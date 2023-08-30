https://ukraina.ru/20230830/1049031847.html

"Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице": житель Кракова поиздевался над украинской беженкой

"Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице": житель Кракова поиздевался над украинской беженкой - 30.08.2023 Украина.ру

"Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице": житель Кракова поиздевался над украинской беженкой

В Польше разгорелся скандал с участием украинской беженки. Женщина гуляла в Кракове со своими детьми, когда один из местных жителей оскорбил ее по национальному признаку. Подробности истории 30 августа описало местное издание Fakt

2023-08-30T12:26

2023-08-30T12:26

2023-08-30T12:26

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В статье говорится, что в сеть попало видео, из которого понятно, что беженка сидела на скамейке, в то время как к ней подошел мужчина с претензией на поведение ее детей."Ты позволяешь детям пинать... собаку вот так. Какого [черта] ты смотришь?" - возмутился житель Кракова.На это украинка ответила, что в этом нет ничего страшного, ведь дети просто играли и извинилась перед мужчиной."Твой ребенок стоит меньше, чем мусор на улице. Едь к себе вместе со своими [детьми], а мою собаку не тронь", - ответил поляк.Предъявил мужчина претензии и к тому, что украинская беженка сидела на скамейке, закинув ноги на сидение."Ты не можешь нормально сидеть на скамейке? Это не ваша Украина. Ты не человек, ты украинка", - заявил мужчина.В местной полиции уже отреагировали на инцидент, отметив, что следователи выясняют, является ли запись достоверной, и не было ли видео записано для шутки или проверки работы спецслужб.Украинские беженцы все чаще становятся фигурантами полицейских сводок в Европе. И если раньше они обычно выступали в роли агрессоров, то теперь нередки случаи, когда украинцам достается от европейцев.Так, несколько дней назад две украинские беженки были избиты во время паломничества в Чехии. Пострадавшие заявили полиции, что с нападавшими знакомы не были и мотив их поведения объяснить не могут. Однако женщины предположили, что агрессия в их сторону могла быть связана с недавним случаем в Пльзене, где украинский беженец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.

https://ukraina.ru/20230823/1048885991.html

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новости, польша, беженцы, украинские беженцы, ребенок, мусор, краков