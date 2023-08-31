https://ukraina.ru/20230831/1049063655.html
"Нагнетают истерию": Лукашенко назвал "Вагнер-ультиматум" Польши необоснованным и глупым
"Нагнетают истерию": Лукашенко назвал "Вагнер-ультиматум" Польши необоснованным и глупым - 31.08.2023 Украина.ру
"Нагнетают истерию": Лукашенко назвал "Вагнер-ультиматум" Польши необоснованным и глупым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на заседании Совета безопасности назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе ЧВК "Вагнер" из страны, передает belta.by
2023-08-31T13:10
2023-08-31T13:10
2023-08-31T13:10
чвк "вагнер"
ультиматум
белоруссия
новости
лукашенко
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По его словам, власти этих стран "нагнетают истерию"."Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. <...> Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)", - сказал он.Он напомнил, что в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии. Хотя он фактически является последним юридически обязывающим международным актом в сфере контроля над вооружениями."Это уже опасный шаг, и мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать - чтобы потом больно не было", - предупредил белорусский лидер.В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор". Усиление границы продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.После этого польские власти и вовсе перешли к требованиям в ультимативной форме. В частности 28 августа глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии должен выгнать группу "Вагнер" из страны, а также убрать от польской границы скопившихся там мигрантов.Накануне замглавы министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик указал, что Лукашенко должен избавиться от группы "Вагнера" и пересмотреть миграционную политику. В этом случае Варшава "возможно" откроет часть ранее закрытых погранпереходов.
https://ukraina.ru/20230830/1049037992.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
чвк "вагнер", ультиматум, белоруссия, новости, лукашенко
"Нагнетают истерию": Лукашенко назвал "Вагнер-ультиматум" Польши необоснованным и глупым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на заседании Совета безопасности назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе ЧВК "Вагнер" из страны, передает belta.by
По его словам, власти этих стран "нагнетают истерию".
"Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. <...> Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)", - сказал он.
Он напомнил, что в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии. Хотя он фактически является последним юридически обязывающим международным актом в сфере контроля над вооружениями.
"Это уже опасный шаг, и мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать - чтобы потом больно не было", - предупредил белорусский лидер.
В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор". Усиление границы продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.
После этого польские власти и вовсе перешли к требованиям в ультимативной форме. В частности 28 августа глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии должен выгнать группу "Вагнер" из страны, а также убрать от польской границы скопившихся там мигрантов.
Накануне замглавы министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик указал, что Лукашенко должен избавиться от группы "Вагнера" и пересмотреть миграционную политику. В этом случае Варшава "возможно" откроет часть ранее закрытых погранпереходов.