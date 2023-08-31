https://ukraina.ru/20230831/1049057415.html

Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе

Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе - 31.08.2023 Украина.ру

Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Такое заявление в своем очередном обращении к нации в ночь на 31 августа сделал Владимир Зеленский

2023-08-31T10:12

2023-08-31T10:12

2023-08-31T10:12

новости

владимир зеленский

проверка

решение

снбо

военком

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По его словам, в некоторых областях Украины после начала войны количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз."Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители. По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК (военно-врачебных комиссий - Ред.) выехали за границу", - говорится в сообщении.Также, добавил Зеленский, будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения."ВесьМирСнами просто обязан теперь вернуть назад всех, выехавших из Украины", "Ставки повышаются, новые военкомы поднимут тарифы и все пойдет по старой схеме", "всех в мясорубку", - отреагировали пользователи сети.ВСУ несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.Как результат - число уклонистов растет в геометрической прогрессии. В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Чтобы покинуть пределы родины украинцы придумывают все новые и новые схемы обхода запрета на выезд из страны.Не так давно Зеленский инициировал проверки военкоматов, и был неприятно удивлен уровнем процветающей там коррупции. Первым делом главарь киевского режима распорядился уволить всех областных военкомов.Позже появилась информация о том, что мобилизация на Украине пойдет по новому сценарию, став более массовой. Так, например, на днях Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini сообщил, что украинская армия разослала всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт.При этом киевские чиновники, отправившие своих сыновей на Запад, призвали "не поднимать шум" из-за новой волны мобилизации, заявив, что "всё идет по плану".

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новости, владимир зеленский, проверка, решение, снбо, военком