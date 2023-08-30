https://ukraina.ru/20230830/1049045051.html

Бюро экономической безопасности Украины лишат финансирования из-за дутого штата

Бюро экономической безопасности Украины лишат финансирования из-за дутого штата - 30.08.2023 Украина.ру

Бюро экономической безопасности Украины лишат финансирования из-за дутого штата

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк намекнул на возможный роспуск Бюро экономической безопасности Украины

2023-08-30T17:29

2023-08-30T17:29

2023-08-30T17:29

новости

бюро экономической безопасности

верховная рада

финансирование

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Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины могут перестать финансировать из-за больших расходов этого ведомства. Об этом 30 августа в своем телеграм-канале заявил украинский экономист, депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.По его словам, о проблемах, которые БЭБ исписывает с бюджетом, было известно давно, но ничего не предпринималось для устранения этой проблемы. Наоборот, ведомство слепо увеличивало расходы."Свежая бюджетная отчетность за июль (опубликованная на OpenBudget 29 августа) подтвердила, что руководство БЭБ не собирается экономить. В январе они как-то смогли прожить на 28,5 млн [гривен], а сейчас в июле они уже тратят ровно вдвое больше - 56 млн!" - отметил депутат.При этом ведомство увеличивает количество штатных сотрудников, не уточняя, каким образом планирует финансировать расходы на выплату зарплат новым работникам, добавил Железняк."Ну хорошо. Тогда сообщаем, что существующими темпами бюджетное финансирование БЭБ закончится в середине октября. Без прозрачного избрания председателя и переаттестации всех сотрудников шансы на увеличение финансирования равны нулю", - заявил Ярослав Железняк.Бюро экономической безопасности — правоохранительный орган, расследующий уголовные нарушения в украинской экономике. Деятельность бюро координирует кабинет министров Украины. Новая служба при министерстве финансов была создана вместо налоговой милиции, экономических подразделений СБУ и национальной полиции Украины, чтобы избежать дублирования их функции, как этого требует Международный валютный фонд. В момент принятия Верховной Радой закона о БЭБ в конце января 2021 года численность персонала нового ведомства составляла 4000 человек.

https://ukraina.ru/20230622/1047491044.html

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новости, бюро экономической безопасности, верховная рада, финансирование