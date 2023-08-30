Что нужно для российского наступления, планы Запада по Зеленскому. О чём говорили эксперты 30 августа - 30.08.2023 Украина.ру
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Что нужно для российского наступления, планы Запада по Зеленскому. О чём говорили эксперты 30 августа
Что нужно для российского наступления, планы Запада по Зеленскому. О чём говорили эксперты 30 августа - 30.08.2023 Украина.ру
Что нужно для российского наступления, планы Запада по Зеленскому. О чём говорили эксперты 30 августа
Украина.ру, 30.08.2023
2023-08-30T18:02
2023-08-30T18:02
инна ветренко
эксклюзив
владимир зеленский
запад
выборы
александр полищук
вс рф
всу
резервы
рожин
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Ударные группировки и артиллерияНакануне член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что российские войска смогут перейти в крупное наступление в ходе осенне-зимней кампании.Ситуация зависит от того, где мы сможем разместить и ввести в бой резервы, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Проблема, по его словам, состоит в том, чтобы скрытно сосредоточить ударную группировку, которая прорвала бы фронт и добилась оперативно-тактических успехов. Сейчас в официальных источниках такого размещения не отмечается. А если мы ее разместим, то точно рассказывать об этом не будем, добавил Рожин.Также он прокомментировал сообщения неофициальных источников, что ВС РФ готовят пять артиллерийских дивизий прорыва."Артиллерия эффективна в том случае, если она имеет хорошую корректировку, а также максимально короткий период от получения целеуказания до открытия огня.Такие дивизии должны быть оснащены максимально дальнобойной артиллерией и беспилотниками-корректировщиками, вроде "Орлан-30".И надо решить вопрос межвидового взаимодействия между пехотными, танками и артиллерийскими частями", – сообщил эксперт.Что касается дальнейших шагов ВСУ, они продолжат пытаться добиться тактических успехов на Запорожском направлении и в районе Времевского выступа, прогнозирует Рожин.А на других участках они будут становиться в оборону на период распутицы, чтобы провести под это дело новую волну мобилизации в 200–300 тысяч человек, чтобы компенсировать потери и подготовиться к весенней кампании.Наступление без стратегических резервовВоенный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук ответил на вопрос, могут ли ВС РФ сейчас перейти к наступательной операции на юге, не вводя в бой стратегических резервов.Полищук отмечает, что любой полководец стремится приложить максимальные усилия и быть сильнее. Драка один на один ни к чему. Она может привести к потерям. Поэтому если на направлении главных ударов мы можем собрать ударные группировки на основе сформированных резервов, то почему нет. Тем более та же 25-я армия вполне может использоваться на Запорожском направлении, сказал эксперт."18-я армия формируется в Крыму, 25-я перебрасывается на Запорожье. Поэтому возможно, что мы нанесем удар свежими силами по измотанной группировке ВСУ", – сказал историк.Зеленский пока устраивает ЗападСенатор США Линдси Грэм призвал всех союзников киевского режима сплотиться, чтобы содействовать проведению выборов на Украине в следующем году.Ранее с таким предложением выступил Владимир Зеленский, потребовав от Запад 5 млрд долларов на организацию избирательного процесса.Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко считает, что на данный момент Запад устраивает именно Зеленский в роли президента Украины, и вопрос об его замене через процедуру выборов не стоит."Риторика Зеленского стала чуть более жесткой в плане его попрошайничества по отношению к странам Запада, но это не имеет резкой негативной оценки, консенсус между двумя сторонами так или иначе достигается.И на кого бы Запад сейчас ни заменил Зеленского — в итоге получится то же самое. Это как в поговорке: сколько ни строй партию, выйдет КПСС. Кого бы они не посадили в это кресло, мы понимаем, что выборы будут полностью подконтрольными и нелегитимными.В ряде стран проводились социологические замеры по поводу отношения к Зеленскому как к политику. Такие замеры были в Британии, Германии в июле. Измерялось отношение к мировым элитам, в том числе там фигурировала и фамилия Зеленского. И по социологическим замерам отношение как элит, так и населения этих стран лояльное", – рассказала Ветренко.
https://ukraina.ru/20230830/1049034757.html
https://ukraina.ru/20230830/1049008710.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
инна ветренко, эксклюзив, владимир зеленский, запад, выборы, александр полищук, вс рф, всу, резервы, рожин, сергей гурулев, беспилотники
Инна Ветренко, Эксклюзив, Владимир Зеленский, Запад, выборы, Александр Полищук, ВС РФ, ВСУ, резервы, Рожин, Сергей Гурулев, беспилотники

Что нужно для российского наступления, планы Запада по Зеленскому. О чём говорили эксперты 30 августа

18:02 30.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ударные группировки и артиллерия
Накануне член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что российские войска смогут перейти в крупное наступление в ходе осенне-зимней кампании.
Ситуация зависит от того, где мы сможем разместить и ввести в бой резервы, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Проблема, по его словам, состоит в том, чтобы скрытно сосредоточить ударную группировку, которая прорвала бы фронт и добилась оперативно-тактических успехов. Сейчас в официальных источниках такого размещения не отмечается. А если мы ее разместим, то точно рассказывать об этом не будем, добавил Рожин.
Также он прокомментировал сообщения неофициальных источников, что ВС РФ готовят пять артиллерийских дивизий прорыва.
"Артиллерия эффективна в том случае, если она имеет хорошую корректировку, а также максимально короткий период от получения целеуказания до открытия огня.
Такие дивизии должны быть оснащены максимально дальнобойной артиллерией и беспилотниками-корректировщиками, вроде "Орлан-30".
И надо решить вопрос межвидового взаимодействия между пехотными, танками и артиллерийскими частями", – сообщил эксперт.
Борис Рожин интервью
Вчера, 13:28
Борис Рожин: Россия связала ВСУ и охотится за НАТО, чтобы не погибнуть под обломками старого мираСВО проводится, чтобы обеспечить России место в будущем миропорядке. Поэтому мы должны предпринять все усилия для выполнения ее задач. Это обеспечит будущее России на десятки лет вперед
Что касается дальнейших шагов ВСУ, они продолжат пытаться добиться тактических успехов на Запорожском направлении и в районе Времевского выступа, прогнозирует Рожин.
А на других участках они будут становиться в оборону на период распутицы, чтобы провести под это дело новую волну мобилизации в 200–300 тысяч человек, чтобы компенсировать потери и подготовиться к весенней кампании.
Наступление без стратегических резервов
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук ответил на вопрос, могут ли ВС РФ сейчас перейти к наступательной операции на юге, не вводя в бой стратегических резервов.
Полищук отмечает, что любой полководец стремится приложить максимальные усилия и быть сильнее. Драка один на один ни к чему. Она может привести к потерям. Поэтому если на направлении главных ударов мы можем собрать ударные группировки на основе сформированных резервов, то почему нет. Тем более та же 25-я армия вполне может использоваться на Запорожском направлении, сказал эксперт.
"18-я армия формируется в Крыму, 25-я перебрасывается на Запорожье. Поэтому возможно, что мы нанесем удар свежими силами по измотанной группировке ВСУ", – сказал историк.
Александр Полищук интервью
Вчера, 06:46
Александр Полищук: Россия под Купянском устроила ВСУ операцию "Румянцев" и скоро прорвется к Запорожью Главное, что у нас формируются артиллерийские дивизии прорыва. С учетом нынешних средств разведки и корректировки огня, это будет замечательный эффект. Эта задумка с артиллерийскими дивизиями прорыва позволит нам наносить ВСУ эффективные удары для перехвата коммуникаций, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Зеленский пока устраивает Запад
Сенатор США Линдси Грэм призвал всех союзников киевского режима сплотиться, чтобы содействовать проведению выборов на Украине в следующем году.
Ранее с таким предложением выступил Владимир Зеленский, потребовав от Запад 5 млрд долларов на организацию избирательного процесса.
Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко считает, что на данный момент Запад устраивает именно Зеленский в роли президента Украины, и вопрос об его замене через процедуру выборов не стоит.
"Риторика Зеленского стала чуть более жесткой в плане его попрошайничества по отношению к странам Запада, но это не имеет резкой негативной оценки, консенсус между двумя сторонами так или иначе достигается.
И на кого бы Запад сейчас ни заменил Зеленского — в итоге получится то же самое. Это как в поговорке: сколько ни строй партию, выйдет КПСС. Кого бы они не посадили в это кресло, мы понимаем, что выборы будут полностью подконтрольными и нелегитимными.
В ряде стран проводились социологические замеры по поводу отношения к Зеленскому как к политику. Такие замеры были в Британии, Германии в июле. Измерялось отношение к мировым элитам, в том числе там фигурировала и фамилия Зеленского. И по социологическим замерам отношение как элит, так и населения этих стран лояльное", – рассказала Ветренко.
Инна Ветренко интервью - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 06:54
Инна Ветренко: Попрошайничество Зеленского стало более жестким, но лояльность Запада к нему сохраняетсяАмерика будет получать очень жирные военные заказы, чтобы стабилизировать свое неустойчивое положение, связанное с отказом от доллара как от мировой валюты, считает доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко
 
Инна ВетренкоЭксклюзивВладимир ЗеленскийЗападвыборыАлександр ПолищукВС РФВСУрезервыРожинСергей Гурулевбеспилотники
 
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