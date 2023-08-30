https://ukraina.ru/20230830/1049045249.html

Атака беспилотников на аэропорт в Пскове: мнения экспертов

Атака беспилотников на аэропорт в Пскове: мнения экспертов - 30.08.2023 Украина.ру

Атака беспилотников на аэропорт в Пскове: мнения экспертов

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76

2023-08-30T17:33

2023-08-30T17:33

2023-08-30T17:50

эксклюзив

беспилотники

всу

украина

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псков

терроризм

нато

прибалтика

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Военные выясняют маршруты, по которым могли лететь аппараты, чтобы предупредить дальнейшие нападения.Также ночью были атакованы и другие российские города в Рязанской, Калужской Брянской областях и Подмосковье. Все беспилотники были обезврежены системой ПВО.Что думают эксперты и лидеры мнений об этих атаках — в обзоре соцсетей.Политолог Михаил Павлив:Об изменении концепции ведения войны против России со стороны 404 и блока НАТО я писал уже ни раз и не два.Фактически этот поворот произошел еще месяц назад на ставке у Зеленского, после чего был согласован на совещании с первыми лицами силового блока Вашингтона (Ллойд Остин, Марк Милли, Уильям Бернс) и на совещании в польском Жешуве Залужного с Кристофером Каволи и Тони Радакином.Смысл поворота — переход от бесперспективных попыток выхода на «границы 2014 или даже 1991 годов» к стратегической обороне и режиму постоянной диверсионной и террористической угрозы России, призванных расшатать Россию политически, нанести урон ее оборонным и торгово-экономическим возможностям и подорвать ее волю к борьбе с Западом.Последствия этого стратегического поворота мы уже наблюдаем воочию.Журналист Георгий Бовт:Перейдя от конвенциональной войны к войне дронов, можно воевать ещё годами, если не десятилетиями.Украина рассчитывает за год произвести и закупить 200 тысяч дронов. Об этом заявил глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.Политтехнолог Марат Баширов:Массовый налет (21 шт) украинских БПЛА на аэродром в Пскове. А украинских ли, если они летели из Прибалтики?…Многие БПЛА сбиты, но часть долетели. Повреждены транспортные самолеты ИЛ-76, которые используют для десанта солдат и техники. А в Пскове что у нас? Псковские десантники. А где они сейчас бьются в том числе? В районе Работино на южном фронте СВО.…Связь однозначная. Натовские офицеры руководят наступлением ВСУ на Крым. Оно буксует. Тысячи украинских солдат гибнут с сотнями единиц техники и заслуга в этом в том числе и псковских десантников.…Если это попытка препятствовать переброске войск, то не очень эффективная. Больше похоже на провоцирование нас. Прибалтов НАТО не жалко, но бить по ним легально — значит дать повод НАТО уже официально появиться на ТВД.Журналист Семен Уралов:Удары по Пскову: террористическая индульгенцияНочью ударили по аэродрому в Пскове. Повреждены ИЛ-76. Жертв нет.Очевидно, что рядом Эстония, с которой у нас граница по Чудскому озеру.Но у Киева теперь индульгенция на любой террор и удары по России, откуда бы они не прилетели.«Северные потоки» — это тоже в Киеве придумали и реализовали как мы помним. Так вскоре возникнет мировой террористический синдикат, который будет выдавать лицензии на легализацию терроризма. Можно творить что угодно со своей территории — в Киеве возьмут ответственность на себя.Беспроигрышный бизнес. Как индульгенции в Средневековье.И главное, ничего производить не надо, кроме политических заявлений, инфоповодов и комментариев. А это делать в Киеве умеют давно. С чувством, с толком, с расстановкой и умением прищемить хуцпой имперскую гордость сестринского народа и особенно его начальников.В дивное время живем. От имени Киева выписывают индульгенции на террор, и все это для того, чтобы сгноить еще 100 тысяч человек в биореакторе в сезоне 2023/2024.Политик и журналист Дмитрий Василец:По нашим данным, удар беспилотниками-камикадзе по военному аэродрому в Пскове наносился с территории стран НАТО, Эстонии и Латвии, при ПОЛНОМ контроле со стороны британских и американских спецслужб.Атаки беспилотников с территории стран НАТО российские военные не ожидали, использовались военные дроны, устойчивые к помехам со станций РЭБ, прикрывающих аэродром.Это акт войны по сути, блок НАТО открыто идет на конфронтацию и провоцирует прямой военный удар ВКС РФ по Эстонии и Латвии.С таким же успехом армия РФ без опознавательных знаков может запускать БПЛА-камикадзе по военным объектам в Латвии и Эстонии, уже нет в этом плане никаких ограничений.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

https://ukraina.ru/20230830/1049040714.html

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эксклюзив, беспилотники, всу, украина, россия, псков, терроризм, нато, прибалтика