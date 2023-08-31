https://ukraina.ru/20230831/1049056939.html
ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ - 31.08.2023 Украина.ру
ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 31 августа сообщила о поимке в Навельском районе Брянской области диверсионной группы
2023-08-31T10:03
2023-08-31T10:03
2023-08-31T10:03
диверсанты
фсб
брянская область
новости
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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"На территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", - сообщили в ФСБ.Диверсанты проникли в Россию с целью устроить "серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры".Двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения.Каждый диверсант имел при себе внушительный арсенал: автоматы американского производства, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.
https://ukraina.ru/20230830/1049050155.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
диверсанты, фсб, брянская область, новости, оружие
диверсанты, ФСБ, Брянская область, Новости, оружие
ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 31 августа сообщила о поимке в Навельском районе Брянской области диверсионной группы
"На территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", - сообщили в ФСБ.
Диверсанты проникли в Россию с целью устроить "серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры".
Двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения.
Каждый диверсант имел при себе внушительный арсенал: автоматы американского производства, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.
Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.