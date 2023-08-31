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Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ - 31.08.2023 Украина.ру
Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
Преступные группировки на Украине поставляют наркотические средства на фронт военным. Об этом 30 августа заявил генеральный прокурор Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов
2023-08-31T08:18
2023-08-31T08:18
2023-08-31T08:18
наркотики
всу
генпрокурор
новости
украина
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"Организованная преступность постоянно рядом... Мы видим, что могут существовать цепочки поставки этих средств (наркотиков - ред.) на линию фронта, в Вооруженные силы. Мы этому противодействуем и понимаем, что это направление есть и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне нашего государства", - заверил он.Костин подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку "имеют трансграничное измерение". На днях в бывших лагерях ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) были найдены следы производства наркотиков — в частности, бочка с химическими веществами. Экспертиза показала, что они относятся к ряду наркотических.
https://ukraina.ru/20230816/1048723867.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
наркотики, всу, генпрокурор, новости, украина
наркотики, ВСУ, генпрокурор, Новости, Украина
Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
Преступные группировки на Украине поставляют наркотические средства на фронт военным. Об этом 30 августа заявил генеральный прокурор Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов
"Организованная преступность постоянно рядом... Мы видим, что могут существовать цепочки поставки этих средств (наркотиков - ред.) на линию фронта, в Вооруженные силы. Мы этому противодействуем и понимаем, что это направление есть и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне нашего государства", - заверил он.
Костин подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку "имеют трансграничное измерение".
На днях в бывших лагерях ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) были найдены следы производства наркотиков — в частности, бочка с химическими веществами. Экспертиза показала, что они относятся к ряду наркотических.