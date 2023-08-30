Автопробег вокруг Азовского моря стартовал из Крыма - 30.08.2023 Украина.ру
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Автопробег вокруг Азовского моря стартовал из Крыма
Автопробег вокруг Азовского моря стартовал из Крыма - 30.08.2023 Украина.ру
Автопробег вокруг Азовского моря стартовал из Крыма
В Крыму стартовал трехдевный автопробег "Азовский путь", сообщила пресс-служба Госсовета Республики Крым
2023-08-30T16:02
2023-08-30T16:02
новости
крым
новые регионы
автопробег
мелитополь
национальность
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Первый заместитель Председателя Госсовета Республики Крым офис Фикс дал старт автопробегу "Азовский путь". В автопробеге принимают участие представители 12 национально-культурных объединений Крыма.За три дня участники проедут маршрут Симферополь – Таганрог – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Геническ – Симферополь.По его словам, автопробег является подтверждением того, что "мы вместе решаем общие задачи на благо процветания Крыма и могущества России, вместе строим будущее для всех граждан, проживающих на территории нашей необъятной страны".Путь по освобождённым территориям является комфортным и безопасным, отметил Юрий Гемпель, глава парламентского Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям, выступающий инициатором данного проекта.Также он рассказал, что в ходе автопробега будут проведены встречи с представителями национальных диаспор новых регионов для оказания им помощи по интеграции в российское сообщество и реализации мероприятий по укреплению общероссийской гражданской идентичности.В Мелитополе, отметил Гемпель, уже зарегистрированы и юридически оформлены армянская, греческая, немецкая и болгарская национально-культурные автономии.
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новости, крым, новые регионы, автопробег, мелитополь, национальность
Новости, Крым, Новые регионы, автопробег, Мелитополь, национальность

Автопробег вокруг Азовского моря стартовал из Крыма

16:02 30.08.2023
 
© crimea.gov.ru
© crimea.gov.ru
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В Крыму стартовал трехдевный автопробег "Азовский путь", сообщила пресс-служба Госсовета Республики Крым
Первый заместитель Председателя Госсовета Республики Крым офис Фикс дал старт автопробегу "Азовский путь". В автопробеге принимают участие представители 12 национально-культурных объединений Крыма.
За три дня участники проедут маршрут Симферополь – Таганрог – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Геническ – Симферополь.

"Автопробег по Азовскому пути символизирует возвращение России в свои исторические границы, а участие в нём представителей разных национальностей подчеркивает наше народное единство", - сказал Фикс.

По его словам, автопробег является подтверждением того, что "мы вместе решаем общие задачи на благо процветания Крыма и могущества России, вместе строим будущее для всех граждан, проживающих на территории нашей необъятной страны".
Путь по освобождённым территориям является комфортным и безопасным, отметил Юрий Гемпель, глава парламентского Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям, выступающий инициатором данного проекта.
Также он рассказал, что в ходе автопробега будут проведены встречи с представителями национальных диаспор новых регионов для оказания им помощи по интеграции в российское сообщество и реализации мероприятий по укреплению общероссийской гражданской идентичности.
В Мелитополе, отметил Гемпель, уже зарегистрированы и юридически оформлены армянская, греческая, немецкая и болгарская национально-культурные автономии.
© crimea.gov.ru
© crimea.gov.ru
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