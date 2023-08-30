https://ukraina.ru/20230830/1049050277.html

"Привлечь в ряды ВСУ": Зеленский приказал проверить решения медкомиссий о непригодности к службе

"Привлечь в ряды ВСУ": Зеленский приказал проверить решения медкомиссий о непригодности к службе - 30.08.2023 Украина.ру

"Привлечь в ряды ВСУ": Зеленский приказал проверить решения медкомиссий о непригодности к службе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о комплексной проверки решений медкомиссий в военкоматах. Об этом он написал в своём телеграм-канале

2023-08-30T20:56

2023-08-30T20:56

2023-08-30T20:56

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владимир зеленский

мобилизация

военкомат

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снбо

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Темой заседания стали военно-враченные комиссии.Зеленский заявил, что „будут сделаны выводы“ относительно тех лиц, кто выехал с Украины.Также Зеленский заявил о расширении работы военно-врачебных комиссий на гражданские медицинские учреждения.Проверка работы медкомиссий организована для того, чтобы „дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности“.В ходе украинского контрнаступления ВСУ несут большие потери. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.Решить проблему проваленного контрнаступления на Банковой решили тотальной мобилизацией. Первый шаг на этом пути уже сделан, сообщил 29 августа Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.По их информации, украинская армия разослала всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт."В эту волну мобилизации могут попасть не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Тактика "мясных штурмов" в ВСУ признана единственным вариантом хоть как-то исправить положение", - написали хакеры.

https://ukraina.ru/20230829/1049017838.html

https://ukraina.ru/20230829/1049001033.html

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новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, военкомат, проверка, снбо