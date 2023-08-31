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"Задачка на вычитание": Медведев подсчитал численность населения Украины

"Задачка на вычитание": Медведев подсчитал численность населения Украины - 31.08.2023 Украина.ру

"Задачка на вычитание": Медведев подсчитал численность населения Украины

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил пользователям Телеграм подсчитать реальное число граждан, проживающих сейчас на территории Украины. Соответствующий пост он разместил в своем канале 31 августа

2023-08-31T12:09

2023-08-31T12:09

2023-08-31T12:09

новости

дмитрий медведев

украина

население

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Медведев напомнил, что в 2001 году, судя по результатам переписи населения, на Украине проживало около 48,5 млн человек. Хотя уже тогда, отметил зампред Совбеза, многие граждане этого государства работали и проживали за границей, а дома имели только регистрацию.В феврале 2022 года, то есть уже после отделения Крыма, "Украинский институт будущего" опубликовал информацию о том, что численность населения страны снизилась до отметки в 37,6 млн человек.Позже Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обнародовало информацию, что 8,6 млн человек с Украины теперь живут в странах Европы, в том числе 2,8 млн из них - в России. "Но насчет нашей страны - неувязочка пропагандистского толка. В начале февраля 2022 года на территории РФ уже находились (на учебе или работе) 1,9 млн граждан Украины. По данным наших правоохранительных органов, после 24 февраля 2022 года с территории этой "страны" в Россию прибыли более 5,2 млн человек. То есть в сумме у нас сейчас живут до 7,1 млн оттуда. ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев", - уточнил Медведев.Еще 5,1 млн человек - жители возвращенных в состав РФ территорий - Луганской и Донецкой Народных Республик , а также Запорожской и Херсонской областей. Итого, резюмировал Медведев, к 2022 году половина населения Украины осталась у "лишь на бумаге".

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новости, дмитрий медведев, украина, население