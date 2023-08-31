https://ukraina.ru/20230831/1049057933.html

Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война

Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война - 31.08.2023 Украина.ру

Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война

Как сообщают сегодня западные масс-медиа, председатель КНР Си Цзиньпин якобы не намерен приезжать на саммит Большой Двадцатки, который вскоре начинает свою работу в Индии, а китайскую делегацию на этом форуме возглавит премьер-министр.

2023-08-31T10:39

2023-08-31T10:39

2023-08-31T10:39

эксклюзив

кнр (китай)

си цзиньпин

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"Два индийских чиновника, один дипломат из Китая, еще один чиновник, работающий в правительстве другой страны G20, заявили, что премьер Китая Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече 9-10 сентября в Нью-Дели.Саммит в Индии рассматривался как место, где Си может встретиться с Байденом, который подтвердил свое присутствие... В последний раз Си Цзиньпин встречался с президентом США как раз в кулуарах саммита G20 в ноябре прошлого года", – напоминает агентство Reuters.По мнению экспертов, такая позиция Поднебесной является ответом на агрессивное давление со стороны Запада.Американское руководство все активнее вооружает армию Тайваня, создавая по периметру КНР новые военные базы для своего флота и авиации – например, на территории Филиппин.А британский парламент на днях впервые признал независимость этого острова. Несмотря на то, что с точки зрения международного права он является неотъемлемой частью единого Китая – и официальный Лондон пока что признает это статус-кво, продолжая при этом активную поддержку тайваньских сепаратистов.Визит министра торговли США Джины Раймондо, которая посетила Пекин с требованием отменить китайские экономические санкции против американских компаний – притом, что санкции против КНР в Белом Доме отменять не собираются – тоже является дипломатическим провалом, засвидетельствовавшим нарастание кризиса в отношениях между Америкой и Китаем.О глубине этих противоречий лучше всего свидетельствует резкое обострение в отношениях между Токио и Пекином – после того, как японские власти начали сливать в океан радиоактивную воду с аварийных американских реакторов на атомной электростанции "Фукусима".Китайцы указывают на то, что это безответственное решение ставит под угрозу здоровье и безопасность жителей дальневосточного региона. Однако японское правительство демонстративно игнорирует эти протесты, заручившись активной поддержкой со стороны администрации Джозефа Байдена."Решение властей Японии слить радиоактивную воду с Фукусимы в Тихий океан вызвало грандиозный скандал – да так, что на спасение репутации Токио даже пришлось бросить посла США – отведать рыбки с Фукусимы – пытаясь показать, что это якобы безопасно.Китай тут же запретил воз морепродуктов из Японии. Это может подорвать рыбную индустрию Японии, экспортирующую 42% продукции в Поднебесную. В Сеуле протестующие штурмом взяли посольство Японии – и это грозит подорвать отношения двух стран, которых США заставляют войти в союз против Китая", – напоминает политический эксперт Малек Дудаков.Такое решение стало серьезным ударом по японской экономике, которая переживает сейчас далеко не лучшие времена.В 2022 году китайцы импортировали японские морепродукты на сумму 87,1 миллиарда иен, что составляет почти 600 миллионов долларов.Значительная часть японских рыболовных компаний работает именно на Китай, и теперь они оказались перед угрозой полного разорения. Однако показушное шоу с поеданием рыбы не успокоило никакого из жителей тихоокеанского побережья Азии, а в Китае тут же начались антияпонские выступления и протесты.Как сообщает агентство Kyodo, вскоре после начала сброса радиоактивной воды на территорию японской школы в китайском городе Циндао был брошен камень, а другую японскую школу в городе Сучжоу якобы забросали куриными яйцами.В результате инцидентов не было пострадавших, однако посольство Японии в КНР призвало своих соотечественников воздерживаться от громкого разговора по-японски в публичных местах на территории Китая.Отношения двух стран накалились до такой степени, что их уже называют в шутку "ядерной войной" – обыгрывая тему атомной аварийной АЭС. Однако, на самом деле, ситуация вокруг Фукусимы выглядит сегодня весьма серьезной.Жители Китая возмущены наглыми действиями Японии, которая массово убивала жителей Поднебесной во время Второй мировой войны, совершая при этом чудовищные военные преступления. А сейчас Токио не считается с мнением Китая, сбрасывая радиоактивную воду – и это не добавило на материке симпатий к Стране восходящего солнца. Тем более, что США фактически превратили японскую территорию в плацдарм для возможного военного столкновения с КНР."Раздаются призывы к бойкоту японских товаров и японских ресторанов… Японские учреждения, учебные заведения и даже рестораны захлестывает волна агрессивных звонков с выражениями протеста и прямыми оскорблениями в связи со сливом воды с АЭС "Фукусима-1". Как уверяют местные власти, подавляющее большинство звонков идет с номеров с кодом 86 – из КНР.Некоторые просто кричат по-китайски, другие ругаются через автоматический переводчик. Только в различные подразделения крупнейшей в Японии энергетической корпорации "Токио электрик пауэр", оператора АЭС "Фукусима-1", с начала слива 24 августа и по 28 августа поступило более 6 тысяч таких звонков. В отделения полиции – не менее 4 тысяч. Телефонные атаки зафиксированы с 31 из 47 японских префектур,В результате посла КНР в Токио сегодня вызвали в МИД Японии, где от него потребовали прекращения этой кампании. Но это вряд ли подействует на Пекин – по крайней мере пока. Раздражение в отношении Японии там нарастало давно и имеет куда более серьезные причины.В первую очередь Пекин разгневан резкой и почти демонстративной активизацией контактов Токио с Тайванем. Китай настораживает и раскручивание в Японии очень серьезных военных программ, включая практическое создание потенциала удара по территории КНР в случае конфликта. Эти приготовления явно ведутся на случай прямого военного столкновения у Тайваня сил Китая с американо-японской коалицией", – пишет известный журналист-востоковед Василий Головнин.Если председатель Си действительно не поедет на саммит Большой Двадцатки, это будет для Вашингтона очень тревожным признаком.Китайское руководство продемонстрирует, что оно не верит в договороспособность команды Байдена и не видит смысла в личных переговорах с президентом США. И это может стать предвестником серьезных политических событий в глобальном масштабе.

https://ukraina.ru/20230831/1049056222.html

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https://ukraina.ru/20230824/1048901931.html

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Александр Савко

эксклюзив, кнр (китай), си цзиньпин, сша, джо байден, зарубежье, азия, тайвань, япония