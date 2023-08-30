https://ukraina.ru/20230830/1049049088.html

ВСУ выпустили натовский снаряд по дому рядом с детсадом в Новой Каховке - Сальдо

ВСУ выпустили натовский снаряд по дому рядом с детсадом в Новой Каховке - Сальдо - 30.08.2023 Украина.ру

ВСУ выпустили натовский снаряд по дому рядом с детсадом в Новой Каховке - Сальдо

ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжёлым натовским снарядом в доме возле детского сада, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале

2023-08-30T18:38

2023-08-30T18:38

2023-08-30T18:38

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новая каховка

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детсад

пожар

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От осколков снарядов возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада.Глава региона сообщил, что спасатели тушат пожар в здании, а также поливают кровлю детсада, чтобы не допустить распространение огня. Спасателям помогают добровольцы.„Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети“, - написал Сальдо. К счастью, никто не пострадал, причинён лишь материальный ущерб. „Однако нелюдям всё же удалось подпортить малышам начало нового учебного года“, добавил он.Сальдо заявил, что в детском саду всё исправят и починят буквально за несколько дней.

https://ukraina.ru/20230825/1048934200.html

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новости, новая каховка, новые регионы, херсонская область, владимир сальдо, всу, снаряды, детсад, пожар