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В Израиле перенесли гастроли Ленкома из-за "пособничества русским"

В Израиле перенесли гастроли Ленкома из-за "пособничества русским" - 30.08.2023 Украина.ру

В Израиле перенесли гастроли Ленкома из-за "пособничества русским"

Назначенные на осень 2023 года гастроли театра "Ленком" в Израиле перенесли на неизвестный срок из-за петиции россиян, переехавших в эту страну, сообщает 30 августа "Российская газета"

2023-08-30T12:46

2023-08-30T12:46

2023-08-30T15:27

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Конфликт начался с поста в соцсетях российского актера Анатолия Белого*, который переехал в Израиль после начала военных действий на Украине:"Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое?", – написал он, назвав "Ленком" – "Z-ком".В Тель-Авиве театр должен был четырежды сыграть "Поминальную молитву" Григория Горина по мотивам произведения Шолом-Алейхема, выбор спектакля Белый назвал "спекуляцией на еврейской теме".По словам труппы "Ленкома" актерам стали поступать угрозы, в Тель-Авиве была составлена петиция против их гастролей, и поездку было решено перенести на неопределенное время.Досталось и организаторам гастролей с израильской стороны: принимающий театр "Габима", как и "Ленком", обвинили в "пособничестве русским"."Гастроли мы не отменили, а перенесли, и очень надеемся на разум людей, которые во главе с бывшим российским артистом собирают проукраинское лобби только лишь для того, чтобы мы не приехали.Мы не испугались угроз, но жизнь каждого моего артиста дороже любого спектакля. Не дай Бог что-то произойдет. Рисковать мы не будем, пока ситуация не изменится. Хотя - начинается протест уже и с другой стороны - в Израиле очень много людей, которые искренне хотят, чтобы мы приехали!", - прокомментировал ситуацию директор "Ленкома" Марк Варшавер.*Лицо выполняет функцию иноагента в РФ

https://ukraina.ru/20230820/1048816966.html

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новости, театр, израиль, гастроли, культура