„Шестидесяти будет достаточно“. В Киеве подсчитали количество необходимых F-16
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Киеву было бы достаточно 60 истребителей F-16 для выполнения задач, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому телеканалу „Суспильне“
"Пусть 60 самолетов… Если они будут рассредоточены по разным оперативным аэродромам, где-то там между ними будут советские истребители. Оперативно вылетели, уничтожили, сели. Так хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы", - сказал Игнат.
При этом он отметил, что стоимость одного истребителя по типу F-16 составляет более 50-60 миллионов долларов.
США одобрили передачу Украине боевых самолётов от третьих стран, вероятно, Дании и Нидерландов, после завершения подготовки лётчиков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Журналисты издания Politico ранее писали, что низкий уровень английского языка мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16. Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16, сообщало издание.
Вчера, 06:30Чем воюют на УкраинеСША разворачивают против России битву за воздухВ тот же день, когда был совершён массовый налёт украинских беспилотников на военный аэродром в Пскове, США заявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 250 миллионов долларов, включающего в себя ракеты для ПВО, ракеты для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы и миллионы патронов