Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь - 30.08.2023 Украина.ру
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Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь
Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь - 30.08.2023 Украина.ру
Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь
Депутат Верховной Рады Николай Тищенко от партии "Слуга народа" предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления. Об этом он заявил в видео в своём телеграм-канале 29 августа
2023-08-30T18:17
2023-08-30T18:17
новости
украина
верховная рада
нардеп
николай тищенко
владимир зеленский
коррупция
смертная казнь
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Украинский нардеп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупционные преступления к государственной измене. Сответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Рады в среду депутатами от правящей партии. Тищенко заявил, что обязательно поддержит этот законопроект "даже двумя руками".Сам Тищенко за время военных действий неоднократно попадал в коррупционные скандалы, в частности, неделей ранее аудиозаписи его разговора, на котором он обсуждает прибыль от работы мошеннических кол-центров, были опубликованы в сети.Зеленский сделал своё заявление на фоне коррупционного скандала, когда выяснилось, что Минобороны Украины закупает амуницию по завышенным ценам. Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян прокомментировала высказывания Зеленского.Монтян отметила, что УК Украины и так предусматривает достаточно жесткое наказание за коррупцию: например, за получение взятки в эквиваленте более 17 тыс. долларов либо же за ее получение лицом, занимающим особо ответственное положение, предусмотрено до 12 лет тюрьмы. За госизмену же, даже в военное время, светит до 15 лет — „ну или пожизненное для особо отличившихся“. То есть, срок увеличился на три года.
https://ukraina.ru/20230828/1048989599.html
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новости, украина, верховная рада, нардеп, николай тищенко, владимир зеленский, коррупция, смертная казнь
Новости, Украина, Верховная Рада, нардеп, Николай Тищенко, Владимир Зеленский, коррупция, смертная казнь

Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь

18:17 30.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
- РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
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Депутат Верховной Рады Николай Тищенко от партии "Слуга народа" предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления. Об этом он заявил в видео в своём телеграм-канале 29 августа
Украинский нардеп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупционные преступления к государственной измене. Сответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Рады в среду депутатами от правящей партии.
Тищенко заявил, что обязательно поддержит этот законопроект "даже двумя руками".
„Более того, в условиях войны, я считаю, что такой инициативы недостаточно. За коррупцию нужно восстановить смертную казнь“, - заявил Тищенко.
Сам Тищенко за время военных действий неоднократно попадал в коррупционные скандалы, в частности, неделей ранее аудиозаписи его разговора, на котором он обсуждает прибыль от работы мошеннических кол-центров, были опубликованы в сети.
Зеленский сделал своё заявление на фоне коррупционного скандала, когда выяснилось, что Минобороны Украины закупает амуницию по завышенным ценам.
Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян прокомментировала высказывания Зеленского.
Монтян отметила, что УК Украины и так предусматривает достаточно жесткое наказание за коррупцию: например, за получение взятки в эквиваленте более 17 тыс. долларов либо же за ее получение лицом, занимающим особо ответственное положение, предусмотрено до 12 лет тюрьмы. За госизмену же, даже в военное время, светит до 15 лет — „ну или пожизненное для особо отличившихся“. То есть, срок увеличился на три года.
28 августа, 16:49
За коррупцию будут давать госизмену. Зеленский умывает рукиПрезидент Украины Владимир Зеленский в большом интервью, записанном украинским телеканалом "1+1", сообщил, что будет предлагать законодателям приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения
 
НовостиУкраинаВерховная РаданардепНиколай ТищенкоВладимир Зеленскийкоррупциясмертная казнь
 
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