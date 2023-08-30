https://ukraina.ru/20230830/1049038174.html

Премьер Венгрии: Украинские солдаты "изнашиваются" раньше, чем русские

Премьер Венгрии: Украинские солдаты "изнашиваются" раньше, чем русские - 30.08.2023 Украина.ру

Премьер Венгрии: Украинские солдаты "изнашиваются" раньше, чем русские

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал ложью мнение, что Украина выигрывает в вооруженном конфликте с Россией. Свою точку зрения он высказал в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону

2023-08-30T15:09

2023-08-30T15:09

2023-08-30T15:09

новости

виктор орбан

запад

украина

третья мировая война

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В разговоре с журналистом венгерский премьер заявил также, что ключ к решению российско-украинского конфликта находится в руках Америки."В США бытует мнение, что Украина выигрывает эту войну. Это не похоже на правду. Это ложь! – заявил Орбан в видеоинтервью. – Это не то, что недоразумение, это невозможно".Он уточнил, что подобное мнение американцев базируется исключительно на недопонимании. Однако все, кто занимается политикой, ориентируются на логику и цифры, а значит, знают о невозможности такого финала:Орбан назвал самым опасным сценарием тот, при котором страны Запада решат "помочь" Украине, пополнив ряды ее армии своими военными. Это напрямую ввяжет их в конфликт и может привести к Третьей мировой войне."Если какая-либо западная страна пошлет свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент", – заявил премьер Венгрии.В интервью о российско-украинском конфликте, зашла речь и о положении закарпатских венгров."У нас есть сильное меньшинство, более 150 тысяч человек, на территории Украины, которая раньше принадлежала Венгрии. Там живет историческое меньшинство, община. Они являются частью украинского государства, и сейчас их призывают в армию. Венгерские солдаты умирают за Украину как граждане своей страны", - сказал он.

https://ukraina.ru/20230830/1049030950.html

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новости, виктор орбан, запад, украина, третья мировая война