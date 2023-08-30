Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФ - 30.08.2023 Украина.ру
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Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФ
Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФ - 30.08.2023 Украина.ру
Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФ
Экипаж Су-24 морской авиации уничтожил ещё один катер ВСУ в районе острова Змеиный, сообщили в Минобороны РФ 30 августа
2023-08-30T16:27
2023-08-30T16:27
новости
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черное море
змеиный
вкс
минобороны рф
всу
катер
су-24
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Восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем, заявили в военном ведомстве. В ночь на 22 августа российским пилот истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ.В тот же день, самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ также в районе острова Змеиный.
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новости, россия, черное море, змеиный, вкс, минобороны рф, всу, катер, су-24
Новости, Россия, Черное море, Змеиный, ВКС, Минобороны РФ, ВСУ, катер, Су-24

Авиация уничтожила катер с экипажем ВСУ возле Змеиного - Минобороны РФ

16:27 30.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-индийские учения "Индра-2016" в Приморье
Российско-индийские учения Индра-2016 в Приморье - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Экипаж Су-24 морской авиации уничтожил ещё один катер ВСУ в районе острова Змеиный, сообщили в Минобороны РФ 30 августа
Восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем, заявили в военном ведомстве.
В ночь на 22 августа российским пилот истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ.
В тот же день, самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ также в районе острова Змеиный.
Патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 10:31
Корабли Черноморского флота уничтожили надводный катер ВСУ - Минобороны РФУкраина попыталась атаковать корабли Черноморского флота, выполняющие задачи в юго-западной части Черного моря с помощью безэкипажного катера. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны России
 
НовостиРоссияЧерное мореЗмеиныйВКСМинобороны РФВСУкатерСу-24
 
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