https://ukraina.ru/20230831/1049065049.html

Отставка главы Минобороны Украины Резникова: подготовка к переговорам или кадровая зачистка

Отставка главы Минобороны Украины Резникова: подготовка к переговорам или кадровая зачистка - 31.08.2023 Украина.ру

Отставка главы Минобороны Украины Резникова: подготовка к переговорам или кадровая зачистка

Минобороны Украины предоставлен шанс выпутаться из паутины скандальных нелепостей

2023-08-31T14:42

2023-08-31T14:42

2023-08-31T16:30

эксклюзив

всу

алексей резников

минобороны украины

скандалы

кадровые перестановки

дипломатия

мид украины

британия

посольство украины

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Очередную, примерно пятидесятую по счёту «отставку» украинского министра обороны Украины Алексея Резникова анонсировал под конец августа депутат украинского же парламента Ярослав Железняк. На этот раз кадровую рокировку связывают не с коррупционными скандалами, в которых Минобороны увязло, как муха в паутине.«По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не доказаны. На место министра обороны будет подан наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров», — сообщил 31 августа нардеп в своём ТГ-канале.Железняк даже назвал срок долгожданного (многими украинскими военными и непростыми штатскими) свержения Резникова — «это следующая неделя, то есть первая неделя сентября». Он также правомерно отметил, что «современная кадровая политика умеет поражать».Например, назначение общевойскового лейтенанта Баканова начальником СБУ (руководить генералами). На этом фоне назначение Резникова министром обороны обыватели восприняли как нормальное явление, в смысле давно изменившихся норм. Данилов во главе СНБО, Аваков во главе МВД, Баканов во главе СБУ, Зеленский во главе Украины — из этой же серии.В нынешнем случае важен контекст. Железняк упомянул об освободившейся должности посла Украины в Лондоне, куда мечтает уехать не только лишь российский политический релокант, но и наиболее коммерчески успешный украинский как бы патриот.Посол в Британии — должность не ссыльная. Ещё с советских времён она считалась весьма престижной и перспективной.Резников до назначения на нынешнюю должность не имел ни малейшего отношения к управлению войсками — как это предусмотрено, например, карьерным ростом в министерстве обороны соседней Белоруссии. Любопытно, что в постмайданный период от руководства таким министерством, причём в условиях боевых действий, не требуется даже минимума компетенций военачальника. Алексей Резников и Анна Маляр как нельзя лучше отражают этот подход, который даже на Украине могут понять «не только лишь все — мало кто».Поэтому перемещение с министерского кресла в посольское — рокировка без понижения, если речь идёт о Лондоне. Для известного своей коммерческой хваткой Резникова в британской столице открываются перспективы совершенно иного уровня. Можно будет навсегда забыть о махинациях с питанием бойцов ВСУ, куриными яйцами по цене лосося и прочем в стиле киевского «голубого воришки».Время и обстоятельства для отставки Резникова сейчас хороши, как никогда прежде. На него хоть и косвенно, но всё же ложится позор за провал нынешнего, широко анонсированного почти год назад «контрнаступа».Уход на посольскую должность в Британию — это ещё и избавление от суеты «рамштайнов» и прочих сходок по выбиванию из трансатлантических друзей и партнёров вооружений, сухпайков, касок, носков и вообще всего для продолжения боевых действий. Лондон — финансовая столица Европы, локация инвестиционных форумов и подписания крупнейших сделок.Лондон избавит от смешных и нелепых ситуаций вроде недавней, когда целый министр обороны, как какой-то детсадовец, махал носовым платочком, пытаясь таким образом не сказать правду о поставках F-16. Все прекрасно понимают, что с этой «вундервафлей» будет тот же самое, что и с предыдущими.Leopard по части PR оказался хуже, чем Bayraktar. Доставят F-16 и Abrams — результат может быть совсем скверным. И придётся Резникову сотоварищи снова морщить лоб на совещаниях по выдумыванию очередного духоподъёмного хода. Снова прятаться даже от самых лояльных работников госагитпропа, а будучи прижатым прямым вопросом, изображать лёгкую степень невменяемости.Зачем весь этот позор, если можно-таки спокойно иметь хороший гешефт?Естественно, некоторое время уйдёт на вхождение в роль. Резникову с его опытом дипломатической службы ещё меньшим, чем армейской, не привыкать. Постсоветским безвременьем востребованы именно такие персонажи. Лондон видал и не таких элитариев из разных неоколониальных бантустанов.В общем, убирая из Киева Резникова подальше от минобороновской кормушки, Зеленский как бы показывает избирателям, какой он строгий начальник: и за провал контрнаступа, и за коррупцию в ведомстве экс-министр ответит — станет послом в Англии. В самом деле, не сажать же его в тюрьму?В теории не исключён и совсем уж обидный для экс-министра обороны вариант. Убирает его с должности (коррупционно очень хлебной) всё же не Зеленский, а подлинные хозяева Украины — граждане США Байден, Блинкен и Нуланд. Убирают, чтоб не портил вероятность мирных переговоров с Россией о временном (а может, и постоянном) перемирии. Убирают, как омерзительно нежелательный персонаж, который портит всю картину. И если это предположение верно, то следующим из помещения для переговоров попросят выйти Данилова. А там, глядишь, и до Зеленского очередь дойдёт.

https://ukraina.ru/20230831/1049054142.html

https://ukraina.ru/20230831/1049058646.html

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Тимофей Стоянов

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Тимофей Стоянов

эксклюзив, всу, алексей резников, минобороны украины, скандалы, кадровые перестановки, дипломатия, мид украины, британия, посольство украины, коррупция