Атака беспилотников на аэропорт в Пскове: мнения экспертов - 30.08.2023 Украина.ру
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Атака беспилотников на аэропорт в Пскове: мнения экспертов
Атака беспилотников на аэропорт в Пскове: мнения экспертов - 30.08.2023 Украина.ру
Атака беспилотников на аэропорт в Пскове: мнения экспертов
В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76
2023-08-30T17:33
2023-08-30T17:50
эксклюзив
беспилотники
всу
украина
россия
псков
терроризм
нато
прибалтика
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Военные выясняют маршруты, по которым могли лететь аппараты, чтобы предупредить дальнейшие нападения.Также ночью были атакованы и другие российские города в Рязанской, Калужской Брянской областях и Подмосковье. Все беспилотники были обезврежены системой ПВО.Что думают эксперты и лидеры мнений об этих атаках — в обзоре соцсетей.Политолог Михаил Павлив:Об изменении концепции ведения войны против России со стороны 404 и блока НАТО я писал уже ни раз и не два.Фактически этот поворот произошел еще месяц назад на ставке у Зеленского, после чего был согласован на совещании с первыми лицами силового блока Вашингтона (Ллойд Остин, Марк Милли, Уильям Бернс) и на совещании в польском Жешуве Залужного с Кристофером Каволи и Тони Радакином.Смысл поворота — переход от бесперспективных попыток выхода на «границы 2014 или даже 1991 годов» к стратегической обороне и режиму постоянной диверсионной и террористической угрозы России, призванных расшатать Россию политически, нанести урон ее оборонным и торгово-экономическим возможностям и подорвать ее волю к борьбе с Западом.Последствия этого стратегического поворота мы уже наблюдаем воочию.Журналист Георгий Бовт:Перейдя от конвенциональной войны к войне дронов, можно воевать ещё годами, если не десятилетиями.Украина рассчитывает за год произвести и закупить 200 тысяч дронов. Об этом заявил глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.Политтехнолог Марат Баширов:Массовый налет (21 шт) украинских БПЛА на аэродром в Пскове. А украинских ли, если они летели из Прибалтики?…Многие БПЛА сбиты, но часть долетели. Повреждены транспортные самолеты ИЛ-76, которые используют для десанта солдат и техники. А в Пскове что у нас? Псковские десантники. А где они сейчас бьются в том числе? В районе Работино на южном фронте СВО.…Связь однозначная. Натовские офицеры руководят наступлением ВСУ на Крым. Оно буксует. Тысячи украинских солдат гибнут с сотнями единиц техники и заслуга в этом в том числе и псковских десантников.…Если это попытка препятствовать переброске войск, то не очень эффективная. Больше похоже на провоцирование нас. Прибалтов НАТО не жалко, но бить по ним легально — значит дать повод НАТО уже официально появиться на ТВД.Журналист Семен Уралов:Удары по Пскову: террористическая индульгенцияНочью ударили по аэродрому в Пскове. Повреждены ИЛ-76. Жертв нет.Очевидно, что рядом Эстония, с которой у нас граница по Чудскому озеру.Но у Киева теперь индульгенция на любой террор и удары по России, откуда бы они не прилетели.«Северные потоки» — это тоже в Киеве придумали и реализовали как мы помним. Так вскоре возникнет мировой террористический синдикат, который будет выдавать лицензии на легализацию терроризма. Можно творить что угодно со своей территории — в Киеве возьмут ответственность на себя.Беспроигрышный бизнес. Как индульгенции в Средневековье.И главное, ничего производить не надо, кроме политических заявлений, инфоповодов и комментариев. А это делать в Киеве умеют давно. С чувством, с толком, с расстановкой и умением прищемить хуцпой имперскую гордость сестринского народа и особенно его начальников.В дивное время живем. От имени Киева выписывают индульгенции на террор, и все это для того, чтобы сгноить еще 100 тысяч человек в биореакторе в сезоне 2023/2024.Политик и журналист Дмитрий Василец:По нашим данным, удар беспилотниками-камикадзе по военному аэродрому в Пскове наносился с территории стран НАТО, Эстонии и Латвии, при ПОЛНОМ контроле со стороны британских и американских спецслужб.Атаки беспилотников с территории стран НАТО российские военные не ожидали, использовались военные дроны, устойчивые к помехам со станций РЭБ, прикрывающих аэродром.Это акт войны по сути, блок НАТО открыто идет на конфронтацию и провоцирует прямой военный удар ВКС РФ по Эстонии и Латвии.С таким же успехом армия РФ без опознавательных знаков может запускать БПЛА-камикадзе по военным объектам в Латвии и Эстонии, уже нет в этом плане никаких ограничений.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
https://ukraina.ru/20230830/1049040714.html
https://ukraina.ru/20230818/1048781417.html
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Виктория Титова
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, беспилотники, всу, украина, россия, псков, терроризм, нато, прибалтика
Эксклюзив, беспилотники, ВСУ, Украина, Россия, Псков, терроризм, НАТО, Прибалтика

Атака беспилотников на аэропорт в Пскове: мнения экспертов

17:33 30.08.2023 (обновлено: 17:50 30.08.2023)
 
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотников в Пскове
Последствия атаки беспилотников в Пскове
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76
Военные выясняют маршруты, по которым могли лететь аппараты, чтобы предупредить дальнейшие нападения.
Также ночью были атакованы и другие российские города в Рязанской, Калужской Брянской областях и Подмосковье. Все беспилотники были обезврежены системой ПВО.
Что думают эксперты и лидеры мнений об этих атаках — в обзоре соцсетей.
Политолог Михаил Павлив:
Об изменении концепции ведения войны против России со стороны 404 и блока НАТО я писал уже ни раз и не два.
Фактически этот поворот произошел еще месяц назад на ставке у Зеленского, после чего был согласован на совещании с первыми лицами силового блока Вашингтона (Ллойд Остин, Марк Милли, Уильям Бернс) и на совещании в польском Жешуве Залужного с Кристофером Каволи и Тони Радакином.
Смысл поворота — переход от бесперспективных попыток выхода на «границы 2014 или даже 1991 годов» к стратегической обороне и режиму постоянной диверсионной и террористической угрозы России, призванных расшатать Россию политически, нанести урон ее оборонным и торгово-экономическим возможностям и подорвать ее волю к борьбе с Западом.
Последствия этого стратегического поворота мы уже наблюдаем воочию.
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Журналист Георгий Бовт:
Перейдя от конвенциональной войны к войне дронов, можно воевать ещё годами, если не десятилетиями.
Украина рассчитывает за год произвести и закупить 200 тысяч дронов. Об этом заявил глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.
Политтехнолог Марат Баширов:
Массовый налет (21 шт) украинских БПЛА на аэродром в Пскове. А украинских ли, если они летели из Прибалтики?
Многие БПЛА сбиты, но часть долетели. Повреждены транспортные самолеты ИЛ-76, которые используют для десанта солдат и техники. А в Пскове что у нас? Псковские десантники. А где они сейчас бьются в том числе? В районе Работино на южном фронте СВО.
Связь однозначная. Натовские офицеры руководят наступлением ВСУ на Крым. Оно буксует. Тысячи украинских солдат гибнут с сотнями единиц техники и заслуга в этом в том числе и псковских десантников.
Если это попытка препятствовать переброске войск, то не очень эффективная. Больше похоже на провоцирование нас. Прибалтов НАТО не жалко, но бить по ним легально — значит дать повод НАТО уже официально появиться на ТВД.
Алексей Чадаев интервью
18 августа, 13:03
Алексей Чадаев: Украинские БПЛА над Москвой – ударный инструмент для создания паникиИ в России, и на Украине активно работают над созданием и усовершенствованием БПЛА. Но все понимают, что для достижения военного превосходства нельзя ограничиваться только летающими беспилотниками. Нужны и плавающие, и ездящие, и даже роющие, считает политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев
Журналист Семен Уралов:
Удары по Пскову: террористическая индульгенция
Ночью ударили по аэродрому в Пскове. Повреждены ИЛ-76. Жертв нет.
Очевидно, что рядом Эстония, с которой у нас граница по Чудскому озеру.
Но у Киева теперь индульгенция на любой террор и удары по России, откуда бы они не прилетели.
«Северные потоки» — это тоже в Киеве придумали и реализовали как мы помним. Так вскоре возникнет мировой террористический синдикат, который будет выдавать лицензии на легализацию терроризма. Можно творить что угодно со своей территории — в Киеве возьмут ответственность на себя.
Беспроигрышный бизнес. Как индульгенции в Средневековье.
И главное, ничего производить не надо, кроме политических заявлений, инфоповодов и комментариев. А это делать в Киеве умеют давно. С чувством, с толком, с расстановкой и умением прищемить хуцпой имперскую гордость сестринского народа и особенно его начальников.
В дивное время живем. От имени Киева выписывают индульгенции на террор, и все это для того, чтобы сгноить еще 100 тысяч человек в биореакторе в сезоне 2023/2024.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Политик и журналист Дмитрий Василец:
По нашим данным, удар беспилотниками-камикадзе по военному аэродрому в Пскове наносился с территории стран НАТО, Эстонии и Латвии, при ПОЛНОМ контроле со стороны британских и американских спецслужб.
Атаки беспилотников с территории стран НАТО российские военные не ожидали, использовались военные дроны, устойчивые к помехам со станций РЭБ, прикрывающих аэродром.
Это акт войны по сути, блок НАТО открыто идет на конфронтацию и провоцирует прямой военный удар ВКС РФ по Эстонии и Латвии.
С таким же успехом армия РФ без опознавательных знаков может запускать БПЛА-камикадзе по военным объектам в Латвии и Эстонии, уже нет в этом плане никаких ограничений.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
 
ЭксклюзивбеспилотникиВСУУкраинаРоссияПсковтерроризмНАТОПрибалтика
 
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