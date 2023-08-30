ВСУ выпустили натовский снаряд по дому рядом с детсадом в Новой Каховке - Сальдо - 30.08.2023 Украина.ру
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ВСУ выпустили натовский снаряд по дому рядом с детсадом в Новой Каховке - Сальдо
ВСУ выпустили натовский снаряд по дому рядом с детсадом в Новой Каховке - Сальдо - 30.08.2023 Украина.ру
ВСУ выпустили натовский снаряд по дому рядом с детсадом в Новой Каховке - Сальдо
ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжёлым натовским снарядом в доме возле детского сада, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2023-08-30T18:38
2023-08-30T18:38
новости
новая каховка
новые регионы
херсонская область
владимир сальдо
всу
снаряды
детсад
пожар
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От осколков снарядов возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада.Глава региона сообщил, что спасатели тушат пожар в здании, а также поливают кровлю детсада, чтобы не допустить распространение огня. Спасателям помогают добровольцы.„Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети“, - написал Сальдо. К счастью, никто не пострадал, причинён лишь материальный ущерб. „Однако нелюдям всё же удалось подпортить малышам начало нового учебного года“, добавил он.Сальдо заявил, что в детском саду всё исправят и починят буквально за несколько дней.
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новости, новая каховка, новые регионы, херсонская область, владимир сальдо, всу, снаряды, детсад, пожар
Новости, Новая Каховка, Новые регионы, Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ, снаряды, детсад, пожар

ВСУ выпустили натовский снаряд по дому рядом с детсадом в Новой Каховке - Сальдо

18:38 30.08.2023
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжёлым натовским снарядом в доме возле детского сада, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
„Сегодня в 15:30 боевики киевского режима опять обстреливали гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжёлым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом "Золотая рыбка"“, - сообщил Сальдо.
От осколков снарядов возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада.
Глава региона сообщил, что спасатели тушат пожар в здании, а также поливают кровлю детсада, чтобы не допустить распространение огня. Спасателям помогают добровольцы.
„Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети“, - написал Сальдо. К счастью, никто не пострадал, причинён лишь материальный ущерб. „Однако нелюдям всё же удалось подпортить малышам начало нового учебного года“, добавил он.
Сальдо заявил, что в детском саду всё исправят и починят буквально за несколько дней.
„Новая Каховка продолжает успешно бороться и жить назло врагу“, - подчеркнул Сальдо.
Виды городов. Донецк - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
25 августа, 13:32
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НовостиНовая КаховкаНовые регионыХерсонская областьВладимир СальдоВСУснарядыдетсадпожар
 
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