ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ - 31.08.2023 Украина.ру
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ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ - 31.08.2023 Украина.ру
ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 31 августа сообщила о поимке в Навельском районе Брянской области диверсионной группы
2023-08-31T10:03
2023-08-31T10:03
диверсанты
фсб
брянская область
новости
оружие
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"На территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", - сообщили в ФСБ.Диверсанты проникли в Россию с целью устроить "серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры".Двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения.Каждый диверсант имел при себе внушительный арсенал: автоматы американского производства, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.
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диверсанты, фсб, брянская область, новости, оружие
диверсанты, ФСБ, Брянская область, Новости, оружие

ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ

10:03 31.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота пограничного управления ФСБ России по Челябинской области
Работа пограничного управления ФСБ России по Челябинской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Читать в
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 31 августа сообщила о поимке в Навельском районе Брянской области диверсионной группы
"На территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", - сообщили в ФСБ.
Диверсанты проникли в Россию с целью устроить "серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры".
Двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения.
Каждый диверсант имел при себе внушительный арсенал: автоматы американского производства, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.
Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 20:21
Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет Попытки украинских диверсантов высадиться в Крыму будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
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