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Почему Пугачёва не купила отель Ротару? И будут ли национализировать виллу "София" в Крыму

Почему Пугачёва не купила отель Ротару? И будут ли национализировать виллу "София" в Крыму - 30.08.2023 Украина.ру

Почему Пугачёва не купила отель Ротару? И будут ли национализировать виллу "София" в Крыму

Много лет уже пустует на набережной Ялты один интересный объект - отель "Вилла "София", который принадлежит известной певице Софии Ротару. Но принадлежит ли? Или это был "подарок", который пришла пора вернуть городу?

2023-08-30T07:12

2023-08-30T07:12

2023-08-30T07:13

эксклюзив

ротару

крым

национализация

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Все, кто гуляет по набережной Ялты, обязательно обращают внимание на памятник "Даме с собачкой".Дама, собачка и Антон Павлович Чехов - возможность сфотографироваться на фоне этого интересного памятника есть у каждого, и большинство ею с удовольствием пользуется.В кадр часто попадает надпись прямо за фигурой Антона Павловича: "Вилла "София".Это отель, построенный певицей Софией Ротару. Но он давно стоит закрытым, с 2018 года никакой деятельности не ведётся. Казалось бы, золотая земля Ялты, центр набережной. Но нет, нет постояльцев. Темные окна отеля по вечерам не украшают нарядную набережную Ялты. Его закрыли сами владельцы - София Ротару и её сын Руслан Евдокименко. Причина была банальной - отель не приносил денег.Как они сами назидательно описывали: отель принадлежит "Ялте не демократической, а аристократической. Это отель для состоятельных клиентов". В 2017-2018 обычный номер стоил 16.000 рублей в сутки. А люкс - 80.000 рублей в сутки.Но у отеля, кроме имени Ротару и завышенных цен, почти не было других достоинств. По отзывам тех, кто там останавливался, всё в номерах сделано было "дорого - богато". Но в то же время в здании не было, например, лифта. Гости поднимались на третий этаж пешком.Как рассказывают, именно поэтому Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) остановились "у Софии" только один раз.Тем более, что и пляжа у отеля своего нет. Получается, что платить надо только за расположение гостиницы в самом центре Ялты и за имя "Ротару".Также Пугачёва отказалась и покупать отель Ротару. Во-первых, цена совершенно не соответствовала реальности.Говорят, что сын Ротару хотел продать отель, "жемчужину старой Ялты", в начале за 50, потом за 25 миллионов евро. Как говорят риэлторы Ялты, даже 10 миллионов евро - слишком большая цена за эту недвижимость. В отеле всего 12 номеров. Покупка не сможет окупиться никогда.Подарок президента Ющенко?История эта началась тогда, когда Ротару "положила глаз" на элитную недвижимость в центре набережной Ялты. Это было, когда распадался СССР.Говорят, Ротару каким-то образом устроила дело так, что Советский союз остался ей "должен" за какие-то выступления. И этот якобы "долг" материализовался в виде прекрасного "домика" в Ялте, памятника архитектуры. Ротару его, по сути, тогдашние власти Ялты просто подарили.Вначале Ротару просто арендовала памятник архитектуры. А уже в деле "дарения" шедевра архитектуры "хуторянке" участвовал лично президент Ющенко.Не они строили - не им бы и дарить. Но украинские власти, и президент в том числе, рассуждали по другому.Всё, что попадает в руки "хуторян", становится объектом хищного присваивания. А для Ющенко вообще были характерны такие "царские" жесты. Он бы и "Кемську волость" подарил, не задумываясь.Все президенты Украины в глубине души всегда чувствовали себя "временщиками", отсюда и пронзительные крики про "независимость" и болезненное отрицание общей истории, да и исторических фактов вообще.На Украину свалилось огромное богатство, которое не они строили и собирали. И за буквально считанные годы всё оказалось растащено, продано, приватизировано и попросту разворовано. Нет ни заводов, ни пароходов, ни памятников архитектуры.Но справедливости ради надо сказать, что подарили здание (если подарили) тогдашние власти Ялты Ротару вовсе не для "аристократического отеля". Певица клятвенно заверяла, что построит "школу для одаренных детей". Говорят, мамы уже начинали интересоваться: когда? Успеет ли мой ребёнок поучиться у Ротару?Но, как всем уже понятно, никакой школы "хуторянка" открывать не собиралась. С самого начала она с сыном планомерно строила "бутик - отель".Купальни Роффе - на сломА это был знаменитый дом, не просто памятник архитектуры, это бывшие "купальни Роффе". Здесь бывали Шаляпин, Горький и Чехов, принимали ванны с подогретой морской водой "для оздоровления". Да и внешне это был красивейший элегантный особняк.Ещё бы! Дом был построен Николаем Красновым, архитектором дворца императора Николая Второго в Ливадии.Но для людей с крепкой "хуторской жилкой" это всё было пустым звуком. Никогда в интервью Ротару не упоминала Краснова, не рассказывала про историю "купален Роффе". Только хвасталась, как покупала светильники для номеров в Италии, а посуду для еды в Испании.Может быть, она ничего не знала об истории дома? Это вряд ли. Но вот что произошло: купален Роффе больше не существует. Ротару снесла дом подчистую.- Здесь просто был котлован, ничего не осталось от "Дома Роффе", - рассказывает Сергей Сардыко, редактор газеты "Ялта", историк и знаток города. - Потом Ротару всё выстроила "как было", но конечно же, по старой украинской привычке "немножко хапнуть ещё", надстроила третий этаж, которого не было в оригинальном здании. Вы видите табличку над входом с арабской вязью. Это тоже "новодел". Оригинальную табличку продали, говорят, в Турцию за бешеные деньги.- Но и третьего этажа новым хозяевам было мало, - продолжает Сергей. - Если мы с вами обойдём вокруг здания, то увидим, что к нему "присовокуплён" участок земли, который вряд ли принадлежал "купальням". И теперь к отелю относится немалый такой "кусочек" золотой земли в центре набережной Ялты. Большой вопрос: кому теперь принадлежит эта земля. А если она принадлежит семье Ротару, то надо проверить правильность решения властей на то время, когда документы оформлялись. И если отель будет продаваться, то тоже вопрос: с землёй ли он продаётся или земля находится в аренде?- А если Ротару получила этот участок и само здание "в дар" от властей города, то может быть, пришло время его забрать? - задаёт резонный вопрос Сергей.София сигнализирует!Ротару пока не высказывалась "против России". Очень осторожно, но поддерживала Украину. Писала, что ждёт мирный "день независимости Украины" и предлагала собирать деньги для родственников солдат ВСУ. Но её сын Руслан Евдокименко неоднократно позировал и размещал свои фото в соцсетях с националистической символикой.Правда, после начала СВО Руслан с сыном позорно бежали с Украины, были изловлены пограничниками на границе с Молдавией. Ротару, конечно, вызволила сына и внука из беды (как они вообще могли попасть в такую ситуацию, с мамиными то миллионами?)И теперь все Ротару - Евдокименко живут спокойной светской жизнью за рубежом: кто в Англии, кто в Германии, кто в США.Никто из них старается не высказываться о политике. Хотя Ротару очевидно занимает проукраинскую позицию.Ещё в 2014 году она разместила фото с Русланом. Они держат в руках украинский флаг. Как раз Украина начинала войну на Донбассе.Ротару тогда выкрутилась: сказала, что хотела взять и русский флаг, как символ братства народов, но русского, жаль, как назло не оказалось под рукой.Теперь Ротару посылает сдержанные сигналы своим поклонникам на Украине.Как Бэрримор безмолвно стоял со свечой в окне в "Собаке Баскервилей", так и Ротару "подаёт знаки".То она фотографируется в жёлтом платье с голубым платочком. То она с букетом цветов, в жёлто-голубых тонах.Всем всё понятно. А предъявить нечего. Мало ли, вот такой букетик взяла в руки, случайно в цветах флага Украины.Однако ситуация с виллой - это в первую очередь некрасивая история с "подарком города", в котором Ротару обещала открыть детскую школу. Долгие годы, из-за уважения к артистке, видимо, и под давлением киевских властей, на это закрывали глаза.Национализация?Власти Крыма заявляли о том, что вилла "София" должна попасть под национализацию. Председатель Госсовета Крыма по культуре Николай Волков:"София Ротару... обещала дом построить для талантливых детей. А сейчас пытается его продать за большие деньги. Это должен быть дом отдыха для деток."Также о возможной национализации "Виллы "София" заявляла сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Сегодня в Крыму активно национализируют имущество тех олигархов или граждан Украины и других стран, кто спонсирует ВСУ и поддерживает врагов России."Зарабатывать враги России на территории Крыма не будут, Это принципиальная позиция", - сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.Ну а если Ротару получила объект культурного наследия "в дар", но не использовала по назначению? Наверное, его действительно стоит вернуть городу?София Ротару очень давно не бывала в Ялте, и конечно, уже сюда не вернётся. Иначе под угрозой окажется её многочисленная киевская недвижимость: квартиры и дома, залы, которые она сдавала балетной школе, огромный личный особняк под Киевом и так далее.София Ротару с семьёй теперь проживает в Италии. Приобрели виллу там. Денег у Ротару хватает, и хватит и внукам, и детям, и видимо, правнукам. Она ведь считалась самой высокооплачиваемой певицей Союза. И брала гонорары только наличными.Надо только как-то предупредить власти Италии: не дай Бог, продадут ей и Руслану какой-нибудь итальянский исторический особняк. Как бы на слом сразу не отправился. С такими хуторскими ухватками, это запросто может произойти.

https://ukraina.ru/20230429/1045749186.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, ротару, крым, национализация