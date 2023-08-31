https://ukraina.ru/20230831/1049054442.html

"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии

"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии - 31.08.2023 Украина.ру

"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии

Новым министром обороны Британии может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или экс-глава ведомства Лиам Фокс, пишут местные СМИ

2023-08-31T09:02

2023-08-31T09:02

2023-08-31T09:02

министр обороны

британия

должность

зарубежье

новости

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Согласно данным издания Financial Times, которое ссылается на осведомленные источники, британский премьер Риши Сунак, как ожидается, объявит о замене Бена Уоллеса 31 августа."Шаппс... - неожиданный фаворит", - говорится в материале газеты.Однако источники предупредили, что еще до конца неясно, получит ли он этот министерский портфель. Отмечается, что в Консервативной партии также рассматривают главу аппарата премьера Джереми Куина в качестве претендента на должность.Газета Telegraph, в свою очередь, сообщает, что "ведущим кандидатом" на пост является бывший министр обороны Лиам Фокс.Ранее в интервью изданию Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в Кабмине.

https://ukraina.ru/20230713/1047984407.html

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министр обороны, британия, должность, зарубежье, новости