https://ukraina.ru/20230830/1049047604.html

Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь

Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь - 30.08.2023 Украина.ру

Депутат Верховной Рады предложил вернуть смертную казнь

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко от партии "Слуга народа" предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления. Об этом он заявил в видео в своём телеграм-канале 29 августа

2023-08-30T18:17

2023-08-30T18:17

2023-08-30T18:17

новости

украина

верховная рада

нардеп

николай тищенко

владимир зеленский

коррупция

смертная казнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102505/97/1025059794_0:36:2048:1188_1920x0_80_0_0_0b3f68ce2b247b99b29fca8d5cd59b66.jpg

Украинский нардеп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупционные преступления к государственной измене. Сответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Рады в среду депутатами от правящей партии. Тищенко заявил, что обязательно поддержит этот законопроект "даже двумя руками".Сам Тищенко за время военных действий неоднократно попадал в коррупционные скандалы, в частности, неделей ранее аудиозаписи его разговора, на котором он обсуждает прибыль от работы мошеннических кол-центров, были опубликованы в сети.Зеленский сделал своё заявление на фоне коррупционного скандала, когда выяснилось, что Минобороны Украины закупает амуницию по завышенным ценам. Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян прокомментировала высказывания Зеленского.Монтян отметила, что УК Украины и так предусматривает достаточно жесткое наказание за коррупцию: например, за получение взятки в эквиваленте более 17 тыс. долларов либо же за ее получение лицом, занимающим особо ответственное положение, предусмотрено до 12 лет тюрьмы. За госизмену же, даже в военное время, светит до 15 лет — „ну или пожизненное для особо отличившихся“. То есть, срок увеличился на три года.

https://ukraina.ru/20230828/1048989599.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, нардеп, николай тищенко, владимир зеленский, коррупция, смертная казнь