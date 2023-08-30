Министр обороны Латвии ответила на вопрос о причастности к БПЛА-атаке России - 30.08.2023 Украина.ру
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Министр обороны Латвии ответила на вопрос о причастности к БПЛА-атаке России
Министр обороны Латвии ответила на вопрос о причастности к БПЛА-атаке России - 30.08.2023 Украина.ру
Министр обороны Латвии ответила на вопрос о причастности к БПЛА-атаке России
Атаковавшие Россию в ночь на 30 августа беспилотники ВСУ не могли прилететь из Латвии. Такое заявление сделала министр обороны Латвии Инара Мурниеце, передает местное издание jauns.lv
2023-08-30T17:17
2023-08-30T17:17
новости
латвия
министр обороны
бпла
атака
россия
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В ночь на 30 августа семь российских регионов, включая Псковскую область, сообщили об атаках украинских беспилотников.Утром официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что "без западных спутников украинские БПЛА, прилетающие территорию РФ, не смогли бы преодолеть такие расстояния".Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные эксперты выясняют маршруты запуска дронов."Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас", – добавил Песков.По одной из версий, дроны ВСУ могли прилететь в РФ не с Украины, а из стран Балтии. Такого мнения придерживается, например, создатель Телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев."Мы получили много свидетельств о полете дронов в ночь на 30 августа от жителей расположенных рядом с Псковской областью районов Латвии и Эстонии. Стратегия НАТО и даже элементарная логика антироссийской военной эскалации подразумевает втягивание в большую войну региона Прибалтики. Самые русофобские члены НАТО будут и далее совершать террористические провокации, принося себя в жертву. Главное для командования альянса - надежда на то, что Россия ответит хотя бы симметрично им. Эстония-Латвия-Литва, а теперь и Финляндия – одноразовые расходники в натовской обойме. Этой ночью состоялся пробничек", - сказал Васильев.
https://ukraina.ru/20230830/1049033030.html
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Новости, Латвия, министр обороны, БПЛА, атака, Россия

Министр обороны Латвии ответила на вопрос о причастности к БПЛА-атаке России

17:17 30.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Атаковавшие Россию в ночь на 30 августа беспилотники ВСУ не могли прилететь из Латвии. Такое заявление сделала министр обороны Латвии Инара Мурниеце, передает местное издание jauns.lv
"Утверждение о причастности Латвии к событиям той ночи в Пскове - абсурдная выдумка", - сказала она.
В ночь на 30 августа семь российских регионов, включая Псковскую область, сообщили об атаках украинских беспилотников.
Утром официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что "без западных спутников украинские БПЛА, прилетающие территорию РФ, не смогли бы преодолеть такие расстояния".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Вчера, 12:44
Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по РоссииАтаки дронами по российским городам руками киевского режима совершает Запад. Такое заявление 30 августа сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сегодняшние атаки беспилотников по территории России
Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные эксперты выясняют маршруты запуска дронов.
"Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас", – добавил Песков.
По одной из версий, дроны ВСУ могли прилететь в РФ не с Украины, а из стран Балтии. Такого мнения придерживается, например, создатель Телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.
"Мы получили много свидетельств о полете дронов в ночь на 30 августа от жителей расположенных рядом с Псковской областью районов Латвии и Эстонии. Стратегия НАТО и даже элементарная логика антироссийской военной эскалации подразумевает втягивание в большую войну региона Прибалтики. Самые русофобские члены НАТО будут и далее совершать террористические провокации, принося себя в жертву. Главное для командования альянса - надежда на то, что Россия ответит хотя бы симметрично им. Эстония-Латвия-Литва, а теперь и Финляндия – одноразовые расходники в натовской обойме. Этой ночью состоялся пробничек", - сказал Васильев.
Последствия атаки беспилотников в Пскове
Вчера, 10:15
За ночь семь областей: что известно о крупнейшей атаке украинских БПЛА на российские регионыВ ночь с 29 на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атаках или попытках атак вражеских беспилотников
 
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