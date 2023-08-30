"Привлечь в ряды ВСУ": Зеленский приказал проверить решения медкомиссий о непригодности к службе - 30.08.2023 Украина.ру
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"Привлечь в ряды ВСУ": Зеленский приказал проверить решения медкомиссий о непригодности к службе
"Привлечь в ряды ВСУ": Зеленский приказал проверить решения медкомиссий о непригодности к службе - 30.08.2023 Украина.ру
"Привлечь в ряды ВСУ": Зеленский приказал проверить решения медкомиссий о непригодности к службе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о комплексной проверки решений медкомиссий в военкоматах. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2023-08-30T20:56
2023-08-30T20:56
новости
украина
владимир зеленский
мобилизация
военкомат
проверка
снбо
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Темой заседания стали военно-враченные комиссии.Зеленский заявил, что „будут сделаны выводы“ относительно тех лиц, кто выехал с Украины.Также Зеленский заявил о расширении работы военно-врачебных комиссий на гражданские медицинские учреждения.Проверка работы медкомиссий организована для того, чтобы „дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности“.В ходе украинского контрнаступления ВСУ несут большие потери. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.Решить проблему проваленного контрнаступления на Банковой решили тотальной мобилизацией. Первый шаг на этом пути уже сделан, сообщил 29 августа Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.По их информации, украинская армия разослала всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт."В эту волну мобилизации могут попасть не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Тактика "мясных штурмов" в ВСУ признана единственным вариантом хоть как-то исправить положение", - написали хакеры.
https://ukraina.ru/20230829/1049017838.html
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новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, военкомат, проверка, снбо
Новости, Украина, Владимир Зеленский, мобилизация, военкомат, проверка, СНБО

"Привлечь в ряды ВСУ": Зеленский приказал проверить решения медкомиссий о непригодности к службе

20:56 30.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ВСУ
Зеленский ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о комплексной проверки решений медкомиссий в военкоматах. Об этом он написал в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Темой заседания стали военно-враченные комиссии.
„Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями“, - написал он.
Зеленский заявил, что „будут сделаны выводы“ относительно тех лиц, кто выехал с Украины.
Также Зеленский заявил о расширении работы военно-врачебных комиссий на гражданские медицинские учреждения.
Проверка работы медкомиссий организована для того, чтобы „дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности“.
29 августа, 16:55
Глава медкомиссии в Киевской области списала полсотни уклонистовСотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) заявили о причастности главы военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины к коррупции во время мобилизации, сообщили в телеграм-канале СБУ 29 августа
В ходе украинского контрнаступления ВСУ несут большие потери. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
Решить проблему проваленного контрнаступления на Банковой решили тотальной мобилизацией. Первый шаг на этом пути уже сделан, сообщил 29 августа Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.
По их информации, украинская армия разослала всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт.
"В эту волну мобилизации могут попасть не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Тактика "мясных штурмов" в ВСУ признана единственным вариантом хоть как-то исправить положение", - написали хакеры.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 10:49
Включая женщин: предприятия семи украинских регионов обязали передать ВСУ данные о личном составеУкраинское контрнаступление провалилось, и Запад дает Владимиру Зеленскому последний шанс доказать, что оружие ему отправляли не зря. Поэтому уже начиная с сентября мобилизация на Украине станет тотальной, и первый шаг в этом направлении уже сделан. Об этом 28 августа сообщил Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскиймобилизациявоенкоматпроверкаСНБО
 
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