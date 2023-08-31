"Задачка на вычитание": Медведев подсчитал численность населения Украины
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил пользователям Телеграм подсчитать реальное число граждан, проживающих сейчас на территории Украины. Соответствующий пост он разместил в своем канале 31 августа
Медведев напомнил, что в 2001 году, судя по результатам переписи населения, на Украине проживало около 48,5 млн человек. Хотя уже тогда, отметил зампред Совбеза, многие граждане этого государства работали и проживали за границей, а дома имели только регистрацию.
В феврале 2022 года, то есть уже после отделения Крыма, "Украинский институт будущего" опубликовал информацию о том, что численность населения страны снизилась до отметки в 37,6 млн человек.
Позже Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обнародовало информацию, что 8,6 млн человек с Украины теперь живут в странах Европы, в том числе 2,8 млн из них - в России.
"Но насчет нашей страны - неувязочка пропагандистского толка. В начале февраля 2022 года на территории РФ уже находились (на учебе или работе) 1,9 млн граждан Украины. По данным наших правоохранительных органов, после 24 февраля 2022 года с территории этой "страны" в Россию прибыли более 5,2 млн человек. То есть в сумме у нас сейчас живут до 7,1 млн оттуда. ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев", - уточнил Медведев.
Еще 5,1 млн человек - жители возвращенных в состав РФ территорий - Луганской и Донецкой Народных Республик , а также Запорожской и Херсонской областей. Итого, резюмировал Медведев, к 2022 году половина населения Украины осталась у "лишь на бумаге".
"В реальности, когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно - численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать. Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", - подытожил Медведев.
29 августа, 09:57"Апокалипсис всё ближе": Медведев прокомментировал угрозы Крыму Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 29 августа в своем телеграм-канале прокомментировал слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные страны-партнеры разрешили Киеву уничтожать все российское, в том числе совершать удары по Крымскому полуострову