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Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ

Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ - 31.08.2023 Украина.ру

Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ

Преступные группировки на Украине поставляют наркотические средства на фронт военным. Об этом 30 августа заявил генеральный прокурор Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов

2023-08-31T08:18

2023-08-31T08:18

2023-08-31T08:18

наркотики

всу

генпрокурор

новости

украина

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"Организованная преступность постоянно рядом... Мы видим, что могут существовать цепочки поставки этих средств (наркотиков - ред.) на линию фронта, в Вооруженные силы. Мы этому противодействуем и понимаем, что это направление есть и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне нашего государства", - заверил он.Костин подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку "имеют трансграничное измерение". На днях в бывших лагерях ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) были найдены следы производства наркотиков — в частности, бочка с химическими веществами. Экспертиза показала, что они относятся к ряду наркотических.

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наркотики, всу, генпрокурор, новости, украина