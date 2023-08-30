Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет - 30.08.2023 Украина.ру
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Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет
Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет - 30.08.2023 Украина.ру
Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет
Попытки украинских диверсантов высадиться в Крыму будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-30T20:21
2023-08-30T20:21
новости
россия
госдума
шеремет
всу
крым
минобороны рф
диверсанты
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В Минобороны РФ сообщили ранее, что самолёты ВКС уничтожили в акватории Чёрного моря военные катера с десантными группами ВСУ.Целью подобных „морских вылазок“ является „пиар режима Зеленского“, отметил депутат.Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опанотью, отметил Шеремет. „Преступников и террористов мы достанет везде, и на суше, и на море. Пусть не забывают, что их везде ждет наказание", - подчеркнул он.
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новости, россия, госдума, шеремет, всу, крым, минобороны рф, диверсанты
Новости, Россия, Госдума, Шеремет, ВСУ, Крым, Минобороны РФ, диверсанты

Украинские диверсанты при попытке высадиться в Крыму будут уничтожены - Шеремет

20:21 30.08.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Попытки украинских диверсантов высадиться в Крыму будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
В Минобороны РФ сообщили ранее, что самолёты ВКС уничтожили в акватории Чёрного моря военные катера с десантными группами ВСУ.
"Целью украинских диверсантов является побережье Крыма, и главная задача врага не воевать, а просто посеять панику и сбежать. Но они получили по заслугам. Попытки украинских войск высадиться на катерах в Крыму и впредь будут пресечены, а противник уничтожен", - сказал Шеремет.
Целью подобных „морских вылазок“ является „пиар режима Зеленского“, отметил депутат.
Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опанотью, отметил Шеремет. „Преступников и террористов мы достанет везде, и на суше, и на море. Пусть не забывают, что их везде ждет наказание", - подчеркнул он.
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