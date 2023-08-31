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Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады

Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады - 31.08.2023 Украина.ру

Президент Латвии призвал отстранить российских и белоруских спортсменов от Олимпиады

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает не допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх, сообщили журналисты издания Jauns.lv

2023-08-31T15:58

2023-08-31T15:58

2023-08-31T15:58

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с президентом Олимпийского комитета Латвии Янисом Букой. На встрече обсуждался вопрос подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже летом 2024 года. Помимо этого, Латвия планирует подать заявку на совместное проведение Олимпиады в 2030 году в Латвии и Швеции.Как сообщает издание, Международный олимпийский комитет ещё не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх, приглашения странам пока не отравлены.

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новости, латвия, зарубежье, эдгар ринкевич, олимпийские игры, париж, спортсмены, белорусы, россияне, мок