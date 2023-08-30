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Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет
Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет - 30.08.2023 Украина.ру
Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет
Попытки украинских диверсантов высадиться в Крыму будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-30T20:21
2023-08-30T20:21
2023-08-30T20:21
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В Минобороны РФ сообщили ранее, что самолёты ВКС уничтожили в акватории Чёрного моря военные катера с десантными группами ВСУ.Целью подобных „морских вылазок“ является „пиар режима Зеленского“, отметил депутат.Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опанотью, отметил Шеремет. „Преступников и террористов мы достанет везде, и на суше, и на море. Пусть не забывают, что их везде ждет наказание", - подчеркнул он.
https://ukraina.ru/20230830/1049041118.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, госдума, шеремет, всу, крым, минобороны рф, диверсанты
Новости, Россия, Госдума, Шеремет, ВСУ, Крым, Минобороны РФ, диверсанты
Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет
Попытки украинских диверсантов высадиться в Крыму будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости