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В Киеве обеспокоились предложением Орбана о соглашении с Путины
В Киеве обеспокоились предложением Орбана о соглашении с Путины - 30.08.2023 Украина.ру
В Киеве обеспокоились предложением Орбана о соглашении с Путины
МИД Украины погрозил России и заявил, что она за все ответит. Это стало реакцией на высказывания премьера Венгрии о конфликте России и Украины
2023-08-30T17:34
2023-08-30T17:34
2023-08-30T17:34
новости
украина
мид
виктор орбан
венгрия
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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Интервью с ним на днях опубликовал американский тележурналист Такер Карлсон.В частности премьер Венгрии заявил, что Запад должен заключить соглашение с президентом РФ по безопасности Украины, которое не должно предусматривать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО. Он также отметил, что восстановить мир поможет только прекращение военной поддержки Украины.Высказывания Орбана пришлись не по нраву спикеру МИДа Украины Олегу Николенко. О том, что он думает о них, он рассказал на своей страничке в соцсети:"Мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера. Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать".Также Виктор Орбан назвал необоснованным мнение, что Украина выигрывает в вооруженном конфликте с Россией. Он считает, что русские гораздо сильнее и имеют численный перевес относительно украинцев."В определенный момент Украине понадобятся дополнительные силы. А откуда они возьмутся?" – добавил он, отметив, что считает опасным сценарием тот, при котором страны Запада решат "помочь" Украине, пополнив ряды ее армии своими военными. Это напрямую ввяжет их в конфликт и может привести к Третьей мировой войне.
https://ukraina.ru/20230830/1049038174.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мид, виктор орбан, венгрия
В Киеве обеспокоились предложением Орбана о соглашении с Путины
МИД Украины погрозил России и заявил, что она за все ответит. Это стало реакцией на высказывания премьера Венгрии о конфликте России и Украины
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Интервью с ним на днях опубликовал американский тележурналист Такер Карлсон.
В частности премьер Венгрии заявил, что Запад должен заключить соглашение с президентом РФ по безопасности Украины, которое не должно предусматривать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО. Он также отметил, что восстановить мир поможет только прекращение военной поддержки Украины.
Высказывания Орбана пришлись не по нраву спикеру МИДа Украины Олегу Николенко. О том, что он думает о них, он рассказал на своей страничке в соцсети:
"Мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера. Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать".
Также Виктор Орбан назвал необоснованным мнение, что Украина выигрывает в вооруженном конфликте с Россией. Он считает, что русские гораздо сильнее и имеют численный перевес относительно украинцев.
"В определенный момент Украине понадобятся дополнительные силы. А откуда они возьмутся?" – добавил он, отметив, что считает опасным сценарием тот, при котором страны Запада решат "помочь" Украине, пополнив ряды ее армии своими военными. Это напрямую ввяжет их в конфликт и может привести к Третьей мировой войне.