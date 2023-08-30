Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФ
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-индийские учения "Индра-2016" в Приморье
Экипаж Су-24 морской авиации уничтожил ещё один катер ВСУ в районе острова Змеиный, сообщили в Минобороны РФ 30 августа
Восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем, заявили в военном ведомстве.
В ночь на 22 августа российским пилот истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ.
В тот же день, самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ также в районе острова Змеиный.