https://ukraina.ru/20230830/1049040311.html

Автопробег вокруг Азовского моря стартовал из Крыма

Автопробег вокруг Азовского моря стартовал из Крыма - 30.08.2023 Украина.ру

Автопробег вокруг Азовского моря стартовал из Крыма

В Крыму стартовал трехдевный автопробег "Азовский путь", сообщила пресс-служба Госсовета Республики Крым

2023-08-30T16:02

2023-08-30T16:02

2023-08-30T16:02

новости

крым

новые регионы

автопробег

мелитополь

национальность

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Первый заместитель Председателя Госсовета Республики Крым офис Фикс дал старт автопробегу "Азовский путь". В автопробеге принимают участие представители 12 национально-культурных объединений Крыма.За три дня участники проедут маршрут Симферополь – Таганрог – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Геническ – Симферополь.По его словам, автопробег является подтверждением того, что "мы вместе решаем общие задачи на благо процветания Крыма и могущества России, вместе строим будущее для всех граждан, проживающих на территории нашей необъятной страны".Путь по освобождённым территориям является комфортным и безопасным, отметил Юрий Гемпель, глава парламентского Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям, выступающий инициатором данного проекта.Также он рассказал, что в ходе автопробега будут проведены встречи с представителями национальных диаспор новых регионов для оказания им помощи по интеграции в российское сообщество и реализации мероприятий по укреплению общероссийской гражданской идентичности.В Мелитополе, отметил Гемпель, уже зарегистрированы и юридически оформлены армянская, греческая, немецкая и болгарская национально-культурные автономии.

https://ukraina.ru/20230814/1048676395.html

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новости, крым, новые регионы, автопробег, мелитополь, национальность