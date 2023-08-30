Бюро экономической безопасности Украины лишат финансирования из-за дутого штата - 30.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230830/1049045051.html
Бюро экономической безопасности Украины лишат финансирования из-за дутого штата
Бюро экономической безопасности Украины лишат финансирования из-за дутого штата - 30.08.2023 Украина.ру
Бюро экономической безопасности Украины лишат финансирования из-за дутого штата
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк намекнул на возможный роспуск Бюро экономической безопасности Украины
2023-08-30T17:29
2023-08-30T17:29
новости
бюро экономической безопасности
верховная рада
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_efc5ef4f701546733025f6844f8173ff.jpg
Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины могут перестать финансировать из-за больших расходов этого ведомства. Об этом 30 августа в своем телеграм-канале заявил украинский экономист, депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.По его словам, о проблемах, которые БЭБ исписывает с бюджетом, было известно давно, но ничего не предпринималось для устранения этой проблемы. Наоборот, ведомство слепо увеличивало расходы."Свежая бюджетная отчетность за июль (опубликованная на OpenBudget 29 августа) подтвердила, что руководство БЭБ не собирается экономить. В январе они как-то смогли прожить на 28,5 млн [гривен], а сейчас в июле они уже тратят ровно вдвое больше - 56 млн!" - отметил депутат.При этом ведомство увеличивает количество штатных сотрудников, не уточняя, каким образом планирует финансировать расходы на выплату зарплат новым работникам, добавил Железняк."Ну хорошо. Тогда сообщаем, что существующими темпами бюджетное финансирование БЭБ закончится в середине октября. Без прозрачного избрания председателя и переаттестации всех сотрудников шансы на увеличение финансирования равны нулю", - заявил Ярослав Железняк.Бюро экономической безопасности — правоохранительный орган, расследующий уголовные нарушения в украинской экономике. Деятельность бюро координирует кабинет министров Украины. Новая служба при министерстве финансов была создана вместо налоговой милиции, экономических подразделений СБУ и национальной полиции Украины, чтобы избежать дублирования их функции, как этого требует Международный валютный фонд. В момент принятия Верховной Радой закона о БЭБ в конце января 2021 года численность персонала нового ведомства составляла 4000 человек.
https://ukraina.ru/20230622/1047491044.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_e2197b327b3516b2fa8d2be1a54dc378.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бюро экономической безопасности, верховная рада, финансирование
Новости, Бюро экономической безопасности, Верховная Рада, финансирование

Бюро экономической безопасности Украины лишат финансирования из-за дутого штата

17:29 30.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк намекнул на возможный роспуск Бюро экономической безопасности Украины
Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины могут перестать финансировать из-за больших расходов этого ведомства. Об этом 30 августа в своем телеграм-канале заявил украинский экономист, депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.
По его словам, о проблемах, которые БЭБ исписывает с бюджетом, было известно давно, но ничего не предпринималось для устранения этой проблемы. Наоборот, ведомство слепо увеличивало расходы.
"Свежая бюджетная отчетность за июль (опубликованная на OpenBudget 29 августа) подтвердила, что руководство БЭБ не собирается экономить. В январе они как-то смогли прожить на 28,5 млн [гривен], а сейчас в июле они уже тратят ровно вдвое больше - 56 млн!" - отметил депутат.
При этом ведомство увеличивает количество штатных сотрудников, не уточняя, каким образом планирует финансировать расходы на выплату зарплат новым работникам, добавил Железняк.

"Ну хорошо. Тогда сообщаем, что существующими темпами бюджетное финансирование БЭБ закончится в середине октября. Без прозрачного избрания председателя и переаттестации всех сотрудников шансы на увеличение финансирования равны нулю", - заявил Ярослав Железняк.
Бюро экономической безопасности — правоохранительный орган, расследующий уголовные нарушения в украинской экономике. Деятельность бюро координирует кабинет министров Украины. Новая служба при министерстве финансов была создана вместо налоговой милиции, экономических подразделений СБУ и национальной полиции Украины, чтобы избежать дублирования их функции, как этого требует Международный валютный фонд. В момент принятия Верховной Радой закона о БЭБ в конце января 2021 года численность персонала нового ведомства составляла 4000 человек.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 17:04
Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - PoliticoСША и другие страны должны вмешаться, чтобы помочь Киеву покрыть дефицит бюджета. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Politico 22 июня
 
НовостиБюро экономической безопасностиВерховная Радафинансирование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Британии
10:46Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
10:43Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
10:39Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война
10:31Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
10:24Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС
10:21ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
08:18Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
08:00Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
07:58Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
07:40Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
Лента новостейМолния