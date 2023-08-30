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На грани ядерной войны: Рожин об атаке на Псков и ситуации на фронте. Видео

На грани ядерной войны: Рожин об атаке на Псков и ситуации на фронте. Видео - 30.08.2023 Украина.ру

На грани ядерной войны: Рожин об атаке на Псков и ситуации на фронте. Видео

Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин детально проанализировал ситуацию на различных участках СВО,... Украина.ру, 30.08.2023

2023-08-30T15:57

2023-08-30T15:57

2023-08-30T15:57

рожин

видео

россия

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купянск

донецк

соледар

всу

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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин детально проанализировал ситуацию на различных участках СВО, рассказал о подготовке противника к зимней кампании и о том, как мотивировать ВСУ активнее сдаваться в плен, а также о перспективах расширения и масштабирования конфликта: 0:22 – Ситуация на фронте: общий обзор; 1:53 – Бои за Работино; 3:16 – Южно-Донецкое направление и обстановка вокруг Донецка; 6:33 – Наступление на Купянск; 7:36 – Направления главных ударов и расширение группировки войск; 9:42 – Что готовим, кроме артиллерии? 10:47 – Подготовка противника к осенне-зимней кампании; 11:21 – Мобилизация на Украине и численность ВСУ; 13:08 – Как заставить противника сдаваться в плен активнее? 14:06 – Удары по центрам принятия решений и конкретика в заявлениях; 15:08 – Атака БПЛА по аэродрому во Пскове; 16:31 – Расширение конфликта.

купянск

соледар

псков

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