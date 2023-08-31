https://ukraina.ru/20230831/1049056939.html

ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ

ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ - 31.08.2023 Украина.ру

ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 31 августа сообщила о поимке в Навельском районе Брянской области диверсионной группы

2023-08-31T10:03

2023-08-31T10:03

2023-08-31T10:03

диверсанты

фсб

брянская область

новости

оружие

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"На территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", - сообщили в ФСБ.Диверсанты проникли в Россию с целью устроить "серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры".Двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения.Каждый диверсант имел при себе внушительный арсенал: автоматы американского производства, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.

https://ukraina.ru/20230830/1049050155.html

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диверсанты, фсб, брянская область, новости, оружие