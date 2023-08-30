https://ukraina.ru/20230830/1049004427.html
Дмитрий Рогозин: Мы в "Царских волках" и в "Конвое" думаем, как продолжить добрые начинания ЧВК "Вагнер"
Дмитрий Рогозин: Мы в "Царских волках" и в "Конвое" думаем, как продолжить добрые начинания ЧВК "Вагнер" - 30.08.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин: Мы в "Царских волках" и в "Конвое" думаем, как продолжить добрые начинания ЧВК "Вагнер"
Руководитель " Царских волков" Дмитрий Рогозин в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем чревато предоставление ВСУ самолетов F-16 и о ситуации на фронте Украина.ру, 30.08.2023
2023-08-30T06:40
2023-08-30T06:40
2023-08-30T10:31
интервью
дмитрий рогозин
сво
чвк "вагнер"
контрнаступление
украина
россия
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Руководитель " Царских волков" Дмитрий Рогозин в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем чревато предоставление ВСУ самолетов F-16 и о ситуации на фронте- Дмитрий Олегович, украинцы постоянно запускают свои беспилотники на материковую Россию и на Крым. Также они пытаются бить по гражданским и военным целям переделанными ракетами С-200. Насколько, по вашему мнению, такие атаки эффективны с точки зрения нанесения серьезного ущерба РФ? Можно ли сделать так, и когда это будет возможным, чтобы эти атаки либо прекратить, либо минимизировать? - Никакого серьёзного ущерба они нанести не могут и ничего кроме раздражения тыла и желания покончить с "проектом Украина" не имеют. Меры по противодействию принимаются и скоро покажут свой результат.- По Москве ходят слухи, что вы предложили свое подразделение "Царские волки" в качестве альтернативы "Вагнеру", и якобы получили на это добро. Насколько эта информация соответствует действительности?-"Вагнер" - явление уникальное. Подражать ему и повторять смысла нет. Но несмотря на допущенные Пригожиным ошибки, никто не умаляет его заслуг и, тем более, подвиг его ребят. В нашем подразделении, а также в военно-охранной компании "Конвой", к которой я имею некоторое отношение, очень много тех, кто стоял у истоков ЧВК "Вагнер". Мы действительно думаем о том, как продолжить их добрые начинания, но лучше об этом не распространяться. - Вы почти полтора года находитесь на новых территориях и хорошо знаете их проблемы. Если бы вас попросили обозначить три главные проблемы, которые надо начать решать в первую очередь, какие бы вы назвали?-С точки зрения приоритетных вопросов вооруженной борьбы, это 1) контрбатарейная борьба , 2) связь, 3) РЭБ. С точки зрения гражданской составляющей, нужны постоянные органы власти, способные разговаривать с населением, вникать в его проблемы и имеющие полномочия их решать.- Ваш прогноз по поводу военной ситуации на осень этого года. Считается, что недели через три-четыре начнутся дожди, а следом за ними распутица и украинское наступление остановится. Военные действия могут возобновиться только в ноябре-декабре, когда начнутся заморозки. Согласны ли вы с таким прогнозом? Если да, то какова на момент прекращения боевых действий будет боеспособность ВСУ? Смогут ли они дальше проводить наступательные операции?- Положение на фронте непростое, но мы держимся. И удержимся. Противник застрял. С приходом распутицы его положение усугубится. Если соберем силы для своего контрудара, ему конец.- Насколько будет критичной для российской армии появление на фронте F-`16? Смогут ли ВСУ успешно проводить наступательные операции?-. Не стоит недооценивать разрушительный потенциал современной авиации, способной применять ракетное и управляемое бомбовое вооружения большого могущества у цели. Но, уверен, мы и здесь найдем решение. Американские самолеты будут гореть на земле. Русские войну выиграют.
https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html
https://ukraina.ru/20230718/1048003962.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, дмитрий рогозин, сво, чвк "вагнер", контрнаступление, украина, россия
Руководитель " Царских волков" Дмитрий Рогозин в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем чревато предоставление ВСУ самолетов F-16 и о ситуации на фронте
- Дмитрий Олегович, украинцы постоянно запускают свои беспилотники на материковую Россию и на Крым. Также они пытаются бить по гражданским и военным целям переделанными ракетами С-200. Насколько, по вашему мнению, такие атаки эффективны с точки зрения нанесения серьезного ущерба РФ? Можно ли сделать так, и когда это будет возможным, чтобы эти атаки либо прекратить, либо минимизировать?
- Никакого серьёзного ущерба они нанести не могут и ничего кроме раздражения тыла и желания покончить с "проектом Украина" не имеют. Меры по противодействию принимаются и скоро покажут свой результат.
- По Москве ходят слухи, что вы предложили свое подразделение "Царские волки" в качестве альтернативы "Вагнеру", и якобы получили на это добро. Насколько эта информация соответствует действительности?
-"Вагнер" - явление уникальное. Подражать ему и повторять смысла нет. Но несмотря на допущенные Пригожиным ошибки, никто не умаляет его заслуг и, тем более, подвиг его ребят.
В нашем подразделении, а также в военно-охранной компании "Конвой", к которой я имею некоторое отношение, очень много тех, кто стоял у истоков ЧВК "Вагнер".
Мы действительно думаем о том, как продолжить их добрые начинания, но лучше об этом не распространяться.
- Вы почти полтора года находитесь на новых территориях и хорошо знаете их проблемы. Если бы вас попросили обозначить три главные проблемы, которые надо начать решать в первую очередь, какие бы вы назвали?
-С точки зрения приоритетных вопросов вооруженной борьбы, это 1) контрбатарейная борьба , 2) связь, 3) РЭБ.
С точки зрения гражданской составляющей, нужны постоянные органы власти, способные разговаривать с населением, вникать в его проблемы и имеющие полномочия их решать.
- Ваш прогноз по поводу военной ситуации на осень этого года. Считается, что недели через три-четыре начнутся дожди, а следом за ними распутица и украинское наступление остановится. Военные действия могут возобновиться только в ноябре-декабре, когда начнутся заморозки. Согласны ли вы с таким прогнозом? Если да, то какова на момент прекращения боевых действий будет боеспособность ВСУ? Смогут ли они дальше проводить наступательные операции?
- Положение на фронте непростое, но мы держимся. И удержимся. Противник застрял. С приходом распутицы его положение усугубится. Если соберем силы для своего контрудара, ему конец.
- Насколько будет критичной для российской армии появление на фронте F-`16? Смогут ли ВСУ успешно проводить наступательные операции?
-. Не стоит недооценивать разрушительный потенциал современной авиации, способной применять ракетное и управляемое бомбовое вооружения большого могущества у цели. Но, уверен, мы и здесь найдем решение. Американские самолеты будут гореть на земле. Русские войну выиграют.