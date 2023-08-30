https://ukraina.ru/20230830/1049042366.html
"Посмертно": сайт президента Украины превратился в некролог
"Посмертно": сайт президента Украины превратился в некролог - 30.08.2023 Украина.ру
"Посмертно": сайт президента Украины превратился в некролог
Вкладка с петициями на сайте президента Украины завалена просьбами присвоить звания героя Украины посмертно. Теперь на этом ресурсе найти инициативу с каким-то другим предложением крайне сложно
2023-08-30T16:44
2023-08-30T16:44
2023-08-30T16:44
новости
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сайт
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некролог
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"Кто-нибудь уже посчитал, сколько там петиций?", "А это возможно?", "Героя выдают по голосованию, супер", "Страна-попрошайка вышла на новый уровень. Даже посмертные награды клянчат", "А знаете, что украинцев больше всего бесит? Что мы их не ненавидим. Презираем за предательство, смеемся над их наивностью и глупостью, а иногда жалеем даже, несмотря на то, что они натворили", - отреагировали пользователи сети.Тем временем ВСУ продолжают нести потери. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления в июне этого года украинские войска потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.А ранее американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.Решить проблему проваленного контрнаступления на Банковой решили тотальной мобилизацией. Первый шаг на этом пути уже сделан, сообщил 29 августа Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.По их информации, украинская армия разослала всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт."В эту волну мобилизации могут попасть не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Тактика "мясных штурмов" в ВСУ признана единственным вариантом хоть как-то исправить положение", - написали хакеры.
https://ukraina.ru/20230829/1049001033.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сайт, президент, некролог
"Посмертно": сайт президента Украины превратился в некролог
Вкладка с петициями на сайте президента Украины завалена просьбами присвоить звания героя Украины посмертно. Теперь на этом ресурсе найти инициативу с каким-то другим предложением крайне сложно
"Кто-нибудь уже посчитал, сколько там петиций?", "А это возможно?", "Героя выдают по голосованию, супер", "Страна-попрошайка вышла на новый уровень. Даже посмертные награды клянчат", "А знаете, что украинцев больше всего бесит? Что мы их не ненавидим. Презираем за предательство, смеемся над их наивностью и глупостью, а иногда жалеем даже, несмотря на то, что они натворили", - отреагировали пользователи сети.
Тем временем ВСУ продолжают нести потери. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления в июне этого года украинские войска потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
А ранее американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
Решить проблему проваленного контрнаступления на Банковой решили тотальной мобилизацией. Первый шаг на этом пути уже сделан, сообщил 29 августа Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.
По их информации, украинская армия разослала всем предприятиям и организациям Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей требование провести отбор личного состава, который может быть отправлен на фронт.
"В эту волну мобилизации могут попасть не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Тактика "мясных штурмов" в ВСУ признана единственным вариантом хоть как-то исправить положение", - написали хакеры.