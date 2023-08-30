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Причастна ли Эстония к атакам на Псков и кто теперь будет вынужден уйти в отставку - Носович. ВИДЕО
Причастна ли Эстония к атакам на Псков и кто теперь будет вынужден уйти в отставку - Носович. ВИДЕО - 30.08.2023 Украина.ру
Причастна ли Эстония к атакам на Псков и кто теперь будет вынужден уйти в отставку - Носович. ВИДЕО
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, могла ли Эстония нанести удар по аэродрому Пскова, уйдет ли премьер-министр Эстонии Кая Каллас в отставку и о том, почему Калининград вызывает интерес у стран Балтии.
2023-08-30T17:51
2023-08-30T17:51
2023-08-30T17:51
александр носович
калининград
эстония
бпла
псков
видео
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00:45 – Удары по Пскову: есть ли в этой террористической атаке след Эстонии? 03:25 – Почему Минфин Эстонии поддержал идею закрытия КПП "Койдула" в Псковской области? 06:45 - Чем обернётся скандал вокруг семьи премьер-министра Эстонии? 09:50 – О требованиях стран Балтии и Польши к Белоруссии о выводе ЧВК "Вагнер"; 13:30 – О планах стран Балтии на Калининград. ТГ-канал Книга Носовича: https://t.me/nosovichchannel
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр носович, калининград, эстония, бпла, псков, видео, видео
Александр Носович, Калининград, Эстония, БПЛА, Псков, Видео
Причастна ли Эстония к атакам на Псков и кто теперь будет вынужден уйти в отставку - Носович. ВИДЕО
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, могла ли Эстония нанести удар по аэродрому Пскова, уйдет ли премьер-министр Эстонии Кая Каллас в отставку и о том, почему Калининград вызывает интерес у стран Балтии.
00:45 – Удары по Пскову: есть ли в этой террористической атаке след Эстонии?
03:25 – Почему Минфин Эстонии поддержал идею закрытия КПП "Койдула" в Псковской области?
06:45 - Чем обернётся скандал вокруг семьи премьер-министра Эстонии?
09:50 – О требованиях стран Балтии и Польши к Белоруссии о выводе ЧВК "Вагнер";
13:30 – О планах стран Балтии на Калининград.
ТГ-канал Книга Носовича: https://t.me/nosovichchannel