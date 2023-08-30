https://ukraina.ru/20230830/1049048118.html
Подробности атаки на Псков, смертная казнь для коррупционеров, остров Змеиный. Итоги 30 августа
Подробности атаки на Псков, смертная казнь для коррупционеров, остров Змеиный. Итоги 30 августа - 30.08.2023 Украина.ру
Подробности атаки на Псков, смертная казнь для коррупционеров, остров Змеиный. Итоги 30 августа
Украинский катер уничтожен около острова Змеиный; Псковский аэропорт будет открыт уже завтра; в Раду внесен законопроект о коррупционерах
2023-08-30T18:14
2023-08-30T18:14
2023-08-30T18:14
эксклюзив
хроники
змеиный
псков
украина
коррупция
смертная казнь
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Что известно об атаке на ПсковГубернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, а аэропорт возобновит работу в штатном режиме уже завтра, 31 августа.В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76."Основное: аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены. Все возгорания локализованы, ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами. Что касается гражданской инфраструктуры: она не пострадала. Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных необходимых мероприятий.Но по предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии."Глава региона предупредил о том, что в области могут проводится дополнительные проверки, в том числе, на дорогах, и поблагодарил земляков за бдительность и отсутствие паники.При этом один из самых дискуссионных вопросов: откуда были запущены беспилотники. Аэродром расположен на расстоянии 700 километров от украинской границы, поэтому многие эксперты рассматривают вероятность запуска с более близкой территории – из Прибалтики.В частности, издание BBC публикует мнение эксперта, утверждающего, что запуск более вероятно был совершен с территории Эстонии, Латвии или Белоруссии.Утром официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что "без западных спутников украинские БПЛА, прилетающие территорию РФ, не смогли бы преодолеть такие расстояния"."Утверждение о причастности Латвии к событиям той ночи в Пскове - абсурдная выдумка", - отреагировала министр обороны Латвии Инара Мурниеце, ее слова приводит издание jauns.lv."Удары по Пскову: террористическая индульгенцияНочью ударили по аэродрому в Пскове. Повреждены ИЛ-76. Жертв нет.Очевидно, что рядом Эстония, с которой у нас граница по Чудскому озеру.Но у Киева теперь индульгенция на любой террор и удары по России, откуда бы они не прилетели", - написал российский журналист Семён Уралов.В дивное время живем. От имени Киева выписывают индульгенции на террор, и все это для того, чтобы сгноить еще 100 тысяч человек в биореакторе в сезоне 2023/2024, резюмирует он.Законопроект о коррупционерахНа рассмотрение в Верховную Раду Украины внесен законопроект о приравнивании коррупции к госизмене во время военного положения.Авторы проекта, в основном – депутаты от партии "Слуга народа".Народный депутат Николай Тищенко записал в поддержку инициативы видео, предложив пойти дальше, и ввести смертную казнь:"Я обязательно поддерживаю этот законопроект, даже двумя руками. Более того, в условиях войны я считаю, что такой инициативы недостаточно: за коррупцию нужно возобновить смертную казнь", - сказал он.Буквально неделей ранее Тищенко попал в скандал: в сети были обнародовано аудиозаписи, на которых он договаривается с кем-то о работе так называемых "кол-центров" - мошеннических организаций, каждая из которых, по данным украинских журналистов, приносит в месяц минимум 1 миллион долларов.Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал законопроект нейтрально-одобрительно, отметив, что эту инициативу несколько дней назад озвучивал в интервью президент Украины Владимир Зеленский.Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, написал, что смысл законопроекта в том, чтобы вызвать "резко негативную реакцию от западных партнеров".Остров ЗмеиныйВ Минобороны РФ сообщили об уничтожении катера ВСУ у острова Змеиный в Чёрном море:В ночь на 22 августа российским пилот истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ.В тот же день, самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ также в районе острова Змеиный.В украинском Командовании Сил специальных операций ВС опубликовали "юмористический" пост на эту тему, сыронизировав о "боевых дельфинах и шиншиллах", однако никакой информации о военных на острове не предоставили, как и своей версии произошедшего.
https://ukraina.ru/20230830/1049044657.html
https://ukraina.ru/20230830/1049046889.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, змеиный, псков, украина, коррупция, смертная казнь
Подробности атаки на Псков, смертная казнь для коррупционеров, остров Змеиный. Итоги 30 августа
Украинский катер уничтожен около острова Змеиный; Псковский аэропорт будет открыт уже завтра; в Раду внесен законопроект о коррупционерах
Что известно об атаке на Псков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, а аэропорт возобновит работу в штатном режиме уже завтра, 31 августа.
В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
"Основное: аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены. Все возгорания локализованы, ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами. Что касается гражданской инфраструктуры: она не пострадала. Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных необходимых мероприятий.
Но по предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии."
Глава региона предупредил о том, что в области могут проводится дополнительные проверки, в том числе, на дорогах, и поблагодарил земляков за бдительность и отсутствие паники.
При этом один из самых дискуссионных вопросов: откуда были запущены беспилотники. Аэродром расположен на расстоянии 700 километров от украинской границы, поэтому многие эксперты рассматривают вероятность запуска с более близкой территории – из Прибалтики.
В частности, издание BBC публикует мнение эксперта, утверждающего, что запуск более вероятно был совершен с территории Эстонии, Латвии или Белоруссии.
Утром официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что "без западных спутников украинские БПЛА, прилетающие территорию РФ, не смогли бы преодолеть такие расстояния".
"Утверждение о причастности Латвии к событиям той ночи в Пскове - абсурдная выдумка", - отреагировала министр обороны Латвии Инара Мурниеце, ее слова приводит издание jauns.lv.
"Удары по Пскову: террористическая индульгенция
Ночью ударили по аэродрому в Пскове. Повреждены ИЛ-76. Жертв нет.
Очевидно, что рядом Эстония, с которой у нас граница по Чудскому озеру.
Но у Киева теперь индульгенция на любой террор и удары по России, откуда бы они не прилетели", - написал российский журналист Семён Уралов.
В дивное время живем. От имени Киева выписывают индульгенции на террор, и все это для того, чтобы сгноить еще 100 тысяч человек в биореакторе в сезоне 2023/2024, резюмирует он.
Законопроект о коррупционерах
На рассмотрение в Верховную Раду Украины внесен законопроект о приравнивании коррупции к госизмене во время военного положения.
Авторы проекта, в основном – депутаты от партии "Слуга народа".
Народный депутат Николай Тищенко записал в поддержку инициативы видео, предложив пойти дальше, и ввести смертную казнь:
"Я обязательно поддерживаю этот законопроект, даже двумя руками. Более того, в условиях войны я считаю, что такой инициативы недостаточно: за коррупцию нужно возобновить смертную казнь", - сказал он.
Буквально неделей ранее Тищенко попал в скандал: в сети были обнародовано аудиозаписи, на которых он договаривается с кем-то о работе так называемых "кол-центров" - мошеннических организаций, каждая из которых, по данным украинских журналистов, приносит в месяц минимум 1 миллион долларов.
Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал законопроект нейтрально-одобрительно, отметив, что эту инициативу несколько дней назад озвучивал в интервью президент Украины Владимир Зеленский.
Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, написал, что смысл законопроекта в том, чтобы вызвать "резко негативную реакцию от западных партнеров".
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении катера ВСУ у острова Змеиный в Чёрном море:
"30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем."
В ночь на 22 августа российским пилот истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ.
В тот же день, самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ также в районе острова Змеиный.
В украинском Командовании Сил специальных операций ВС опубликовали "юмористический" пост на эту тему, сыронизировав о "боевых дельфинах и шиншиллах", однако никакой информации о военных на острове не предоставили, как и своей версии произошедшего.