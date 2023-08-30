Захарова прокомментировала обсуждение "формулы мира" Зеленского в Джидде - 30.08.2023 Украина.ру
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Захарова прокомментировала обсуждение "формулы мира" Зеленского в Джидде
Захарова прокомментировала обсуждение "формулы мира" Зеленского в Джидде - 30.08.2023 Украина.ру
Захарова прокомментировала обсуждение "формулы мира" Зеленского в Джидде
Продвижением так называемой "формулы мира" Зеленского, которая никакого отношения к миру не имеет, страны НАТО прикрывают свои агрессивные планы в отношении России. Позицию Москвы озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 30 августа
2023-08-30T18:06
2023-08-30T18:06
новости
россия
украина
саудовская аравия
"формула мира"
мария захарова
владимир зеленский
нато
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Для продвижения своих планов страны НАТО использовали прошедшие 5-6 августа в саудовской Джидде консультации по урегулированию украинского кризиса. Дипломат отметила, что после мероприятия был запущен некий виртуальный механизм в виде рабочих групп по основным положениям "формулы".Захарова напомнила, что никаких договорённостей при этом в ходе упомянутой встречи достигнуто не было.По её словам, в реализацию своих планов Запад пытается втянуть ООН и другие международные структуры."Их не смущает, что это – прямое нарушение закреплённого в статье 100 Устава ООН принципа беспристрастности. К сожалению, это не смущает и Генерального секретаря ООН, как выясняется", - добавила дипломат.Конечной целью подобных усилий Захарова назвала создание видимости международной поддержки пресловутой "формулы мира", а также втягивание нейтральных и дружественных России стран Глобального юга в антироссийскую коалицию."Однако у наших партнёров достаточно мудрости и опыта, чтобы осознавать всю опасность и "формулы" Зеленского, и "рабочих групп" и не поддаваться на такие провокации", - резюмировала дипломат.5-6 августа в Джидде прошла встреча по Украине, на которую были приглашены представители около 30 стран, но не Россия.На встрече была отброшена, как сообщил ряд западных СМИ, так называемая “формула мира" президента Украины Владимира Зеленского, которая предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
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новости, россия, украина, саудовская аравия, "формула мира", мария захарова, владимир зеленский, нато, оон
Новости, Россия, Украина, Саудовская Аравия, "формула мира", Мария Захарова, Владимир Зеленский, НАТО, ООН

Захарова прокомментировала обсуждение "формулы мира" Зеленского в Джидде

18:06 30.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Продвижением так называемой "формулы мира" Зеленского, которая никакого отношения к миру не имеет, страны НАТО прикрывают свои агрессивные планы в отношении России. Позицию Москвы озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 30 августа

"Страны НАТО прикрывают свои агрессивные планы в отношении России продвижением т.н. "формулы мира" Зеленского, которая в силу своей политической и правовой ущербности не имеет никакого отношения к миру", - заявила Захарова.

Для продвижения своих планов страны НАТО использовали прошедшие 5-6 августа в саудовской Джидде консультации по урегулированию украинского кризиса. Дипломат отметила, что после мероприятия был запущен некий виртуальный механизм в виде рабочих групп по основным положениям "формулы".
Захарова напомнила, что никаких договорённостей при этом в ходе упомянутой встречи достигнуто не было.
По её словам, в реализацию своих планов Запад пытается втянуть ООН и другие международные структуры.
"Их не смущает, что это – прямое нарушение закреплённого в статье 100 Устава ООН принципа беспристрастности. К сожалению, это не смущает и Генерального секретаря ООН, как выясняется", - добавила дипломат.
Конечной целью подобных усилий Захарова назвала создание видимости международной поддержки пресловутой "формулы мира", а также втягивание нейтральных и дружественных России стран Глобального юга в антироссийскую коалицию.
"Однако у наших партнёров достаточно мудрости и опыта, чтобы осознавать всю опасность и "формулы" Зеленского, и "рабочих групп" и не поддаваться на такие провокации", - резюмировала дипломат.
5-6 августа в Джидде прошла встреча по Украине, на которую были приглашены представители около 30 стран, но не Россия.
На встрече была отброшена, как сообщил ряд западных СМИ, так называемая “формула мира" президента Украины Владимира Зеленского, которая предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
Мухаммед
10 августа, 08:11
Мировая элита в битве за Украину. Неулыбчивый принц Мухаммед из ДжиддыКто такой Мухаммед ибн Салман и как он делает свою страну геополитической "площадкой для переговоров", где в минувшие выходные, 5 и 6 августа, пытались решать судьбу Украины?
 
НовостиРоссияУкраинаСаудовская Аравия"формула мира"Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийНАТОООН
 
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