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Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФ

Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФ - 30.08.2023 Украина.ру

Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФ

Экипаж Су-24 морской авиации уничтожил ещё один катер ВСУ в районе острова Змеиный, сообщили в Минобороны РФ 30 августа

2023-08-30T16:27

2023-08-30T16:27

2023-08-30T16:27

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Восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем, заявили в военном ведомстве. В ночь на 22 августа российским пилот истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ.В тот же день, самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ также в районе острова Змеиный.

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новости, россия, черное море, змеиный, вкс, минобороны рф, всу, катер, су-24