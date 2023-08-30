https://ukraina.ru/20230830/1049038174.html
Премьер Венгрии: Украинские солдаты "изнашиваются" раньше, чем русские
Премьер Венгрии: Украинские солдаты "изнашиваются" раньше, чем русские - 30.08.2023 Украина.ру
Премьер Венгрии: Украинские солдаты "изнашиваются" раньше, чем русские
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал ложью мнение, что Украина выигрывает в вооруженном конфликте с Россией. Свою точку зрения он высказал в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону
2023-08-30T15:09
2023-08-30T15:09
2023-08-30T15:09
новости
виктор орбан
запад
украина
третья мировая война
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В разговоре с журналистом венгерский премьер заявил также, что ключ к решению российско-украинского конфликта находится в руках Америки."В США бытует мнение, что Украина выигрывает эту войну. Это не похоже на правду. Это ложь! – заявил Орбан в видеоинтервью. – Это не то, что недоразумение, это невозможно".Он уточнил, что подобное мнение американцев базируется исключительно на недопонимании. Однако все, кто занимается политикой, ориентируются на логику и цифры, а значит, знают о невозможности такого финала:Орбан назвал самым опасным сценарием тот, при котором страны Запада решат "помочь" Украине, пополнив ряды ее армии своими военными. Это напрямую ввяжет их в конфликт и может привести к Третьей мировой войне."Если какая-либо западная страна пошлет свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент", – заявил премьер Венгрии.В интервью о российско-украинском конфликте, зашла речь и о положении закарпатских венгров."У нас есть сильное меньшинство, более 150 тысяч человек, на территории Украины, которая раньше принадлежала Венгрии. Там живет историческое меньшинство, община. Они являются частью украинского государства, и сейчас их призывают в армию. Венгерские солдаты умирают за Украину как граждане своей страны", - сказал он.
https://ukraina.ru/20230830/1049030950.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, запад, украина, третья мировая война
Премьер Венгрии: Украинские солдаты "изнашиваются" раньше, чем русские
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал ложью мнение, что Украина выигрывает в вооруженном конфликте с Россией. Свою точку зрения он высказал в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону
В разговоре с журналистом венгерский премьер заявил также, что ключ к решению российско-украинского конфликта находится в руках Америки.
"В США бытует мнение, что Украина выигрывает эту войну. Это не похоже на правду. Это ложь! – заявил Орбан в видеоинтервью. – Это не то, что недоразумение, это невозможно".
Он уточнил, что подобное мнение американцев базируется исключительно на недопонимании. Однако все, кто занимается политикой, ориентируются на логику и цифры, а значит, знают о невозможности такого финала:
"В итоге будут иметь значение только "сапоги на земле". Украинские солдаты "изнашиваются" раньше и закончатся быстрее, чем русские. Русские гораздо сильнее и их больше, чем украинцев. В определенный момент Украине понадобятся дополнительные силы. А откуда они возьмутся?"
Орбан назвал самым опасным сценарием тот, при котором страны Запада решат "помочь" Украине, пополнив ряды ее армии своими военными. Это напрямую ввяжет их в конфликт и может привести к Третьей мировой войне.
"Если какая-либо западная страна пошлет свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент", – заявил премьер Венгрии.
В интервью о российско-украинском конфликте, зашла речь и о положении закарпатских венгров.
"У нас есть сильное меньшинство, более 150 тысяч человек, на территории Украины, которая раньше принадлежала Венгрии. Там живет историческое меньшинство, община. Они являются частью украинского государства, и сейчас их призывают в армию. Венгерские солдаты умирают за Украину как граждане своей страны", - сказал он.