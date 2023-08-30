"Привлечь в ряды ВСУ": Зеленский приказал проверить решения медкомиссий о непригодности к службе
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о комплексной проверки решений медкомиссий в военкоматах. Об этом он написал в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Темой заседания стали военно-враченные комиссии.
„Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями“, - написал он.
Зеленский заявил, что „будут сделаны выводы“ относительно тех лиц, кто выехал с Украины.
Также Зеленский заявил о расширении работы военно-врачебных комиссий на гражданские медицинские учреждения.
Проверка работы медкомиссий организована для того, чтобы „дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности“.
29 августа, 16:55Глава медкомиссии в Киевской области списала полсотни уклонистовСотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) заявили о причастности главы военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины к коррупции во время мобилизации, сообщили в телеграм-канале СБУ 29 августа
В ходе украинского контрнаступления ВСУ несут большие потери. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
Решить проблему проваленного контрнаступления на Банковой решили тотальной мобилизацией. Первый шаг на этом пути уже сделан, сообщил 29 августа Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.
По их информации, украинская армия разослала всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт.
"В эту волну мобилизации могут попасть не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Тактика "мясных штурмов" в ВСУ признана единственным вариантом хоть как-то исправить положение", - написали хакеры.
29 августа, 10:49Включая женщин: предприятия семи украинских регионов обязали передать ВСУ данные о личном составеУкраинское контрнаступление провалилось, и Запад дает Владимиру Зеленскому последний шанс доказать, что оружие ему отправляли не зря. Поэтому уже начиная с сентября мобилизация на Украине станет тотальной, и первый шаг в этом направлении уже сделан. Об этом 28 августа сообщил Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.