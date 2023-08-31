https://ukraina.ru/20230831/1049063655.html

"Нагнетают истерию": Лукашенко назвал "Вагнер-ультиматум" Польши необоснованным и глупым

"Нагнетают истерию": Лукашенко назвал "Вагнер-ультиматум" Польши необоснованным и глупым - 31.08.2023 Украина.ру

"Нагнетают истерию": Лукашенко назвал "Вагнер-ультиматум" Польши необоснованным и глупым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на заседании Совета безопасности назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе ЧВК "Вагнер" из страны, передает belta.by

2023-08-31T13:10

2023-08-31T13:10

2023-08-31T13:10

чвк "вагнер"

ультиматум

белоруссия

новости

лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102975/78/1029757896_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_59109de40f2158bd2646f47bbf8b6449.jpg

По его словам, власти этих стран "нагнетают истерию"."Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. <...> Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)", - сказал он.Он напомнил, что в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии. Хотя он фактически является последним юридически обязывающим международным актом в сфере контроля над вооружениями."Это уже опасный шаг, и мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать - чтобы потом больно не было", - предупредил белорусский лидер.В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор". Усиление границы продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.После этого польские власти и вовсе перешли к требованиям в ультимативной форме. В частности 28 августа глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии должен выгнать группу "Вагнер" из страны, а также убрать от польской границы скопившихся там мигрантов.Накануне замглавы министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик указал, что Лукашенко должен избавиться от группы "Вагнера" и пересмотреть миграционную политику. В этом случае Варшава "возможно" откроет часть ранее закрытых погранпереходов.

https://ukraina.ru/20230830/1049037992.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

чвк "вагнер", ультиматум, белоруссия, новости, лукашенко