https://ukraina.ru/20230830/1049046093.html

Кладбище и полная тишина: в Ровно отметили День памяти защитников Украины

Кладбище и полная тишина: в Ровно отметили День памяти защитников Украины - 30.08.2023 Украина.ру

Кладбище и полная тишина: в Ровно отметили День памяти защитников Украины

Во вторник, 29 августа, в Росно отметили День памяти защитников страны - один из аналогов 23 февраля. Для проведения этого мероприятия было выбрано местное кладбище. Об этом 30 августа сообщило украинское издание iTV

2023-08-30T17:40

2023-08-30T17:40

2023-08-30T17:40

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кладбище

украина

ровно

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"Они погибли за то, чтобы каждый день восходило украинское солнце. Сегодня в Ровно на Новом кладбище состоялась панихида и возложение цветов к могилам наших воинов. Каждый год мы чтим память Защитников Украины, к сожалению, в этом году их количество увеличилось", - говорится в публикации.Также в честь праздника ровно в полдень во всем городе, включая территорию кладбища, была объявлена минута молчания.Праздник на кладбище уже становится привычным явлением для Украины. Например, День независимости во Львове отмечали именно там.Проблема кладбищ на Украине в последнее время приобретает особое значение. Так, в начале июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.Тем временем в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений, а в Киевской области выделили сразу 266 гектаров под новый военный мемориал.В ряде регионов местные власти под разными предлогами ограничили посещение кладбищ горожанами. По мнению пользователей соцсетей, таким образом военные администрации пытаются скрывать масштаб потерь личного состава ВСУ.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сведения о потерях публиковаться не будут из-за возможности использования такой информации Россией.По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления, то есть с июня по июль текущего года украинские войска потеряли по меньшей мере 43 тысячи военнослужащих.

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https://ukraina.ru/20230830/1049042366.html

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новости, кладбище, украина, ровно