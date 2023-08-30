https://ukraina.ru/20230830/1049046889.html

Что нужно для российского наступления, планы Запада по Зеленскому. О чём говорили эксперты 30 августа

Что нужно для российского наступления, планы Запада по Зеленскому. О чём говорили эксперты 30 августа - 30.08.2023 Украина.ру

Что нужно для российского наступления, планы Запада по Зеленскому. О чём говорили эксперты 30 августа

Украина.ру, 30.08.2023

2023-08-30T18:02

2023-08-30T18:02

2023-08-30T18:02

инна ветренко

эксклюзив

владимир зеленский

запад

выборы

александр полищук

вс рф

всу

резервы

рожин

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Ударные группировки и артиллерияНакануне член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что российские войска смогут перейти в крупное наступление в ходе осенне-зимней кампании.Ситуация зависит от того, где мы сможем разместить и ввести в бой резервы, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Проблема, по его словам, состоит в том, чтобы скрытно сосредоточить ударную группировку, которая прорвала бы фронт и добилась оперативно-тактических успехов. Сейчас в официальных источниках такого размещения не отмечается. А если мы ее разместим, то точно рассказывать об этом не будем, добавил Рожин.Также он прокомментировал сообщения неофициальных источников, что ВС РФ готовят пять артиллерийских дивизий прорыва."Артиллерия эффективна в том случае, если она имеет хорошую корректировку, а также максимально короткий период от получения целеуказания до открытия огня.Такие дивизии должны быть оснащены максимально дальнобойной артиллерией и беспилотниками-корректировщиками, вроде "Орлан-30".И надо решить вопрос межвидового взаимодействия между пехотными, танками и артиллерийскими частями", – сообщил эксперт.Что касается дальнейших шагов ВСУ, они продолжат пытаться добиться тактических успехов на Запорожском направлении и в районе Времевского выступа, прогнозирует Рожин.А на других участках они будут становиться в оборону на период распутицы, чтобы провести под это дело новую волну мобилизации в 200–300 тысяч человек, чтобы компенсировать потери и подготовиться к весенней кампании.Наступление без стратегических резервовВоенный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук ответил на вопрос, могут ли ВС РФ сейчас перейти к наступательной операции на юге, не вводя в бой стратегических резервов.Полищук отмечает, что любой полководец стремится приложить максимальные усилия и быть сильнее. Драка один на один ни к чему. Она может привести к потерям. Поэтому если на направлении главных ударов мы можем собрать ударные группировки на основе сформированных резервов, то почему нет. Тем более та же 25-я армия вполне может использоваться на Запорожском направлении, сказал эксперт."18-я армия формируется в Крыму, 25-я перебрасывается на Запорожье. Поэтому возможно, что мы нанесем удар свежими силами по измотанной группировке ВСУ", – сказал историк.Зеленский пока устраивает ЗападСенатор США Линдси Грэм призвал всех союзников киевского режима сплотиться, чтобы содействовать проведению выборов на Украине в следующем году.Ранее с таким предложением выступил Владимир Зеленский, потребовав от Запад 5 млрд долларов на организацию избирательного процесса.Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко считает, что на данный момент Запад устраивает именно Зеленский в роли президента Украины, и вопрос об его замене через процедуру выборов не стоит."Риторика Зеленского стала чуть более жесткой в плане его попрошайничества по отношению к странам Запада, но это не имеет резкой негативной оценки, консенсус между двумя сторонами так или иначе достигается.И на кого бы Запад сейчас ни заменил Зеленского — в итоге получится то же самое. Это как в поговорке: сколько ни строй партию, выйдет КПСС. Кого бы они не посадили в это кресло, мы понимаем, что выборы будут полностью подконтрольными и нелегитимными.В ряде стран проводились социологические замеры по поводу отношения к Зеленскому как к политику. Такие замеры были в Британии, Германии в июле. Измерялось отношение к мировым элитам, в том числе там фигурировала и фамилия Зеленского. И по социологическим замерам отношение как элит, так и населения этих стран лояльное", – рассказала Ветренко.

https://ukraina.ru/20230830/1049034757.html

https://ukraina.ru/20230830/1049008710.html

https://ukraina.ru/20230830/1049024036.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

инна ветренко, эксклюзив, владимир зеленский, запад, выборы, александр полищук, вс рф, всу, резервы, рожин, сергей гурулев, беспилотники