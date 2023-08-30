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Причастна ли Эстония к атакам на Псков и кто теперь будет вынужден уйти в отставку - Носович. ВИДЕО

Причастна ли Эстония к атакам на Псков и кто теперь будет вынужден уйти в отставку - Носович. ВИДЕО - 30.08.2023 Украина.ру

Причастна ли Эстония к атакам на Псков и кто теперь будет вынужден уйти в отставку - Носович. ВИДЕО

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал, могла ли Эстония нанести удар по аэродрому Пскова, уйдет ли премьер-министр Эстонии Кая Каллас в отставку и о том, почему Калининград вызывает интерес у стран Балтии.

2023-08-30T17:51

2023-08-30T17:51

2023-08-30T17:51

александр носович

калининград

эстония

бпла

псков

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00:45 – Удары по Пскову: есть ли в этой террористической атаке след Эстонии? 03:25 – Почему Минфин Эстонии поддержал идею закрытия КПП "Койдула" в Псковской области? 06:45 - Чем обернётся скандал вокруг семьи премьер-министра Эстонии? 09:50 – О требованиях стран Балтии и Польши к Белоруссии о выводе ЧВК "Вагнер"; 13:30 – О планах стран Балтии на Калининград. ТГ-канал Книга Носовича: https://t.me/nosovichchannel

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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александр носович, калининград, эстония, бпла, псков, видео, видео