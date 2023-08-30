"Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице": житель Кракова поиздевался над украинской беженкой - 30.08.2023 Украина.ру
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"Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице": житель Кракова поиздевался над украинской беженкой
"Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице": житель Кракова поиздевался над украинской беженкой - 30.08.2023 Украина.ру
"Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице": житель Кракова поиздевался над украинской беженкой
В Польше разгорелся скандал с участием украинской беженки. Женщина гуляла в Кракове со своими детьми, когда один из местных жителей оскорбил ее по национальному признаку. Подробности истории 30 августа описало местное издание Fakt
2023-08-30T12:26
2023-08-30T12:26
новости
польша
беженцы
украинские беженцы
ребенок
мусор
краков
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В статье говорится, что в сеть попало видео, из которого понятно, что беженка сидела на скамейке, в то время как к ней подошел мужчина с претензией на поведение ее детей."Ты позволяешь детям пинать... собаку вот так. Какого [черта] ты смотришь?" - возмутился житель Кракова.На это украинка ответила, что в этом нет ничего страшного, ведь дети просто играли и извинилась перед мужчиной."Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице. Едь к себе вместе со своими [детьми], а мою собаку не тронь", - ответил поляк.Предъявил мужчина претензии и к тому, что украинская беженка сидела на скамейке, закинув ноги на сидение."Ты не можешь нормально сидеть на скамейке? Это не ваша Украина. Ты не человек, ты украинка", - заявил мужчина.В местной полиции уже отреагировали на инцидент, отметив, что следователи выясняют, является ли запись достоверной, и не было ли видео записано для шутки или проверки работы спецслужб.Украинские беженцы все чаще становятся фигурантами полицейских сводок в Европе. И если раньше они обычно выступали в роли агрессоров, то теперь нередки случаи, когда украинцам достается от европейцев.Так, несколько дней назад две украинские беженки были избиты во время паломничества в Чехии. Пострадавшие заявили полиции, что с нападавшими знакомы не были и мотив их поведения объяснить не могут. Однако женщины предположили, что агрессия в их сторону могла быть связана с недавним случаем в Пльзене, где украинский беженец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.
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новости, польша, беженцы, украинские беженцы, ребенок, мусор, краков
Новости, Польша, беженцы, украинские беженцы, ребенок, мусор, Краков

"Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице": житель Кракова поиздевался над украинской беженкой

12:26 30.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода мира. Краков
Города мира. Краков - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Читать в
В Польше разгорелся скандал с участием украинской беженки. Женщина гуляла в Кракове со своими детьми, когда один из местных жителей оскорбил ее по национальному признаку. Подробности истории 30 августа описало местное издание Fakt
В статье говорится, что в сеть попало видео, из которого понятно, что беженка сидела на скамейке, в то время как к ней подошел мужчина с претензией на поведение ее детей.
"Ты позволяешь детям пинать... собаку вот так. Какого [черта] ты смотришь?" - возмутился житель Кракова.
На это украинка ответила, что в этом нет ничего страшного, ведь дети просто играли и извинилась перед мужчиной.
"Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице. Едь к себе вместе со своими [детьми], а мою собаку не тронь", - ответил поляк.
Предъявил мужчина претензии и к тому, что украинская беженка сидела на скамейке, закинув ноги на сидение.
"Ты не можешь нормально сидеть на скамейке? Это не ваша Украина. Ты не человек, ты украинка", - заявил мужчина.
В местной полиции уже отреагировали на инцидент, отметив, что следователи выясняют, является ли запись достоверной, и не было ли видео записано для шутки или проверки работы спецслужб.
Украинские беженцы все чаще становятся фигурантами полицейских сводок в Европе. И если раньше они обычно выступали в роли агрессоров, то теперь нередки случаи, когда украинцам достается от европейцев.
Так, несколько дней назад две украинские беженки были избиты во время паломничества в Чехии. Пострадавшие заявили полиции, что с нападавшими знакомы не были и мотив их поведения объяснить не могут. Однако женщины предположили, что агрессия в их сторону могла быть связана с недавним случаем в Пльзене, где украинский беженец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.
23 августа, 13:35
После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в ЧехииДве украинские беженки - 34-летняя Лилия и 44-летняя Татьяна - были избиты во время паломничества в Пласы на севере Пльзеня. Об этом 23 августа написал чешский новостной сайт Novinky.cz
 
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