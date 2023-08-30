https://ukraina.ru/20230830/1049047604.html
Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь
Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь - 30.08.2023 Украина.ру
Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь
Депутат Верховной Рады Николай Тищенко от партии "Слуга народа" предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления. Об этом он заявил в видео в своём телеграм-канале 29 августа
2023-08-30T18:17
2023-08-30T18:17
2023-08-30T18:17
новости
украина
верховная рада
нардеп
николай тищенко
владимир зеленский
коррупция
смертная казнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102505/97/1025059794_0:36:2048:1188_1920x0_80_0_0_0b3f68ce2b247b99b29fca8d5cd59b66.jpg
Украинский нардеп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупционные преступления к государственной измене. Сответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Рады в среду депутатами от правящей партии. Тищенко заявил, что обязательно поддержит этот законопроект "даже двумя руками".Сам Тищенко за время военных действий неоднократно попадал в коррупционные скандалы, в частности, неделей ранее аудиозаписи его разговора, на котором он обсуждает прибыль от работы мошеннических кол-центров, были опубликованы в сети.Зеленский сделал своё заявление на фоне коррупционного скандала, когда выяснилось, что Минобороны Украины закупает амуницию по завышенным ценам. Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян прокомментировала высказывания Зеленского.Монтян отметила, что УК Украины и так предусматривает достаточно жесткое наказание за коррупцию: например, за получение взятки в эквиваленте более 17 тыс. долларов либо же за ее получение лицом, занимающим особо ответственное положение, предусмотрено до 12 лет тюрьмы. За госизмену же, даже в военное время, светит до 15 лет — „ну или пожизненное для особо отличившихся“. То есть, срок увеличился на три года.
https://ukraina.ru/20230828/1048989599.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102505/97/1025059794_147:0:1967:1365_1920x0_80_0_0_4bde2eb26af869e12eae0322518886b5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, нардеп, николай тищенко, владимир зеленский, коррупция, смертная казнь
Новости, Украина, Верховная Рада, нардеп, Николай Тищенко, Владимир Зеленский, коррупция, смертная казнь
Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь
Депутат Верховной Рады Николай Тищенко от партии "Слуга народа" предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления. Об этом он заявил в видео в своём телеграм-канале 29 августа
Украинский нардеп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупционные преступления к государственной измене. Сответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Рады в среду депутатами от правящей партии.
Тищенко заявил, что обязательно поддержит этот законопроект "даже двумя руками".
„Более того, в условиях войны, я считаю, что такой инициативы недостаточно. За коррупцию нужно восстановить смертную казнь“, - заявил Тищенко.
Сам Тищенко за время военных действий неоднократно попадал в коррупционные скандалы, в частности, неделей ранее аудиозаписи его разговора, на котором он обсуждает прибыль от работы мошеннических кол-центров, были опубликованы в сети.
Зеленский сделал своё заявление на фоне коррупционного скандала, когда выяснилось, что Минобороны Украины закупает амуницию по завышенным ценам.
Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян прокомментировала высказывания Зеленского.
Монтян отметила, что УК Украины и так предусматривает достаточно жесткое наказание за коррупцию: например, за получение взятки в эквиваленте более 17 тыс. долларов либо же за ее получение лицом, занимающим особо ответственное положение, предусмотрено до 12 лет тюрьмы. За госизмену же, даже в военное время, светит до 15 лет — „ну или пожизненное для особо отличившихся“. То есть, срок увеличился на три года.