФ С.Лавров провел рабочую встречу с главой МИД Латвии Э.Ринкевичем - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает не допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх, сообщили журналисты издания Jauns.lv
"Необходимо продолжать активную работу с международными партнерами, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх", - заявил Ринкевич.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с президентом Олимпийского комитета Латвии Янисом Букой. На встрече обсуждался вопрос подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже летом 2024 года. Помимо этого, Латвия планирует подать заявку на совместное проведение Олимпиады в 2030 году в Латвии и Швеции.
Как сообщает издание, Международный олимпийский комитет ещё не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх, приглашения странам пока не отравлены.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
16 июня, 14:09
Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках Если Международный олимпийский комитет (МОК) предложит россиянам выступать на Олимпийский играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то ответить на это можно, поехав в Париж на танках, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
 
НовостиЛатвияЗарубежьеЭдгар РинкевичОлимпийские игрыПарижспортсменыбелорусыроссиянеМОК
 
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