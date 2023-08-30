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Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет

Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет - 30.08.2023 Украина.ру

Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет

Попытки украинских диверсантов высадиться в Крыму будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-08-30T20:21

2023-08-30T20:21

2023-08-30T20:21

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В Минобороны РФ сообщили ранее, что самолёты ВКС уничтожили в акватории Чёрного моря военные катера с десантными группами ВСУ.Целью подобных „морских вылазок“ является „пиар режима Зеленского“, отметил депутат.Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опанотью, отметил Шеремет. „Преступников и террористов мы достанет везде, и на суше, и на море. Пусть не забывают, что их везде ждет наказание", - подчеркнул он.

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2023

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новости, россия, госдума, шеремет, всу, крым, минобороны рф, диверсанты