https://ukraina.ru/20230831/1049054667.html

Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС

Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС - 31.08.2023 Украина.ру

Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС

После саммита 22-24 августа 2023 года в Йоханнесбурге формат БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) получил мощный импульс для развития не только в том, что расширился сразу на шесть новых членов (Аргентину, Саудовскую Аравию, Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ).

2023-08-31T10:24

2023-08-31T10:24

2023-08-31T10:24

эксклюзив

зарубежье

африка

эфиопия

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Идея расширения формата на основе взаимовыгодного сотрудничества, несущего стабильность странам-членам, получила вполне прогнозируемое продолжение. Как на уровне идей, так и на практике. Во-первых, министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник напомнил, что его страна предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС (Евроазиатского экономического сотрудничества) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Потому что "это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие, и, конечно, сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира"."Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран", -- сказал г-н Алейник. От имени Белоруссии, являющейся одной из самых вероятных стран-членов БРИКС при новом его расширении, которое может состояться уже в октябре будущего года на саммите формата в Казани.Предложение Минска только подтверждает новый геополитический мейнстрим: новый мир на условиях равноправия и справедливости — это главное, с чем согласны все участники нового межгосударственного переустройства мирового порядка.Во-вторых, почти параллельно глава железных дорог Ирана и замминистра дорог страны Миад Салехи сообщил, что в Иран вошел первый контейнерный поезд с грузом из России для Саудовской Аравии. В его составе 36 контейнеров, которые проследуют транзитом до южного иранского порта Бендер-Аббас и далее морем до саудовской Джидды.По словам иранского замминистра, в Иран поезд вошел через переход Инче-Бурун на ирано-туркменской границе. А это восточный путь вокруг Каспийского моря в рамках международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг (NS), который уже создается для облегчения логистики, устранения политических наслоений и препятствий в транспортировке товаров и вообще в торговле.МТК Север-Юг— это международный транспортный коридор между Россией, Индией, Ираном и еще восемью соседними странами (всего 11 стран). А главная его задача —это сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров.Он имеет три основных маршрута грузов относительно Каспийского моря: транскаспийский, западный и восточный. И, по мнению специалистов, благодаря МТК, торговые маршруты помимо Индии могут быть проложены в Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Йемен, Шри-Ланку. В относительной близости окажутся страны Африки, Индокитая, Океании. Часть из них — уже члены БРИКС, часть — потенциально готовы или высказали желание присоединиться к формату.И равноправно сотрудничать. И это наглядное подтверждение того, что может быть, если объединения, подобные БРИКС состоятся, расширятся, заработают и дадут положительный эффект для своих участников.И наконец, в-третьих, посол Эфиопии в Москве Чам Угала Урят заявил, что в принятии его страны в БРИКС колоссальную роль сыграл глава МИД России Сергей Лавров. За это Эфиопия ему крайне благодарна и в новом формате намерена работать над поисками решения проблемы с поставками зерна на мировой рынок. Опять же в рамках новых транспортных и логистических коридоров, которые возникают, строятся и прокладываются в новых условиях.Сама же Эфиопия не просто так стала членом БРИКС. Для него и для всего мира она -- символ саммита формата, который занимается изменением и переучреждением принципов нового мироустройства. И подтверждает очевидное: борьба за многополярный мир против западного, читай американского гегемонизма – это борьба с неоколониализмом. И за возвращение суверенитета всем странам, за возможность строить новый мировой порядок на основе равноправия и справедливости.Схемы тут просты и прямо противоположны: монополярный мир – это неоколониализм во имя одного гегемона и его союзников. Президент России Владимир Путин так и сказал, характеризуя сегодняшнее поведение Запада: "Это неоколониализм в новой упаковке".А многополярный мир – это борьба с неоколониализмом, попытка установить новую справедливость. И само существование БРИКС – такая попытка. Возможно, до появления нового единоличного гегемона, но сейчас попытка, вызванная желанием и требованием справедливости и равноправия. И стабильности как главного залога успешного развития.Вот потому-то БРИКС не только задекларировал свои цели по установлению многоплярности, но и расширил свои ряды на шесть новых членов. Возвращаясь к его саммиту, нужно вспомнить, что на нем две страны были на слуху и вызвали самый большой интерес – Украина и Эфиопия. Со знаком минус и плюс соответственно.На примере Украины, увы, собравшиеся в Йоханнесбурге изучали, как не надо себя вести, если не хочешь загубить свою страну. А вот Эфиопия стала своеобразным символом символ происходящего и возможных преобразований.Сегодня это не самая развитая страна даже по меркам Африки. По показателю внутреннего валового продукта по паритету покупательной способности (ВВП ППС) на душу населения чисто формально она уступает даже Украине. Политически она издергана гражданскими конфликтами, вызванными неудачной политикой так называемого этнического федерализма, породившего всплески сепаратизма в отношениях регионов с центром. Это привело, в частности, к тому, что в 1993 году в ходе гражданской войны от Эфиопии отделилась Эритрея и тем самым отрезала ее от выхода к морю и, следовательно, морских портов. Сейчас идет вялотекущая гражданская войны с северной провинцией Тыграй.С соседними странами – Суданом и Египтом – продолжаются вечный споры за распоряжение водными ресурсами Нила. С Эритреей, Джибути, Сомали имеются споры за торговые и геополитические преимущества лидерства на так называемом Африканском роге с выходом в Красной море и Индийский океан.Кроме внутренних проблем, Эфиопия является зоной приложения усилий в борьбе внешних игроков – Турции, Ирана, Саудовский Аравии, США и Китая. В частности, США создают и поддерживают в Эфиопии управляемый хаос и нестабильность, чтобы таким образом сдерживать инвестиционную активность Китая, который, кроме Эфиопии, мощно окучивает страны Африканского рога и соседние с ним – Судан, Джибути, Сомали и даже Кению.И все же Эфиопия в БРИКС может решить проблемы с рядом перечисленных стран в рамках одного формата (саудиты, Иран, Китай, Египет и даже Судан, который просится в БРИКС) и вместе с ними противостоять разрушительному гегемонизму США.Как уже написали специалисты, прием Эфиопии в БРИКС -- прямая апелляция к остальной Африке на уровне исторического чувства. Сигнал и призыв для всего Черного континента, для Глобального Юга, что ему нужно освобождаться от чужого влияния и развиваться самостоятельно и суверенно. На основе понимания, что в корни большинства проблем современной Эфиопии лежат в этно-племенных и клановых противоречиях, отягощенных иностранным вмешательством, но урегулирование внутриэфиопского конфликта должно определяться самими его участниками. И вот еще почему:- Федеративная Демократическая Республика Эфиопия (это ее официальное название) с населением в 116-118 млн. человек – потенциально мощная страна в экономическом плане. В ней, например, находятся 15% поголовья сельскохозяйственного скота континента, это первое место в Африка и 9-е – в мире;- всегда отстаивала свободу и суверенитет. И не только свой. Именно в Эфиопии в 1963 году была создана Организация африканского единства (ОАЕ). На основе Хартии африканского единства и в целях укрепления единства и солидарности африканских государств, защиты их суверенитета, территориальной целостности и независимости и поощрения международного сотрудничества;- в 2002 году ОАЕ была переименована в Африканский союз (АС или Афросоюз, по аналогии с Евросоюзом), который сегодня объединяет 55 государств Африки. А Секретариат АС и Комиссия АС, которая с 2009 года является его полномочным органом, расположены в Аддис-Абебе, столице Эфиопии. Аддис-Абеба – это, как ни крути, аналог евросозовского Брюсселя для Африки;- Эфиопия — единственная страна в Африке, которая никогда не была многолетней европейской колонией. Если, конечно, не считать краткого периода итальянской оккупации в 1936-1941 годах и правления англо-американских "освободителей" в 1941-1944 годах. Но это была больше оккупация, чем колонизация;- еще в конце XIX века именно Эфиопия, по сути, остановила продвижение британского колониализма в Африке. В 1897 году было подписано англо-эфиопское соглашение между британским дипломатом и политиком, бароном Ренеллом Роддом и императором Эфиопии Менеликом II о разграничении и признании границ. А за год до этого, 1 марта 1896 года, войска этого Менелика IIв битве при Адуа так в пух и прах разнесли колониальные войска Италии, что те потеряли 11 тыс. человек убитыми и ранеными, до 4 тыс. было взято в плен. А среди погибших были 2 генерала и 250 офицеров. В том числе, и один из командующих, генерал Витторио Дабормида. При этом эфиопы потеряли 5 тысяч человек убитыми и (по различным оценкам) от 6 до 10 тысяч человек ранеными.- 26 октября 1896 года в Аддис-Абебе был подписан мирный договор, в соответствии с которым Италия была вынуждена не только признать суверенитет Эфиопии и выплатить ей контрибуцию, но и передать некоторые прибрежные территории Итальянской Эритреи. Ну, чтобы выход к морю был. И об Эфиопии итальянцы потом не вспоминали до воцарения фашиста Бенито Муссолини, которому, как всякому фашистскому гегемонисту, нужна было свая маленькая победоносная война;- Эфиопия – православная страна. Но дело даже не в том, что из Эфиопии произошел и Ибрагим Петрович Ганнибал, крестник императора Петра IВеликого, который засветил России солнце ее поэзии – Александра Пушкина. К упомянутой выше битве при Адуа войска императора Менелика II готовил и с ними с группой русских добровольцев воевал русский дворянин, военный, путешественник, исследователь Николай Леонтьев, уроженец, кстати Херсонской губернии, который стал эфиопским графом Абаем;- в 1898 году Эфиопия стала первой африканской страной, с которой Россия империя установила равноправные дипломатические отношения, в этом году впору праздновать первые 125 лет.Вот вам, как говорится, и Эфиопия. Известно также, что в белорусском МИД очень рассчитывают на дискуссии на тему новых форматов взаимодействия в рамках объединения БРИКС — к примеру, "друзей БРИКС" или "партнеров БРИКС".Зачем? А очень просто: в перспективе форматы типа БРИКС, а может быть, и он сам -- это вообще могут стать прообразом новой ООН, в которую войдут все страны, готовые жить и сотрудничать на международном праве, а не правилах коллективного Запада, которые он никому не показывает, потому что меняет всякий раз на своё усмотрение, в зависимости от конъюнктуры.Эта гипотетическая новая ООН — альтернатива старой, которая все больше и больше не справляется с возложенными на нее обязанностями, на уровне руководящей бюрократии оставаясь покорной служанкой "золотого миллиарда" и коллективного Запада. Альтернатива, порожденная безнадегой и дискредитацией старых основоположных и краеугольных принципов.А параллельно под новую ООН создается и экономическая подоплека и основа для сотрудничества. На основе выгоды для всех. Это грамотный подход.

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эксклюзив, зарубежье, африка, эфиопия