https://ukraina.ru/20230830/1049048118.html

Подробности атаки на Псков, смертная казнь для коррупционеров, остров Змеиный. Итоги 30 августа

Подробности атаки на Псков, смертная казнь для коррупционеров, остров Змеиный. Итоги 30 августа - 30.08.2023 Украина.ру

Подробности атаки на Псков, смертная казнь для коррупционеров, остров Змеиный. Итоги 30 августа

Украинский катер уничтожен около острова Змеиный; Псковский аэропорт будет открыт уже завтра; в Раду внесен законопроект о коррупционерах

2023-08-30T18:14

2023-08-30T18:14

2023-08-30T18:14

эксклюзив

хроники

змеиный

псков

украина

коррупция

смертная казнь

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Что известно об атаке на ПсковГубернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, а аэропорт возобновит работу в штатном режиме уже завтра, 31 августа.В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76."Основное: аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены. Все возгорания локализованы, ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами. Что касается гражданской инфраструктуры: она не пострадала. Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных необходимых мероприятий.Но по предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии."Глава региона предупредил о том, что в области могут проводится дополнительные проверки, в том числе, на дорогах, и поблагодарил земляков за бдительность и отсутствие паники.При этом один из самых дискуссионных вопросов: откуда были запущены беспилотники. Аэродром расположен на расстоянии 700 километров от украинской границы, поэтому многие эксперты рассматривают вероятность запуска с более близкой территории – из Прибалтики.В частности, издание BBC публикует мнение эксперта, утверждающего, что запуск более вероятно был совершен с территории Эстонии, Латвии или Белоруссии.Утром официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что "без западных спутников украинские БПЛА, прилетающие территорию РФ, не смогли бы преодолеть такие расстояния"."Утверждение о причастности Латвии к событиям той ночи в Пскове - абсурдная выдумка", - отреагировала министр обороны Латвии Инара Мурниеце, ее слова приводит издание jauns.lv."Удары по Пскову: террористическая индульгенцияНочью ударили по аэродрому в Пскове. Повреждены ИЛ-76. Жертв нет.Очевидно, что рядом Эстония, с которой у нас граница по Чудскому озеру.Но у Киева теперь индульгенция на любой террор и удары по России, откуда бы они не прилетели", - написал российский журналист Семён Уралов.В дивное время живем. От имени Киева выписывают индульгенции на террор, и все это для того, чтобы сгноить еще 100 тысяч человек в биореакторе в сезоне 2023/2024, резюмирует он.Законопроект о коррупционерахНа рассмотрение в Верховную Раду Украины внесен законопроект о приравнивании коррупции к госизмене во время военного положения.Авторы проекта, в основном – депутаты от партии "Слуга народа".Народный депутат Николай Тищенко записал в поддержку инициативы видео, предложив пойти дальше, и ввести смертную казнь:"Я обязательно поддерживаю этот законопроект, даже двумя руками. Более того, в условиях войны я считаю, что такой инициативы недостаточно: за коррупцию нужно возобновить смертную казнь", - сказал он.Буквально неделей ранее Тищенко попал в скандал: в сети были обнародовано аудиозаписи, на которых он договаривается с кем-то о работе так называемых "кол-центров" - мошеннических организаций, каждая из которых, по данным украинских журналистов, приносит в месяц минимум 1 миллион долларов.Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал законопроект нейтрально-одобрительно, отметив, что эту инициативу несколько дней назад озвучивал в интервью президент Украины Владимир Зеленский.Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, написал, что смысл законопроекта в том, чтобы вызвать "резко негативную реакцию от западных партнеров".Остров ЗмеиныйВ Минобороны РФ сообщили об уничтожении катера ВСУ у острова Змеиный в Чёрном море:В ночь на 22 августа российским пилот истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ.В тот же день, самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ также в районе острова Змеиный.В украинском Командовании Сил специальных операций ВС опубликовали "юмористический" пост на эту тему, сыронизировав о "боевых дельфинах и шиншиллах", однако никакой информации о военных на острове не предоставили, как и своей версии произошедшего.

https://ukraina.ru/20230830/1049044657.html

https://ukraina.ru/20230830/1049046889.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, змеиный, псков, украина, коррупция, смертная казнь