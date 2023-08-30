В Израиле перенесли гастроли Ленкома из-за "пособничества русским" - 30.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20230830/1049031504.html
В Израиле перенесли гастроли Ленкома из-за "пособничества русским"
В Израиле перенесли гастроли Ленкома из-за "пособничества русским" - 30.08.2023 Украина.ру
В Израиле перенесли гастроли Ленкома из-за "пособничества русским"
Назначенные на осень 2023 года гастроли театра "Ленком" в Израиле перенесли на неизвестный срок из-за петиции россиян, переехавших в эту страну, сообщает 30 августа "Российская газета"
2023-08-30T12:46
2023-08-30T15:27
культура
новости
театр
израиль
гастроли
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032709_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_1d7343d735f97da0bf390f175b95bec2.jpg
Конфликт начался с поста в соцсетях российского актера Анатолия Белого*, который переехал в Израиль после начала военных действий на Украине:"Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое?", – написал он, назвав "Ленком" – "Z-ком".В Тель-Авиве театр должен был четырежды сыграть "Поминальную молитву" Григория Горина по мотивам произведения Шолом-Алейхема, выбор спектакля Белый назвал "спекуляцией на еврейской теме".По словам труппы "Ленкома" актерам стали поступать угрозы, в Тель-Авиве была составлена петиция против их гастролей, и поездку было решено перенести на неопределенное время.Досталось и организаторам гастролей с израильской стороны: принимающий театр "Габима", как и "Ленком", обвинили в "пособничестве русским"."Гастроли мы не отменили, а перенесли, и очень надеемся на разум людей, которые во главе с бывшим российским артистом собирают проукраинское лобби только лишь для того, чтобы мы не приехали.Мы не испугались угроз, но жизнь каждого моего артиста дороже любого спектакля. Не дай Бог что-то произойдет. Рисковать мы не будем, пока ситуация не изменится. Хотя - начинается протест уже и с другой стороны - в Израиле очень много людей, которые искренне хотят, чтобы мы приехали!", - прокомментировал ситуацию директор "Ленкома" Марк Варшавер.*Лицо выполняет функцию иноагента в РФ
https://ukraina.ru/20230820/1048816966.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032709_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_d96a4194ee44a3204cf68a352a542638.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, театр, израиль, гастроли, культура
Культура, Новости, театр, Израиль, гастроли, культура

В Израиле перенесли гастроли Ленкома из-за "пособничества русским"

12:46 30.08.2023 (обновлено: 15:27 30.08.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпектакль "Поминальная молитва" в театре "Ленком"
Спектакль Поминальная молитва в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Назначенные на осень 2023 года гастроли театра "Ленком" в Израиле перенесли на неизвестный срок из-за петиции россиян, переехавших в эту страну, сообщает 30 августа "Российская газета"
Конфликт начался с поста в соцсетях российского актера Анатолия Белого*, который переехал в Израиль после начала военных действий на Украине:
"Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое?", – написал он, назвав "Ленком" – "Z-ком".
В Тель-Авиве театр должен был четырежды сыграть "Поминальную молитву" Григория Горина по мотивам произведения Шолом-Алейхема, выбор спектакля Белый назвал "спекуляцией на еврейской теме".
По словам труппы "Ленкома" актерам стали поступать угрозы, в Тель-Авиве была составлена петиция против их гастролей, и поездку было решено перенести на неопределенное время.
Досталось и организаторам гастролей с израильской стороны: принимающий театр "Габима", как и "Ленком", обвинили в "пособничестве русским".
"Гастроли мы не отменили, а перенесли, и очень надеемся на разум людей, которые во главе с бывшим российским артистом собирают проукраинское лобби только лишь для того, чтобы мы не приехали.
Мы не испугались угроз, но жизнь каждого моего артиста дороже любого спектакля. Не дай Бог что-то произойдет. Рисковать мы не будем, пока ситуация не изменится. Хотя - начинается протест уже и с другой стороны - в Израиле очень много людей, которые искренне хотят, чтобы мы приехали!", - прокомментировал ситуацию директор "Ленкома" Марк Варшавер.
*Лицо выполняет функцию иноагента в РФ
Донецкий театр муздрамы
20 августа, 23:02Культура
Донецкая муздрама вышла из отпуска и о том, почему нам нужен театрДонецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна тоже пострадал от обстрелов украинскими войсками. Фасад посечен осколками со стороны пешеходного бульвара Пушкина в самом центре города, в гримерке побило стекла - окно забили фанерой.
 
КультураНовоститеатрИзраильгастроликультура
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
10:43Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
10:39Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война
10:31Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
10:24Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС
10:21ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
08:18Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
08:00Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
07:58Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
07:40Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
07:26Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов
Лента новостейМолния