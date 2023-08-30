https://ukraina.ru/20230830/1049050434.html

„Шестидесяти будет достаточно“. В Киеве подсчитали количество необходимых F-16

„Шестидесяти будет достаточно“. В Киеве подсчитали количество необходимых F-16 - 30.08.2023 Украина.ру

„Шестидесяти будет достаточно“. В Киеве подсчитали количество необходимых F-16

Киеву было бы достаточно 60 истребителей F-16 для выполнения задач, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому телеканалу „Суспильне“

2023-08-30T21:27

2023-08-30T21:27

2023-08-30T21:27

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При этом он отметил, что стоимость одного истребителя по типу F-16 составляет более 50-60 миллионов долларов.США одобрили передачу Украине боевых самолётов от третьих стран, вероятно, Дании и Нидерландов, после завершения подготовки лётчиков.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Журналисты издания Politico ранее писали, что низкий уровень английского языка мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16. Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16, сообщало издание.

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новости, украина, киев, f-16, всу, сша